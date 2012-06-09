Computex 2012 : Gigabyte'dan üç yeni Android'li akıllı telefon

Dün sona eren Tayvan'daki Computex 2012 fuarında iddialı ürünleriyle boy gösteren firmalardan birisi de Gigabyte oldu. Firma çift SIM kart destekli üç yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkardı.





Modeller GSmart G1362, G1342 ve M1348 şeklinde sıralanıyor.





GSmart G1362 modeli 28nm sürecini orta seviye segmente de sunmayı hedefliyor. 1.2GHz hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 512MB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 4.3 inçlik 854 x 480 piksel çözünürlükte FWVGA ekran, 5MP otomatik odaklamalı kamera, 4GB dahili belleği şeklinde özelliklere sahip. Üstelik çift SIM kart desteği ile bir ilke imza atıyor. Model Temmuz ayında 300$ altında bir seviyede satışa sunulacak.





GSmart G1342 modeli 3.5 inçlik HVGA 480 x 320 piksel çözünürlükte ekran, 800MHz hızında çalışan Snapdragon işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, çift SIM kart desteği, 512MB RAM, 1GB depolama kapasitesi, 5MP otomatik odaklamalı kamera gibi özellikler sunuyor. Model bu ay 200$ altı bir seviyede piyasada olacak.





GSmart M1348 modeli ise 3.5 inçlik HVGA 480 x 320 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz hızında çalışan MediaTek işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, çift SIM kartı sunuyor. Bu model ise 150$ altı bir seviyede yaz ayları sonlarına doğru piyasaya sürülecek.