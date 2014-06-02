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Computex 2014 : Acer'dan Android tablet dünyasına Full HD yorum

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Acer'dan Android tablet dünyasına Full HD yorum
Computex 2014 fuarı öncesindeki başlayan basın toplantılarında birbiri ardına yeni cihazlar lanse ediliyor ve firmalar tüketici ilgisi çekebilmek adına öne çıkmaya çalışıyor. Acer da bunlardan birisi.

Genelde orta seviyeye yönelik Android tablet modelleri ile tanıdığımız Tayvanlı Acer, bu kez amiral gemisi olabilecek bir modelle kameraların karşısına çıktı. Firmanın yeni ürünü Iconia Tab 8 adını taşıyor.

Iconia Tab 8 modelinde 8 inçlik Full HD IPS bir ekran bizi karşılıyor. Intel'in 4 çekirdekli Atom Z3745 yongaseti ise gerekli gücü sağlıyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Atom Z3745 orta üst seviyeye hitap ediyor ve 1.86GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Beraberinde ise 770MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor.

Yaklaşık 8mm kalınlığa sahip olan tablet 360gr ağırlık sunuyor. Modelde çift hoparlör, microSD yuvası, çift anten WiFi, Android 4.4 işletim sistemi, 7.5 saat kullanım süresi şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Acer Iconia Tab 8 modeli sonbahar döneminde belirli pazarlarda satışa sunulacak. Fiyatı konusunda ise fuar alanında detaylı bilgiler sağlanacak.  

http://liliputing.com/2014/05/acer-introduces-iconia-tab-8-full-hd-display.html Yorum Yaz
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BlackeR 5 yıl
tablet ve ekran arasında bu kadar fark olmmamlı bence. ya çerçeveyi küçültün ya da ekranı büyütün. o kadar boşluk rahatsız ediyor.
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c N w r 5 yıl
Donanımsal bir eksiği yok. Fakat tasarım olarak şu çerçeve kenarlarını daha ince tutsalardı fena olmazdı. Hele altta Acer logosunun olduğu yer ne öyle. O kadar büyük bir alanın var madem neden sanal tuş kullanıyorsun ?
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yusuf_sonmez 5 yıl
Bence güzel tablet ucuz gelirse patlama olur
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DubSteq 5 yıl
Z3745 işlemcili bir tablete Windows 8'de kurulabilir.Bir üstü olan z3770 işlemcili win8.1 tabletlerde Portal 2,DOTA2,Skrim vb oynanabiliyor.Android z3745 mobil grafiklerde çok daha iyi performans verir bence.
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kımyasal 5 yıl
Acer sert mücadelelere tanık olan mobil sektöre İntel çözümleri ile giriyor.İntel grafik çiplerini ve Atom işlemcilerini satmak için ortak arayışı içerisinde.Acer bu şirketlerden birisi bakalım ne kadar başarılı olacak.
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profecco 5 yıl
İntel tabletteki pazar payını artırmak istiyor. İş yapabilir tabi ki ama ülkemizde iyi bir ortalama fiyat ile gelmesi gerek. İleride bir gün gelecek samsungun kendi mobil cihazlarında kullandığı işlemciler notebooklarda da kullanılmaya başlanacak. O zaman intel ve amd ne yapacak bakalım :)
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mehmedaltair 5 yıl
Fiyatı iyi olursa özellik açısından hiçbir eksiği yok tek sorunu biraz tasarım özürlü
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