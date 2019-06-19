Comcast’ten uzaktan kumanda ihtiyacını ortadan kaldıran teknoloji: Xfinity X1

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ABD'nin en büyük kablolu yayın sağlayıcısı Comcast, hâlihazırda kullanılan gözle takip sistemleriyle uyumlu olan ve televizyon kanallarını gözlerimizle değiştirmemize olanak sağlayan Xfinity X1 adlı göz takip sistemini tanıttı.

Daha çok televizyon kumandalarını kullanmaktan mahrum olan fiziksel engelli bireyler için geliştirilen sistem ile kanallar değiştirilebilecek, izlenmek istenen programlar aranabilecek veya daha sonra izlemek istenen program kayıt edilebilecek. X1, Web sayfası temelli bir uzak kumanda ile çalışıyor.

Şirketin erişim konularından sorumlu başkan yardımcısı Tom Wlodkowski ise sistemin birçok farklı kullanım alanı olduğunu ifade ediyor. Wlodkowski’ye göre Comcast, söz konusu teknolojiyi şirketin akıllı ev hizmetlerinde de kullanacak. İnsanlar bu sayede ışıkları, kapıları ya da havalandırma sistemini gözleriyle kontrol edebilecek.

Dokunma ve göz takip sistemleri alanında uzman olan Kuzey Amerika Tobii Dynavox şirketinin CEO’su Tara Rudnicki yaptığı açıklamada, “Comcast’in servis ve hizmetlerini erişilebilir hale getirme çabasını her zaman memnuiyetle karşılıyoruz. Destek teknolojisi sunan bir şirket olarak kullanıcılarımızın hayatlarını bağımsız olarak sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz. X1 teknolojisi ile birçok insana kullanım kolaylığı sunulmuş olacak.“ ifadelerini kullanmış.

Uzaktan kumandaların hayatımızdan tamamen çıkmasına neden olabilecek gelişme ile ilgili detaylar için bizi takip etmeye devam edin.

https://corporate.comcast.com/press/releases/comcast-launches-eye-control-for-television