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Computex 2015 : ASRock ilk ağ ekipmanını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde anakart ürünleri ile yakından tanıdığımız ASRock, oyun sektörüne farklı bir açıdan yaklaşıyor ve Computex 2015 fuarında G10 adında oyunculara yönelik bir yönlendirici sergiliyor. 

Firmanın ilk ağ ekipmanı olan R10 oyuncu yönlendiricisi MU-MIMO desteği ile dikkat çekiyor. Hali hazırdaki yönlendirici ürünlerinde aynı anda tek bir cihazın ağa erişimine imkan veriliyordu. MU-MIMO teknolojisi ise simültane olarak mobil cihaz, bilgisayar veya ağ ürünlerinin ağa bağlanmasını sağlıyor. 

Bu imkandan faydalanabilmek için hem ağ ekipmanının hem de istemci cihazının MU-MIMO uyumlu olması gerekiyor. Teknoloji henüz yeni olduğu için yaygınlaşması biraz zaman alacak. 

ASRock G10 Gaming Router Qualcomm'un 1.4GHz saat hızında çalışan 2 çekirdekli bir işlemcisini kullanıyor. RAM boyutu ise 512MB. Ürün 4x4 çift bant 802.11ac Gigabit yönlendirici sınıfında. 2.4GHz bandı için 800Mbps hız sunan ürün 5GHz bandı için ise 1733Mbps hızlarına erişiyor. 
Ürünün üst kısmında bir HDMI adaptörü mevcut. Bu adaptörü dilerseniz harici bir ekrana takarak Miracast ve Airplay standardı üzerinden kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de taşınabilir bir mini 2x2 Wireless N yönlendirici olarak seyahatlerinizde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 

Üründe ayrıca 5 adet Gb Ethernet portu, 2 adet USB 3.0 portu, 8 adet dahili çok yönlü anten, ev uygulamalarını yönetebilmeniz için dahili IR portu şeklinde diğer özellikler mevcut. Uyumlu mobil uygulaması ile uygulamaların ne kadar bant genişliği kullanacağını ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz ilerleyen aylarda piyasada olacak. 

http://www.tomshardware.com/news/asrock-router-mu-mimo-g10-networking,29287.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 4 yıl
Tasarim guzel..
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dr20mouse 4 yıl
Toplam hız 2,5 Mbps değilde 2,5 Gpbs olmayacak mı?
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