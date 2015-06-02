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Computex 2015 : Corsair yeni Hydro-Series H110i GTX sıvı soğutma sistemini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Corsair yeni Hydro-Series H110i GTX sıvı soğutma sistemini duyurdu
Corsair'in 2009 yılında başlattığı Hydro Series hepsi-bir-arada soğutucu serisi yüksek performanslı sıvı soğutma ürünlerini kolay bir yönetim çözümü altında topluyor ve bu nedenle de büyük ilgi görüyor. Firma Computex 2015 fuarında serinin yeni üyesi Hydro-Series H110i GTX'i tanıttı.

Hydro Series H110i GTX modelinde 280mm uzunluğunda bir radyatör yer alıyor. Radyatörün içerisinde ise 140mm'lik iki adet PWM kontrollü fan bulunuyor. SP140L tipindeki bu fanlar havayı daha iyi ittirmesi açısından yüksek statik basınç sunuyor. 

Sistemin su pompası ise yeni bir pompa ve soğuk plaka tasarımını barındırıyor. Bu sayede işlemcideki ısı daha iyi bir şekilde soğutma döngüsüne aktarılıyor. Sistem Corsair Link yazılımı ile kontrol edilebiliyor. Bunun için anakarttaki bir adet USB 2.0 girişinin kullanılması gerekiyor .

Corsair'in diğer bir ürünü ise HG10 soğutma rafı. Kullanıcıların stok Nvidia soğutucusunu çıkararak Corsair'in herhangi bir hepsi-bir-arada soğutucusu ile değiştirebildiği raflar GTX Titan X, GTX 980, GTX 980 Ti ve GTX 970 ile uyumlu.

Corsair yeni ürünlerini Temmuz ayında raflara çıkarmayı planlıyor. Hydro Series H110i GTX sıvı soğutucu sistemi için 140$, HG10 rafları için de 40$ fiyat etiketi belirlenmiş durumda. 
Computex 2015 : Corsair yeni Hydro-Series H110i GTX sıvı soğutma sistemini duyurdu
 

http://www.tomshardware.com/news/corsair-hydro-h110i-gtx-hg10,29213.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Photography_GT 3 yıl
Corsair HYDRO Serisi H110i GTX Sıvı soğutma sistemini almak istiyorum yalnız hiç kullanmadım ve donanım olarak şuan bunları kullanıyorum; önerilerinizi bekliyorum. Hava soğutma sistemi çok fazla büyük ve kasa içerisinde de fazlasıyla yer kaplıyor. Bu yüzden değişmek istemiyorum ama sıvı soğutma denemek istiyorum bundan sonra. Teşekkürler.


CPU: AMD FX X8 9590 Soket AM3 4.7GHz 16MB Cache 220W 32nm/
CPU: Soğutucusu:Phanteks PH-TC14PE(Çok memnunum) (Soğutma stabil 26-31 derece ortam sıcaklığına göre değişiyor)
Anakart: ASUS Crosshair V Formula-Z
Kasa: Cooler Master Haf 942 Black Edition Full Tower
Ekran Kartı: MSI GTX760 TwinFrozr Gaming OC GDDR5 4GB 256Bit
PS(Güç Kaynağı): Corsair RM Serisi 80Plus Gold 1000W Full Modüler
SSD : Samsung 840 evo 500gb
HDD : Seagate 3.5" 500GB Barracuda Sata 3.0 64MB Cache 7200Rpm HDD
RAM : Corsair 12GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9

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_Dominic_Toretto_ 3 yıl Photography_GT
Kapladığı alan yüzünden geçecekseniz bir şey diyemem. Ama performans olarak Phanteks'in çok üzerinde olmayabilir.
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theyapici 4 yıl
110İ GT problemli idi ismi de yenilediler ve 110i gtx oldu hayırlısı olsun
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trktlh 4 yıl
Corsair H110İ GT 2 ayda eski nesil mi oldu şimdi.
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OneTreeHill 4 yıl trktlh
trktlh

Corsair H110İ GT 2 ayda eski nesil mi oldu şimdi.


Haberi ilk gördüğümde paylaşacaktım fakat haberi okuduktan sonra bir değişiklik olmadığını anladım. Malum öbür seri sorunlu olup toplatıldığından bu intiba devam etmemesi için isimlendirmeyi değiştirmişler. Değiştiyse anca içindeki sıvı değişmiştir.
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ccandan 4 yıl
H110i gt oldu sana GTX
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