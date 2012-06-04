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Computex 2012 : Acer, Aspire serisi Ultrabook modellerine Windows 8 ile devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın Ultrabook segmentinde piyasaya sürdüğü Aspire serisi modellerine Windows 8 ile devam edecek gibi görünüyor. Firma, Aspire S7 serisine ait iki yeni Ultrabook modelini Computex 2012 fuarında tanıttı.

S7 serisi 13.3 inçlik ve 11.6 inçlik iki yeni modelden oluşuyor. Modeller dokunmatik destekli olması nedeniyle firma için de bir ilk oluşturuyor. 12.5mm kalınlığa sahip modeller alüminyum kasa, arka aydınlatmalı klavye ve Full HD ekran çözünürlükleriyle dikkat çekiyor. 

Tabletlerinde olduğu gibi Acer, Ultrabook modellerinde de fazla bir ayrıntıya girmemiş. 11.6 inçlik model 9 saat kullanım süresi sunarken, 13.3 inçlik model 12 saat kullanım süresi sunuyor. Modellerin klavye kısmı 180 derece arkaya kıvrılabiliyor.

Acer'ın bu alandaki rakiplerinden birisi, Zenbook Prime serisini Full HD çözünürlük ile donatacak olan ASUS. Ancak Zenbook serisi dokunmatik olmadığı için Acer bir adım önde sayılabilir.

Windows 8'in çıkışına, dolayısıyla bu modellerin çıkışına 4 aydan fazla bir zaman olduğu için fuarda genelde detaylar paylaşılmıyor. Sonbahar döneminde modeller ile ilgili net bilgiler verilecektir.

http://www.engadget.com/2012/06/03/acer-aspire-s7-ultrabook/ Yorum Yaz
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nasahsat 7 yıl
alınası makine yapmışlar
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neilsonqt 7 yıl
Dokunmatik olacak olmasıda çok güzel bir ayrıntı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Recharged 7 yıl
Dokunmatik olacak olmasıda çok güzel bir ayrıntı.Tasarım olarak gayet şık duruyor ürün.Performansıda memnun edecektir kullanıcıyı umarım.
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MythEagle 7 yıl
İnce+dokunmatik+fullhd daha ne bence güzel olmuş...
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meego 7 yıl
Full HD , 11.6inç ve dokunmatik süper bir yenilik olmuş.
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simaros 7 yıl
Çok güzel olmuş ama benim gibi parası olmayanlar için sadece hayal :(
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Talladega 7 yıl
mac book air ın ensesıne yaklastılar ıyıce eger fiyat kozunu duzgun ve yerinde oynar ıse dokunmatık ekran fulld hd bence w8 guzel bir acılıs yapar 4 ay sonra.asus modellerini beklıyoruz..
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