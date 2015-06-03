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Computex 2015 : Gigabyte'dan 384 ARM çekirdekli sunucu sistemi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Gigabyte'dan 384 ARM çekirdekli sunucu sistemi

Donanım dünyasının yakından takip ettiği Computex 2015 fuarında sadece son kullanıcıya değil kurumlara yönelik de ürünler sergileniyor. Son dönemde sunucu tarafında alternatif olma çabası içerisindeki ARM yeni bir sunucuda daha kendisine yer buldu.

Gigabyte fuarda 384 adet ARM çekirdeği taşıyan yeni bir sunucu sistemi tanıttı. Sunucuda Cavium'un ThunderX adlı 64-bitlik ARM mimarisini temel alan özelleştirilmiş işlemcisi kullanılıyor. Sistem H270-T70 adını taşıyor ve MY70-HD0 çift soketli anakart üzerinde yükseliyor. 

Sunucu sistemi iki katlı ve 4 bölümlü. Her bölümde 2.5GHz saat hızında çalışan iki adet ThunderX işlemcisi yer alıyor. Her işlemci içerisinde ise 48 ARM çekirdeği yer alıyor. Sistem bölüm başına 1TB'a kadar DDR4 2400MHz RAM  ve iki adet Cortina CS4343 40 Gbps ağ arayüz kontrolcüsü ile destekleniyor. 

RAM yerleşimi için 64 slot ayrılmış ve her bölüm başına 16 slot düşüyor. ECC teknolojisi sayesinde önceki nesle göre DRAM bantgenişliği yüzde 50 artarken, enerji tüketimi de yüzde 35 azaltılıyor. 

Sistemi uzaktan başlatma, resetleme, imaj çalıştırma ve tam bir sistem bakımı için IPMI 2.0 uzaktan yönetim teknolojisi bulunurken, sistemin gecikme süreleri 1 milisaniye altına indirilmiş. Bu esnada enerji tüketimi de minimum düzeyde tutuluyor. 

Sistem için iki adet 1600W 80 Plus Platinum sertifikalı güç kaynağı kullanlırken, her bölüm için ise 4 adet 2.5 inçlik sürücü yuvası ve çift USB 3.0 portu ayrılmış. Her bölüm içerisinde ayrıca 4 adet fan yer alıyor. 

ARM mimarisi sunucularda elbette Intel Xeon platformu kadar ağır yüklerin altına girmeyi düşünmüyor zira enerji tüketim değerleri de bunun imkansız kılıyor. ARM'ın amacı giriş seviyesi diyebileceğimiz düşük güç tüketen sunucularda kendisine yer edinmek. Gigabyte'nin çözümü de daha çok veri merkezlerini hedefliyor. Sistem siparişe başlamış durumda. 

http://www.tomsitpro.com/articles/gigabyte-h270-t70-arm-server,1-2645.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ya şakamı neyin giriş seviyesi en üst süper sunucularına göre mi ? hani neyin giriş seviyesi şaşırtıcı bir durum bahsedilen işlemci sayısı 300 üzerinde şaka mı bu.
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alemburda34 4 yıl
348 mi 384 mü?
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Bosu 4 yıl
Computex 2015 fuarında yapılan tanıtımda H270-T70 adlı sunucu sisteminde yapılan komik bulduğum açıklamalar.


1- Intel Xeon platformu kadar ağır yüklerin altına girmeyi düşünmüyor zira enerji tüketim değerleri de bunun imkansız kılıyor.

Hatırlatayım hemen sunucuda iki adet 1600W 80 Plus Platinum sertifikalı güç kaynağı kullanılmış. ARM işlemci kullanan sunucuya 3200 watt gücünde PS takmak (sanırım işlemci dışındaki diğer donanımları besleyebilmek için) biraz abartılımı sanki ?


2- ECC teknolojisi sayesinde önceki nesle göre DRAM bantgenişliği yüzde 50 artarken, enerji tüketimi de yüzde 35 azaltılıyor.

Hep yeni nesil RAM çıktığında bundan bahsediliyor. Ama buradaki en önemli nokta zaten starndart bir RAM 'in yada bir ECC Ram 'in zaten çektikleri watt değerleri çok düşük. DDR3 olan bir Ram gunumuzde aşağı yukarı 1 watt ile 1.35 watt arası guc tüketimi yapmakta.

Şimdi 1 watt güç tüketimi yerine 0.75 watt çektiğini düşünelim, evet aynen buradaki enerji tasarrufu bu oluyor yarım watt yada çeyrek watt :)

Elektirik faturasına ne güzel düşüş yansır ama


Tabii burada sçz konusu olan durum aslında birden fazla RAM kullanıldığında 30 adet 40 adet gibi ancak bu tarz koşullarda faturada çok küçük bir enerji tasarrufuna neden olacaktır.

Yoksa sisteme 3-4 Ram takmakla ortaya çıkan ve faturada gözle görülür bir iyileşme olmayacaktır.
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