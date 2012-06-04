Computex 2012 : Acer, her iki yönde de kullanılabilen hepsi-bir-arada bilgisayar modelini tanıttı

Windows 8 yüklü modellerin tanıtımına Computex 2012 fuarında devam eden Acer'ın son hamlesi hepsi-bir-arada PC segmentine oldu.





Firmanın tanıttığı U serisi modellerden büyük olanı hem dikey hem de yatay kullanım özelliği ile dikkat çekiyor. Modellerin ilki 27 inçlik Aspire 7600U, diğeri ise 23 inçlik 5600U oldu.





Aspire 7600U, 64 noktadan çoklu dokunmatik ekran, 3.5cm kalınlık, Full HD çözünürlük, Dolby Home Theater Surround ses sistemi, USB, SD kart girişleri, slot Blu-ray sürücü şeklinde özelliklere sahip. Modelin dikkat çeken yanı ise 90 derecelik açıyla yatay veya dikey olarak kullanılabilmesi.





Aspire 5600U ise dünyanın en ince hepsi-bir-arada PC'si ünvanına sahip. Full HD çözünürlük, Dolby Home Theater Surround ses sistemi dışında herhangi bir detay yok. Modeller yine Windows 8 işletim sisteminin çıkışı ile boy göstermeye başlayacak.





http://www.engadget.com/2012/06/03/acer-announces-windows-8-all-in-one-u-series-at-computex-2012/