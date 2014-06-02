Computex 2014 : Acer'dan Android tablet dünyasına Full HD yorum

Computex 2014 fuarı öncesindeki başlayan basın toplantılarında birbiri ardına yeni cihazlar lanse ediliyor ve firmalar tüketici ilgisi çekebilmek adına öne çıkmaya çalışıyor. Acer da bunlardan birisi.





Genelde orta seviyeye yönelik Android tablet modelleri ile tanıdığımız Tayvanlı Acer, bu kez amiral gemisi olabilecek bir modelle kameraların karşısına çıktı. Firmanın yeni ürünü Iconia Tab 8 adını taşıyor.





Iconia Tab 8 modelinde 8 inçlik Full HD IPS bir ekran bizi karşılıyor. Intel'in 4 çekirdekli Atom Z3745 yongaseti ise gerekli gücü sağlıyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Atom Z3745 orta üst seviyeye hitap ediyor ve 1.86GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Beraberinde ise 770MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor.





Yaklaşık 8mm kalınlığa sahip olan tablet 360gr ağırlık sunuyor. Modelde çift hoparlör, microSD yuvası, çift anten WiFi, Android 4.4 işletim sistemi, 7.5 saat kullanım süresi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Acer Iconia Tab 8 modeli sonbahar döneminde belirli pazarlarda satışa sunulacak. Fiyatı konusunda ise fuar alanında detaylı bilgiler sağlanacak.

http://liliputing.com/2014/05/acer-introduces-iconia-tab-8-full-hd-display.html