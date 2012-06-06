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Computex 2012 : Intel'in Ultrabook yatırımları dokunmatik ekran ile devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl adeta Intel ve Microsoft'un geçit törenine sahne olan Computex 2012 fuarında, Intel Ultrabook konseptini desteklemek için yapacağı yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Fuarda dokunmatik ekranlı Ultrabook modelleri büyük ilgi görmüştü. Fuar sonrası satışa çıkacak bu modellerin stok sıkıntısına girmemesi için Intel, lider dokunmatik ekran üreticileriyle anlaşma imzalamaya başladı.

Fuar sonrasında 35'den fazla hızlı tepkime süresine sahip dokunmatik Ultrabook modeli piyasaya çıkacak. Gelecek yıl ise 110 farklı dokunmatik modelin daha piyasada olması bekleniyor. Intel artan talep nedeniyle üretim kapasitelerinin yetersiz kalmasını istemiyor. Gelecek yıllardaki Ultrabook üretimi ve yeniliklerin devam etmesi de kapasitenin artırılmasına bağlı.

Ultrabook konsepti için 300 milyon dolarlık bir bütçe ayıran Intel, görünüşe göre bu bütçesini ilerleyen yıllarda daha da genişletecek.

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ruyanfa0203 7 yıl
AMD yada Via modellerde olacaktır.
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hacı.basat 7 yıl
Bu intele özel bir durum değil, dünyanın her tarafında window8 dolayısıyla dokunmatik dizüstü talebi var, AMD yada Via modellerde olacaktır.
Benzer bir durum da tabletlerde var, talep tabletlerin SSD'li ve büyük olması yönünde, onlar da çıkacak.
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cagataykoroglu 7 yıl
Bu sene laptop almamalı.
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