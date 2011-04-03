Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Colorfire'ın özel tasarımlı Radeon HD 6790 modeli detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız ekran kartı üreticilerinden ColorFire, Salı günü yapılacak Radeon HD 6790 lansmanı öncesinde özel tasarımlı modeli için hazırlıklarını tamamlamış durumda. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts LE GPU'sundan güç alan kart, sahip olduğu detaylarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı için Colorfire'ın çok sayıda özelleştirme yaptığını görüyoruz. Çift BIOS, donanım tabanlı voltaj kontrolü, yüksek performanslı soğutucu ve Japon üretimi katı kapasitörler bu detaylar arasında gösterilebilir.

4+1 fazlı güç tasarımına yer erilen ekran kartında POSCAP kapasitörlere yer verildiğini görüyoruz. Üç adet ısı borusuna sahip özel soğutucusu ile kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartının saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, Radeon HD 6790'ın referans çalışma frekslanlarının GPU için 840MHz, bellekler içinse 4200MHz olduğunu hatırlatalım.

Colorfire tarafından önce Asya pazarında sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6790'da Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunulması da bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sorceress 8 yıl
6 pinlik tek güç çıkışımı görüyorum ben?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

sorceress

6 pinlik tek güç çıkışımı görüyorum ben?


Evet öyle. Nedek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
süpermiş valla... imkanım olunca mutlaka alacam :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
süpermiş valla... imkanım olunca mutlaka alacam :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThunComb 8 yıl
Fiyatlandırma nasıl olur merak ettim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfx.2Bucuk 8 yıl
Fanı ters gibi duruyor. Göz yanılmasıda olabilir ama.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mugurgok 8 yıl

gfx.2Bucuk

Fanı ters gibi duruyor. Göz yanılmasıda olabilir ama.:)


Niyeyse bu markanın fanları sanki hep ters gibi duruyor. Göz yanılmasıdır ama..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Şık bir görünüşü var merak ettiğim buradaki fiyatları ne olucak acaba?Salı günü habere boğulacağımız kesin:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NinjaNejat 8 yıl
+Kaliteli bileşenler
+Güzel görünüm
+Büyük fan ile güzel ve sessiz soğutma
-Türkiyeye gelmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Motorola Defy video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim