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Computex 2012 : Gigabyte'dan üç yeni Android'li akıllı telefon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün sona eren Tayvan'daki Computex 2012 fuarında iddialı ürünleriyle boy gösteren firmalardan birisi de Gigabyte oldu. Firma çift SIM kart destekli üç yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkardı. 

Modeller GSmart G1362, G1342 ve M1348 şeklinde sıralanıyor. 

GSmart G1362 modeli 28nm sürecini orta seviye segmente de sunmayı hedefliyor. 1.2GHz hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 512MB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 4.3 inçlik 854 x 480 piksel çözünürlükte FWVGA ekran, 5MP otomatik odaklamalı kamera, 4GB dahili belleği şeklinde özelliklere sahip. Üstelik çift SIM kart desteği ile bir ilke imza atıyor. Model Temmuz ayında 300$ altında bir seviyede satışa sunulacak.

GSmart G1342 modeli 3.5 inçlik HVGA 480 x 320 piksel çözünürlükte ekran, 800MHz hızında çalışan Snapdragon işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, çift SIM kart desteği, 512MB RAM, 1GB depolama kapasitesi, 5MP otomatik odaklamalı kamera gibi özellikler sunuyor. Model bu ay 200$ altı bir seviyede piyasada olacak.

GSmart M1348 modeli ise 3.5 inçlik HVGA 480 x 320 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz hızında çalışan MediaTek işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, çift SIM kartı sunuyor. Bu model ise 150$ altı bir seviyede yaz ayları sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

http://www.androidauthority.com/gigabyte-gsmart-1342-gsmart-g1362-hands-on-video-93496/ Yorum Yaz
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sertacxx 7 yıl en beğenilen bkadem
bkadem
Snapdragon S4 işlemciye, 512MB RAM hiç yakışmamış. Spor arabaya dizel benzin gibi olmuş.

Takıldığım nokta dizel benzin nedir? Dizel ve benzinin karışımı mı çıktı? :)
bkademSnapdragon S4 işlemciye, 512MB RAM hiç yakışmamış. Spor arabaya dizel benzin gibi olmuş.Takıldığım nokta dizel benzin ne...
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_DeAtH-NoTe_ 7 yıl
Kim ne derse desin ilk modelin gideri var gibi. Yani G1362 Andoridli bir telefon alacaklar için alternatif bir model olacaktır.
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Valar Morghulis 7 yıl
Bir öğrenci olarak M1348 oldukça güzel. Sanırım kamerası yok. Bence kameraya gerek yok. Fotoğraf çekmek istersem fotoğraf makinesiyle çekerim. Sanmıyorum ama asgari olarak Adreno 205 ayarında bir GPU ile gelirse çok iyi olur. Muhtemelen Adreno 200 ile gelecek kısaca oyun işi hayal. 1GHz Snapdragon S1 olsa bile ICS'nin hakkından gelir muhtemelen. Aşağı yukarı 350-400TL olur ki hiç fena değil.
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Recharged 7 yıl
Tasarım vasat en başta.Cihazı tasarla,Android'i koy içine sür piyasaya.Bu iş artık bu kadar basit mi ? Yakında bir çok farklı firmadan telefon haberleri gelmeye başlar.Ben asıl bombayı Türkiye'de Vestel'den bekliyorum."Vestel Phone,Andorid işletim sistemli cep telefonunuz."
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34istanbul34 7 yıl
Önüne gelen androidli akıllı telefon çıkarıyor.Sidik yarışına döndü.Yarın öbür gün Bim de akıllı telefon çıkarırsa şaşırmamak lazım.
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tamer.okce 7 yıl
Yaptğı veya yapacagı müşteri potansiyeline bağlı ama olmaz tutmaz tr de gibayte teknik özelliklerine göre fiyat pahalı kala bilir kullanıcılara bilindik markalara göre.
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necros76 7 yıl
boşa israf bunları kim ne yapacak artık günümüz
de çok iyi veya orta segment`te çok güzel telller vaarken bunları anca teklonojınden madur ülkelerdeki kişiler alır. Zaten bu tr ye gelmez gelirsede çok fazla satış yapmaz diye düşünüyorum
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Vash The Stampede 7 yıl
bkadem
Snapdragon S4 işlemciye, 512MB RAM hiç yakışmamış. Spor arabaya dizel benzin gibi olmuş.

oha, fail'e gel.
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haymatloshan 7 yıl
Kaynak israfı yapmasalardı keşke
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Miyamoto Musashi 7 yıl
bkadem
Snapdragon S4 işlemciye, 512MB RAM hiç yakışmamış. Spor arabaya dizel benzin gibi olmuş.

Spor arabaya dizel benzin?Dizel spor araba olmuyorsa mercedesleri çöpe atalım , kaldiki TÜPLÜ sü bile var artık...
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napolyon94 7 yıl
Ilk 2 model cok iyi cift sim karti standart olarak goruyor sanirim gigabyte
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