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Computex 2010: Gigabyte, Radeon HD 5770 SuperOverclock modelini sergiledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,9b
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32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarında özel tasarımlı GeForce GTX 465 modeliyle öne çıkan Gigabyte, ATi Radeon HD 5770 SuperOverclock modelini de sergiledi. Yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı Radeon HD 5870'ten sonra ATi serisine SuperOverclock tasarımlı yeni bir model daha ekleyen firma, DirectX 11 deneyimini, referans tasarımdan farklı bir çözümle yaşamak isteyen ancak üst seviye kartlara bütçesi yetmeyen kullanıcıları hedef alıyor.

SuperOverclock serisinin diğer tüm temsilcilerinde olduğu gibi, kullanılan grafik yongası Gigabyte tarafından pek çokları arasında denenerek seçilen ekran kartı, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı, Japon kapasitörler ve gelişmiş soğutucu gibi detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelirken GPU'su 900MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapıyor.

Gigabyte tarafında yapılan açıklamaya göre sahip olduğu özel soğutucu sayesinde, referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla 13 derece daha serin çalışan ve GeForce GTX 260'dan (standart tasarımlı) %4.3 oranında daha yüksek performans sunduğu belirtilen ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi ATi teknolojilerini destekliyor. Gigabyte'a göre kendi sınıfında (HD 5770 serisinde) en iyi çözüm olan Radeon HD 5770 SOC'un fiyatı ise açıklanmadı.


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MxFxOx 9 yıl
bu kart oc lik kart değil yapsalar ne olur performansı belli ama soğutucusu sağlam duruyor
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Master_Evil 9 yıl
fiyatı iyi konumlandırılırsa iyi satar
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muzmur 9 yıl
bir kart crysis'i 1920 1080 full detay da 30 sn kare üstünde oynatamıyorsa o kadar bir işe yaramaz

çok zenginsin heralde böle uçsuz bucaksız bir yorum yapabiliosun aferin sana böle devam et.
soc un gereksiz olduğunu söyleuen arkdaslarada mesela ben o.c yapmayayı bilmiyorum dengesiz bi o.c ilede 1.5 2 binlira verdiği sisteme zarar vermek istemiyorum. Oyüzden gigabayte ii bir iş yapmış f/p oranı 5/5 bi kart bence.
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garip_dj 9 yıl
Gerçekten güzel bir tasarım.
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siLahsz 9 yıl

muzmur

bir kart crysis'i 1920 1080 full detay da 30 sn kare üstünde oynatamıyorsa o kadar bir işe yaramaz


çok zenginsin heralde böle uçsuz bucaksız bir yorum yapabiliosun aferin sana böle devam et.
soc un gereksiz olduğunu söyleuen arkdaslarada mesela ben o.c yapmayayı bilmiyorum dengesiz bi o.c ilede 1.5 2 binlira verdiği sisteme zarar vermek istemiyorum. Oyüzden gigabayte ii bir iş yapmış f/p oranı 5/5 bi kart bence.

Ben zengin değilim ama şuan 1000 tl verip kart alanlar 1-2 sene sonra çok pişman olacak bu kartlar dx11 kartı değil 2 3 sene öncekinin oyunlarında yüksek detayda zorlanıyorlarsa işe yaramazlar onu demek istedim.Crysis gibi görüntü kalitesine sahip bir kaç oyun daha çıksa kartların gerçek değerleri ortaya çıkar.
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siLahsz 9 yıl
bir kart crysis'i 1920 1080 full detay da 30 sn kare üstünde oynatamıyorsa o kadar bir işe yaramaz
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ghost recon advanced 9 yıl
soğutucu çok şekil duruyor türkiyede en az 350 ile 400 tl arası satılır ama alıcı çıakrmı o başka
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carloska 9 yıl
bazı kartların o/c performansı neden düşük olur.. mesela 5870 in 5850 gibi iyi o/c olmadığı söylenir sebebi 256 bit olmasımı yada başka bişi mi.. aynı şekilde bu kart içinde o/c performansı olmaz deniyor.... mesela bu karta voltaj verip 1100-1200 mhz yapsak performansını etkileyen başka bi etken mi vr
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UzmaN345 9 yıl
Fiyat önemli bence GTX260 baya iyi bir kart
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imperial crusader 9 yıl
sapphire hd5770 kullanıyorum 960//1400 sorunsuz kullanıyorum daha fazla zorlamadım açıkçası tırstım :D techpowerup.com/...
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Batuist 9 yıl
siLahsz
08.06.2010 Saat: 15:07
Dx11 kartlar içinde en uygunu 5700 serisi
ancak Türkiye'de dolar 1,600 tl geçti fiyat aralığı 250 300 arası iken şimdi 350 400 arası oldu.Alınmaz hale geldi. Amd ne zaman indirim yapar bu kartlara

yeni nesil kartlarını duyurduğu zaman.. yada nvidia aynı segmentte fiyat olarak ciddi bir rakip çıkardığı zaman...
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DHHarezmi 9 yıl
Ben His 5770 İcoller ı 960/1300 de kullanıyorum (voltajsız) CF yaparak ve ısınma problemi de yok bu kadar abartı kartlara gerek yok.
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siLahsz 9 yıl
Dx11 kartlar içinde en uygunu 5700 serisi
ancak Türkiye'de dolar 1,600 tl geçti fiyat aralığı 250 300 arası iken şimdi 350 400 arası oldu.Alınmaz hale geldi. Amd ne zaman indirim yapar bu kartlara
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tiCCky 9 yıl
@punished
her tarafı efsane olsa ne yazar gönül yazar anca:))
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WinteR 9 yıl
Soğutucu çok iyi görünüyor, Asus,Sapphire gibi üreticilerin ekstra soğutuculu model fiyatarlına bakılırsa bu modelin fiyatı standart 5830'lara yaklaşması lazım, tabi gigabyte nasıl düşüncek bilemiyorum ama genel olarak fiyatlar balon.
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Batuist 9 yıl
özel tasarıma gerek yok hız için.. bende o hızlarda çalıştırıyorum hatta bellekler daha hızlı.. ha daha fazla oc olur derseniz 5770'e oc'un pek bi faydası dokunduğunu yaptığım sayısız testte pek göremedim.. tabi 2-3 fps sizin için farksa tabi o ayrı...
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H1dd3n_Man 9 yıl
bu karta oc yapıp cf yapılırsa gtx480 e rakip olabilir
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phobia 9 yıl
bu kartta oc yapmanın performansı çok etkileyeceğini düşünmüyorum, çok anlamlı gelmedi
ama harika göründüğü kesin
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