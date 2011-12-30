ComScore: ABD'de Android liderliğini sürdürüyor, Samsung en büyük mobil telefon üreticisi

Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olarak kabul edilen ABD'de 2011 yılının ilk yarısından itibaren liderliği eline alan Android, 2011 yılını iOS işletim sistemine karşı büyük bir üstünlükle kapadı.





Pazar analiz firması comScore tarafından Eylül-Ekim-Kasım dönemini kapsayan araştırmaya göre Android işletim sistemi akıllı telefon pazarında bir önceki döneme göre 3 puanlık artış göstererek yüzde 46.9 pazar payına ulaştı.





Ardından gelen iOS işletim sistemi 1.4 puanlık artışla yüzde 28.7 oldu. BlackBerry işletim sistemi 3.1 puanlık düşüşle yüzde 16.6'ya gerilerken, Windows Phone/Windows Mobile da yine 0.5 puanlık düşüşle yüzde 5.2'ye geriledi. Symbian işletim sistemi ise yüzde 1.5 pazar payı ile son sırada.





Toplam mobil telefon aboneliği dikkate alındığında Samsung'un yüzde 25.6 ile üretim liderliği devam ediyor. LG yüzde 20.5 ile ikinci, Motorola yüzde 13.7 ile üçüncü, Apple yüzde 11.2 ile dördüncü, RIM yüzde 6.5 ile beşinci sırada.





Listede bir önceki 3 aylık döneme göre en büyük artışı yüzde 1.4 ile Apple yakalamış durumda. iPhone 4S ile 10 milyondan fazla akıllı telefon satan Apple bunu pazar payına da yansıtmayı başardı.





Firma araştırmasını 30 000 ABD'li cep telefonu abonesi ile gerçekleştirdi. Listede Android ve iOS liderliği devam ederken Microsoft'un beklenen ilgiyi bir türlü göremediği anlaşılıyor. Windows Phone işletim sistemine 500'dan fazla yenilik getiren Mango güncellemesi ve Nokia ortaklığı modellerle yeni yıla iddialı girmek isteyen Microsoft, 2011 yılı açısından umut verici bir yükseliş gerçekleştiremedi.