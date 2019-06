Computex 2015 : Gigabyte'dan 384 ARM çekirdekli sunucu sistemi

Donanım dünyasının yakından takip ettiği Computex 2015 fuarında sadece son kullanıcıya değil kurumlara yönelik de ürünler sergileniyor. Son dönemde sunucu tarafında alternatif olma çabası içerisindeki ARM yeni bir sunucuda daha kendisine yer buldu.





Gigabyte fuarda 384 adet ARM çekirdeği taşıyan yeni bir sunucu sistemi tanıttı. Sunucuda Cavium'un ThunderX adlı 64-bitlik ARM mimarisini temel alan özelleştirilmiş işlemcisi kullanılıyor. Sistem H270-T70 adını taşıyor ve MY70-HD0 çift soketli anakart üzerinde yükseliyor.





Sunucu sistemi iki katlı ve 4 bölümlü. Her bölümde 2.5GHz saat hızında çalışan iki adet ThunderX işlemcisi yer alıyor. Her işlemci içerisinde ise 48 ARM çekirdeği yer alıyor. Sistem bölüm başına 1TB'a kadar DDR4 2400MHz RAM ve iki adet Cortina CS4343 40 Gbps ağ arayüz kontrolcüsü ile destekleniyor.





RAM yerleşimi için 64 slot ayrılmış ve her bölüm başına 16 slot düşüyor. ECC teknolojisi sayesinde önceki nesle göre DRAM bantgenişliği yüzde 50 artarken, enerji tüketimi de yüzde 35 azaltılıyor.





Sistemi uzaktan başlatma, resetleme, imaj çalıştırma ve tam bir sistem bakımı için IPMI 2.0 uzaktan yönetim teknolojisi bulunurken, sistemin gecikme süreleri 1 milisaniye altına indirilmiş. Bu esnada enerji tüketimi de minimum düzeyde tutuluyor.





Sistem için iki adet 1600W 80 Plus Platinum sertifikalı güç kaynağı kullanlırken, her bölüm için ise 4 adet 2.5 inçlik sürücü yuvası ve çift USB 3.0 portu ayrılmış. Her bölüm içerisinde ayrıca 4 adet fan yer alıyor.





ARM mimarisi sunucularda elbette Intel Xeon platformu kadar ağır yüklerin altına girmeyi düşünmüyor zira enerji tüketim değerleri de bunun imkansız kılıyor. ARM'ın amacı giriş seviyesi diyebileceğimiz düşük güç tüketen sunucularda kendisine yer edinmek. Gigabyte'nin çözümü de daha çok veri merkezlerini hedefliyor. Sistem siparişe başlamış durumda.

http://www.tomsitpro.com/articles/gigabyte-h270-t70-arm-server,1-2645.html