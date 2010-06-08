Computex 2010: Gigabyte, Radeon HD 5770 SuperOverclock modelini sergiledi

Computex 2010 fuarında özel tasarımlı GeForce GTX 465 modeliyle öne çıkan Gigabyte, ATi Radeon HD 5770 SuperOverclock modelini de sergiledi. Yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı Radeon HD 5870'ten sonra ATi serisine SuperOverclock tasarımlı yeni bir model daha ekleyen firma, DirectX 11 deneyimini, referans tasarımdan farklı bir çözümle yaşamak isteyen ancak üst seviye kartlara bütçesi yetmeyen kullanıcıları hedef alıyor.
SuperOverclock serisinin diğer tüm temsilcilerinde olduğu gibi, kullanılan grafik yongası Gigabyte tarafından pek çokları arasında denenerek seçilen ekran kartı, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı, Japon kapasitörler ve gelişmiş soğutucu gibi detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelirken GPU'su 900MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapıyor.
Gigabyte tarafında yapılan açıklamaya göre sahip olduğu özel soğutucu sayesinde, referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla 13 derece daha serin çalışan ve GeForce GTX 260'dan (standart tasarımlı) %4.3 oranında daha yüksek performans sunduğu belirtilen ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi ATi teknolojilerini destekliyor. Gigabyte'a göre kendi sınıfında (HD 5770 serisinde) en iyi çözüm olan Radeon HD 5770 SOC'un fiyatı ise açıklanmadı.
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çok zenginsin heralde böle uçsuz bucaksız bir yorum yapabiliosun aferin sana böle devam et.
soc un gereksiz olduğunu söyleuen arkdaslarada mesela ben o.c yapmayayı bilmiyorum dengesiz bi o.c ilede 1.5 2 binlira verdiği sisteme zarar vermek istemiyorum. Oyüzden gigabayte ii bir iş yapmış f/p oranı 5/5 bi kart bence.
Ben zengin değilim ama şuan 1000 tl verip kart alanlar 1-2 sene sonra çok pişman olacak bu kartlar dx11 kartı değil 2 3 sene öncekinin oyunlarında yüksek detayda zorlanıyorlarsa işe yaramazlar onu demek istedim.Crysis gibi görüntü kalitesine sahip bir kaç oyun daha çıksa kartların gerçek değerleri ortaya çıkar.
yeni nesil kartlarını duyurduğu zaman.. yada nvidia aynı segmentte fiyat olarak ciddi bir rakip çıkardığı zaman...
ancak Türkiye'de dolar 1,600 tl geçti fiyat aralığı 250 300 arası iken şimdi 350 400 arası oldu.Alınmaz hale geldi. Amd ne zaman indirim yapar bu kartlara
her tarafı efsane olsa ne yazar gönül yazar anca:))