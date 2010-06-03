Computex 2010: Gigabyte'ın özel tasarımlı GeForce GTX 470 SuperOverclock modeli gün ışığına çıktı

ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı özel tasarımlı SuperOverclock modelini geçtiğimiz haftalarda lanse eden Gigabyte, Computex 2010 fuarında mevcut ürün gamının tamamını sergilemekte. Firmanın standında yer almasa bile, yetkililerle yaptığımız toplantı sonucunda firmanın yakında duyurmayı planladığı GeForce GTX 470 SuperOverclock modelinin üretime hazır versiyonunu görüntüleme fırsatı yakaladı.

Isı iletim borularıyla donatılmış, üç fanlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre ciddi derecede daha serin çalıştığı belirtilen kart, Ultra Durable VGA serisi bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre, yüksek kaliteli komponentler ve donanımsal voltaj okuma noktaları gibi farklılık yaratan önemli detaylara sahip. Gigabyte'ın açıklamasına göre, GeForce GTX 470 SuperOverclock ta firmanın Gauntlet GPU programına dahil yani kartta kullanılan GPU'lar, yüksek hız aşırtma başarımı için Gigabyte tarafından denenerek özel olarak seçilen GPU'lar kullanılıyor.

320-Bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 448x paralel işlem birimi gibi standart özelliklere ve 3DVision Surround, SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere destek sunan GeForce GTX 470 SuperOverclock modelinin çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.