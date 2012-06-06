Computex 2012 : Intel'in Ultrabook yatırımları dokunmatik ekran ile devam ediyor

Bu yıl adeta Intel ve Microsoft'un geçit törenine sahne olan Computex 2012 fuarında, Intel Ultrabook konseptini desteklemek için yapacağı yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.





Fuarda dokunmatik ekranlı Ultrabook modelleri büyük ilgi görmüştü. Fuar sonrası satışa çıkacak bu modellerin stok sıkıntısına girmemesi için Intel, lider dokunmatik ekran üreticileriyle anlaşma imzalamaya başladı.





Fuar sonrasında 35'den fazla hızlı tepkime süresine sahip dokunmatik Ultrabook modeli piyasaya çıkacak. Gelecek yıl ise 110 farklı dokunmatik modelin daha piyasada olması bekleniyor. Intel artan talep nedeniyle üretim kapasitelerinin yetersiz kalmasını istemiyor. Gelecek yıllardaki Ultrabook üretimi ve yeniliklerin devam etmesi de kapasitenin artırılmasına bağlı.





Ultrabook konsepti için 300 milyon dolarlık bir bütçe ayıran Intel, görünüşe göre bu bütçesini ilerleyen yıllarda daha da genişletecek.