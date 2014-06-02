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Computex 2014 : Asus'dan PadFone konseptine yeni bir yorum : Transformer Book V

4 yıl
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Asus'dan PadFone konseptine yeni bir yorum : Transformer Book V


PadFone adını verdiği konsept ile bir akıllı telefondan çeşitli aksesuarlar ile tablet ve dizüstü modeli çıkarmayı başaran Asus, Computex 2014 fuarında konsepte yeni bir yorum katıyor.

Fuarda firmanın tanıttığı Transformer Book V adlı model asıl itibariyle 12.5 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte bir ekranı, 4. nesil bir Intel Core işlemcisi, 4GB RAM'i ve Windows 8.1 işletim sistemi olan bir tablet ve klavye aparatı ile dizüstü olarak da kullanılabiliyor. 

Tablet 28Wh gücündeki bataryası ile 10 saat kullanım ömrü sunuyor. 128GB SSD belleği olan cihaz 7mm kalınlığından ödün vermemek için 1TB HDD kapasitesini klavye aksesuarına entegre etmiş.

Cihazı ilginç yapan ise Androidli bir akıllı telefonun içine yerleştirilebiliyor olması. Tabletin arka kısmındaki yuvaya yerleştirdiğiniz 5 inçlik akıllı telefon ile dilerseniz Windows üzerinde bir pencere açarak Android işletim sistemini kullanıyorsunuz veya dilerseniz cihazı Android işletim sistemine başlatabiliyorsunuz. Böylece elinizde bir Android tablet veya dizüstü modeli de oluyor. 

Android akıllı telefonun özellikleri ise Moorefield tabanlı Atom işlemci, 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2500mAh gücünde batarya, 11mm kalınlık şeklinde sıralanıyor. 

Transformer Book V henüz konsept aşamasında olduğu için Android işletim sistemini sadece akıllı telefon mu çalıştırıyor veya Core işlemci de Android tarafına güç verebiliyor mu şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Google'ın iki işletim sistemli cihazlara olumsuz yaklaşımı da hatırlandığında konseptin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüpheler uyanmıyor değil. 

http://www.phonearena.com/news/The-Asus-Transformer-Book-V-is-introduced-AndroidWindows-laptop-and-tablet-with-Android-phone_id56731 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKemal17 4 yıl
11mm kalınlık 2500mah bataryaya göre fazla olmuş.
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Elefue 4 yıl
Bir Mutfak Robotu içine tablet telefon dizüstü atıp karıştırılan bir reklam yapmışlar on.fb.me/...
Dün Facebook ta buna ait bir habere yorum yaptıydım.
PadFone Modelinin büyük ekranlı tableti gibi görünüyor ama hem PC hem de tablet olduğuna göre olduğuna göre bu cihaz W8 ve Android birlikte çalışacak.
WP8 li bir tablette bir türlü yapmadılar.
Beğen · Yanıtla · 23 saat önce · Düzenlendi
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mehmedaltair 4 yıl
Habire padfone cihaz tanıtıyorlar ama hala tutturamadılar. Samsung çıkarsa şu an her yerde görürdük
asus bunu satmak istiyorsa iyi reklam yapmalı annemin laptop ve telefona ihtiyacı var gel sana padfone alalım desem eski laptopu kafama atar
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