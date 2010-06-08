Computex 2010: Gigabyte, Radeon HD 5770 SuperOverclock modelini sergiledi

Computex 2010 fuarında özel tasarımlı GeForce GTX 465 modeliyle öne çıkan Gigabyte, ATi Radeon HD 5770 SuperOverclock modelini de sergiledi. Yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı Radeon HD 5870'ten sonra ATi serisine SuperOverclock tasarımlı yeni bir model daha ekleyen firma, DirectX 11 deneyimini, referans tasarımdan farklı bir çözümle yaşamak isteyen ancak üst seviye kartlara bütçesi yetmeyen kullanıcıları hedef alıyor.

SuperOverclock serisinin diğer tüm temsilcilerinde olduğu gibi, kullanılan grafik yongası Gigabyte tarafından pek çokları arasında denenerek seçilen ekran kartı, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı, Japon kapasitörler ve gelişmiş soğutucu gibi detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelirken GPU'su 900MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapıyor.

Gigabyte tarafında yapılan açıklamaya göre sahip olduğu özel soğutucu sayesinde, referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla 13 derece daha serin çalışan ve GeForce GTX 260'dan (standart tasarımlı) %4.3 oranında daha yüksek performans sunduğu belirtilen ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi ATi teknolojilerini destekliyor. Gigabyte'a göre kendi sınıfında (HD 5770 serisinde) en iyi çözüm olan Radeon HD 5770 SOC'un fiyatı ise açıklanmadı.