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Computex 2012 : Acer, her iki yönde de kullanılabilen hepsi-bir-arada bilgisayar modelini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 yüklü modellerin tanıtımına Computex 2012 fuarında devam eden Acer'ın son hamlesi hepsi-bir-arada PC segmentine oldu. 

Firmanın tanıttığı U serisi modellerden büyük olanı hem dikey hem de yatay kullanım özelliği ile dikkat çekiyor. Modellerin ilki 27 inçlik Aspire 7600U, diğeri ise 23 inçlik 5600U oldu. 

Aspire 7600U, 64 noktadan çoklu dokunmatik ekran, 3.5cm kalınlık, Full HD çözünürlük, Dolby Home Theater Surround ses sistemi, USB, SD kart girişleri, slot Blu-ray sürücü şeklinde özelliklere sahip. Modelin dikkat çeken yanı ise 90 derecelik açıyla yatay veya dikey olarak kullanılabilmesi.

Aspire 5600U ise dünyanın en ince hepsi-bir-arada PC'si ünvanına sahip. Full HD çözünürlük, Dolby Home Theater Surround ses sistemi dışında herhangi bir detay yok. Modeller yine Windows 8 işletim sisteminin çıkışı ile boy göstermeye başlayacak.
Computex 2012 : Acer, her iki yönde de kullanılabilen hepsi-bir-arada bilgisayar modelini tanıttı
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http://www.engadget.com/2012/06/03/acer-announces-windows-8-all-in-one-u-series-at-computex-2012/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 7 yıl
demo11
bunu yanımızda taşırız kucağımızda nedir bu lcd mi diye soranlarada bu gördüğün televizyon görüntülü bilgisayar deriz akıl bunun neresinde allahım!

yanımızda taşırız derken? ya okumuyosun ya da okuduğunu anlamıyosun,masaüstü bilgisayar bu,yanında taşımak için değil,windows 8 sayesinde artık masaüstü bilgisayarları da dokunmatik kullanabileceğiz.
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dellino 7 yıl
Bahsi geçen makina tablet değil. Yanında taşımayı düşünen arkadaşlar farklı modellere yönelmeli.
CPU ve GPU nun ne olduğu bahsedilememiş. Yeni nesil Fusion ile gelirse iyi bir deneyim sunabilir.
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demo11 7 yıl
bunu yanımızda taşırız kucağımızda nedir bu lcd mi diye soranlarada bu gördüğün televizyon görüntülü bilgisayar deriz akıl bunun neresinde allahım!
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alprkrkmz 7 yıl
laerrof
fikir güzel gerçekten ama 27 inç i yanımda nasıl taşıyacağım ben ?

farkındaysan tablet değil. hepsi bir arada bilgisayar. masaüstü...
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E_Aydin35 7 yıl
Ağırlık konusunda bir şeye değinilmemiş am aincelk konusunda bir numara olması güzel, açıkcası kullanım seçeekleri (yatay-dikey) ve boyut bakımından iddalı, fiyat ve teknik özellikler neler olucak görüceğiz..:)
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laerrof 7 yıl
fikir güzel gerçekten ama 27 inç i yanımda nasıl taşıyacağım ben ?
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IceRulez 7 yıl
imac terk
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