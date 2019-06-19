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Comcast’ten uzaktan kumanda ihtiyacını ortadan kaldıran teknoloji: Xfinity X1

ABD'nin kablolu yayın devi Comcast uzaktan kumandaları tarihe gömme potansiyeli olan yeni teknolojisi Xfinity X1'i tanıttı. Artık, televizyonlara gözlerimizle hükmedebileceğiz.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Televizyonlar
Gökhan G.
Editör
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Comcast’ten uzaktan kumanda ihtiyacını ortadan kaldıran teknoloji: Xfinity X1
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ABD'nin en büyük kablolu yayın sağlayıcısı Comcast, hâlihazırda kullanılan gözle takip sistemleriyle uyumlu olan ve televizyon kanallarını gözlerimizle değiştirmemize olanak sağlayan Xfinity X1 adlı göz takip sistemini tanıttı.

Daha çok televizyon kumandalarını kullanmaktan mahrum olan fiziksel engelli bireyler için geliştirilen sistem ile kanallar değiştirilebilecek, izlenmek istenen programlar aranabilecek veya daha sonra izlemek istenen program kayıt edilebilecek. X1, Web sayfası temelli bir uzak kumanda ile çalışıyor.

Şirketin erişim konularından sorumlu başkan yardımcısı Tom Wlodkowski ise sistemin birçok farklı kullanım alanı olduğunu ifade ediyor. Wlodkowski’ye göre Comcast, söz konusu teknolojiyi şirketin akıllı ev hizmetlerinde de kullanacak. İnsanlar bu sayede ışıkları, kapıları ya da havalandırma sistemini gözleriyle kontrol edebilecek.

 

Dokunma ve göz takip sistemleri alanında uzman olan Kuzey Amerika Tobii Dynavox şirketinin CEO’su Tara Rudnicki yaptığı açıklamada, “Comcast’in servis ve hizmetlerini erişilebilir hale getirme çabasını her zaman memnuiyetle karşılıyoruz. Destek teknolojisi sunan bir şirket olarak kullanıcılarımızın hayatlarını bağımsız olarak sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz. X1 teknolojisi ile birçok insana kullanım kolaylığı sunulmuş olacak.“ ifadelerini kullanmış.

Uzaktan kumandaların hayatımızdan tamamen çıkmasına neden olabilecek gelişme ile ilgili detaylar için bizi takip etmeye devam edin.


https://corporate.comcast.com/press/releases/comcast-launches-eye-control-for-television Yorum Yaz
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burakdc 2 gün
Engelli insanlar için büyük bir gelişme onun dısında kimse kumanda yerine bunu kullanmaz yıllarca samsung tvlerine kamera koyup harekete duyarlı kumanda yaptı kımse kullanmıyor kaldırıyorum dedı buna karsılık sesle kumandayıda kac kısı kullnıyor bılemem ama hala tvlerınde kullanıyor sahsen ben kullannanıda gormedim bununla birlikte ustelık herkesın severek kullandıgı poınter kumandayı kaldırdı bır cok oyuncu ve sınema severın ozellıkle aradıgı 3d panellerı cope gomduler. Acıkcası kımse kullnıcının oncelıklerıne bakmıyor sadece kururmun basındaki 2-3 kısı buna kara veriyor medyadada ınsanlar alıssın dıye bır kac trol tutup yazdırıyolar yok 3d bas agrıtıyormus yok kımse ızlemıyormus vs vs senelerce kuallandım ne bas agrısı yaptı nede fılmın 3d versıyonu varken 2d versıyonunu seyrettım bır dolu fılm arsıvım var 3d olarak sımdı ızleyemıyorum
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torenbolen 2 gün
ALS hastaları kullanmıyor muydu bu teknolojiyi zaten?
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