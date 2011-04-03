Colorfire'ın özel tasarımlı Radeon HD 6790 modeli detaylandı

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız ekran kartı üreticilerinden ColorFire, Salı günü yapılacak Radeon HD 6790 lansmanı öncesinde özel tasarımlı modeli için hazırlıklarını tamamlamış durumda. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts LE GPU'sundan güç alan kart, sahip olduğu detaylarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı için Colorfire'ın çok sayıda özelleştirme yaptığını görüyoruz. Çift BIOS, donanım tabanlı voltaj kontrolü, yüksek performanslı soğutucu ve Japon üretimi katı kapasitörler bu detaylar arasında gösterilebilir.

4+1 fazlı güç tasarımına yer erilen ekran kartında POSCAP kapasitörlere yer verildiğini görüyoruz. Üç adet ısı borusuna sahip özel soğutucusu ile kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartının saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, Radeon HD 6790'ın referans çalışma frekslanlarının GPU için 840MHz, bellekler içinse 4200MHz olduğunu hatırlatalım.

Colorfire tarafından önce Asya pazarında sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6790'da Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunulması da bekleniyor.