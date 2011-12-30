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ComScore: ABD'de Android liderliğini sürdürüyor, Samsung en büyük mobil telefon üreticisi

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olarak kabul edilen ABD'de 2011 yılının ilk yarısından itibaren liderliği eline alan Android, 2011 yılını iOS işletim sistemine karşı büyük bir üstünlükle kapadı.

Pazar analiz firması comScore tarafından Eylül-Ekim-Kasım dönemini kapsayan araştırmaya göre Android işletim sistemi akıllı telefon pazarında bir önceki döneme göre 3 puanlık artış göstererek yüzde 46.9 pazar payına ulaştı. 

Ardından gelen iOS işletim sistemi 1.4 puanlık artışla yüzde 28.7 oldu. BlackBerry işletim sistemi 3.1 puanlık düşüşle yüzde 16.6'ya gerilerken, Windows Phone/Windows Mobile da yine 0.5 puanlık düşüşle yüzde 5.2'ye geriledi. Symbian işletim sistemi ise yüzde 1.5 pazar payı ile son sırada.

Toplam mobil telefon aboneliği dikkate alındığında Samsung'un yüzde 25.6 ile üretim liderliği devam ediyor. LG yüzde 20.5 ile ikinci, Motorola yüzde 13.7 ile üçüncü, Apple yüzde 11.2 ile dördüncü, RIM yüzde 6.5 ile beşinci sırada. 

Listede bir önceki 3 aylık döneme göre en büyük artışı yüzde 1.4 ile Apple yakalamış durumda. iPhone 4S ile 10 milyondan fazla akıllı telefon satan Apple bunu pazar payına da yansıtmayı başardı.

Firma araştırmasını 30 000 ABD'li cep telefonu abonesi ile gerçekleştirdi. Listede Android ve iOS liderliği devam ederken Microsoft'un beklenen ilgiyi bir türlü göremediği anlaşılıyor. Windows Phone işletim sistemine 500'dan fazla yenilik getiren Mango güncellemesi ve Nokia ortaklığı modellerle yeni yıla iddialı girmek isteyen Microsoft, 2011 yılı açısından umut verici bir yükseliş gerçekleştiremedi. 

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xLmNt13 7 yıl
htc yok harbiden :)
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K_Spartakus 7 yıl
htc amerikanın bir numaralı akıllı telefon markası . resmi sonuçtur .
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smunknown 7 yıl
"http://tuketicikosesi.blogspot.com/2011/12/samsung-galaxy-sii-arzas.html"
Bu ne simdi? Amma manyaklasti ifanlar!
Not: Site chrome ile uyumlu degil mi?
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Lepanto 7 yıl
30.000 kişi ile yapılan bir araştırmaymış bu, arkadaş ciddi sonuçlara ulaşmak istiyorsan satış oranlarına bakacaksın. Sonuçta ne zaman, ne kadar paraya, hangi marka telefonun satıldığı kayıtlar altında.
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smunknown 7 yıl
Bu ne simdi? Amma manyaklasti ifanlar!
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Elefue 7 yıl
HTC ye ne oldu.Yok Burda
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last_legant 7 yıl Elefue
Elefue

HTC ye ne oldu.Yok Burda




Tatile çıkmıştır.
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irfanmandirali 7 yıl
adamlar simdi 1e 10 veriyolar 1 tane ios varsa 10 tane android var...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
McGhoosT bada Hp mi batırdı? Bada samsung un işletim sistemidir. Ben seni yanlış anlamadımsa karıştırmışın.
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mert1907 7 yıl
Bada !
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Abi banane ABD den yahu . Android geçmiş yada geçmemiş ABD mi burası? TÜRKİYEDEN haber ver android marketteki ücretli uygulamaları görebiliyormuyuz ? bir çalışma varmı? Oldu olacak her haberi verin ABD ile ilgili. Obama köpeğini çişe çıkardı vesaire onlarıda merak ettim şimdi...
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