Computex 2015 : Corsair yeni Hydro-Series H110i GTX sıvı soğutma sistemini duyurdu

Corsair'in 2009 yılında başlattığı Hydro Series hepsi-bir-arada soğutucu serisi yüksek performanslı sıvı soğutma ürünlerini kolay bir yönetim çözümü altında topluyor ve bu nedenle de büyük ilgi görüyor. Firma Computex 2015 fuarında serinin yeni üyesi Hydro-Series H110i GTX'i tanıttı.





Hydro Series H110i GTX modelinde 280mm uzunluğunda bir radyatör yer alıyor. Radyatörün içerisinde ise 140mm'lik iki adet PWM kontrollü fan bulunuyor. SP140L tipindeki bu fanlar havayı daha iyi ittirmesi açısından yüksek statik basınç sunuyor.





Sistemin su pompası ise yeni bir pompa ve soğuk plaka tasarımını barındırıyor. Bu sayede işlemcideki ısı daha iyi bir şekilde soğutma döngüsüne aktarılıyor. Sistem Corsair Link yazılımı ile kontrol edilebiliyor. Bunun için anakarttaki bir adet USB 2.0 girişinin kullanılması gerekiyor .





Corsair'in diğer bir ürünü ise HG10 soğutma rafı. Kullanıcıların stok Nvidia soğutucusunu çıkararak Corsair'in herhangi bir hepsi-bir-arada soğutucusu ile değiştirebildiği raflar GTX Titan X, GTX 980, GTX 980 Ti ve GTX 970 ile uyumlu.





Corsair yeni ürünlerini Temmuz ayında raflara çıkarmayı planlıyor. Hydro Series H110i GTX sıvı soğutucu sistemi için 140$, HG10 rafları için de 40$ fiyat etiketi belirlenmiş durumda.