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Computex 2010: Gigabyte'ın özel tasarımlı GeForce GTX 470 SuperOverclock modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı özel tasarımlı SuperOverclock modelini geçtiğimiz haftalarda lanse eden Gigabyte, Computex 2010 fuarında mevcut ürün gamının tamamını sergilemekte. Firmanın standında yer almasa bile, yetkililerle yaptığımız toplantı sonucunda firmanın yakında duyurmayı planladığı GeForce GTX 470 SuperOverclock modelinin üretime hazır versiyonunu görüntüleme fırsatı yakaladı.

Isı iletim borularıyla donatılmış, üç fanlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre ciddi derecede daha serin çalıştığı belirtilen kart, Ultra Durable VGA serisi bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre, yüksek kaliteli komponentler ve donanımsal voltaj okuma noktaları gibi farklılık yaratan önemli detaylara sahip. Gigabyte'ın açıklamasına göre, GeForce GTX 470 SuperOverclock ta firmanın Gauntlet GPU programına dahil yani kartta kullanılan GPU'lar, yüksek hız aşırtma başarımı için Gigabyte tarafından denenerek özel olarak seçilen GPU'lar kullanılıyor.

320-Bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 448x paralel işlem birimi gibi standart özelliklere ve 3DVision Surround, SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere destek sunan GeForce GTX 470 SuperOverclock modelinin çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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tahir40 9 yıl
Ben nvidia'ın yeni kartları high end su soputma olmadan overclock olmaz diyordum. Malum kartlar üstündeki soğutucularla 90-100C vuruyor... Gerçi nvidia yöneticisinin de söylediği gibi bu kartlar zaten ısınma amaçlı üretilmiştir...
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DavutGENC 9 yıl
Yemişim tipi o kadar proffesional sen sıvı sogutmalı barlar alırsın onlardan koyarsın catır catırda çalıştırır.
şimdi adamların tasarımı kötü ama cok iyi yapar diyorsunuz :D
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ALBAY 9 yıl
Önemli olan 1- performans 2- fiyat
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Batuist 9 yıl
neden böyle bir tasarımı gtx 480 için yapmamışlar... bence onun daha çok ihtiyacı var 3 fana... artı bu nasıl ses yapar düşünmek bile istemiyorum...
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CeFurkan 9 yıl

Batuist

neden böyle bir tasarımı gtx 480 için yapmamışlar... bence onun daha çok ihtiyacı var 3 fana... artı bu nasıl ses yapar düşünmek bile istemiyorum...



sana soyliyim hic ses yapmaz

cunki oldukca dusuk hizlarda calisacak ve yeterli sogutma saglayacaklar
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siLahsz 9 yıl
Tasarımı harbiden kötü :(
Benim kartın fanı bozulmuştu bende önceki fanla alakasız standart 9 mm fan bulup sabitlemiştım tipi bozuk ama orijinalinden daha soğutuyor :D
Gigabyte aynı hesap renkler uyumsuz gösterişsiz
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hrN1905 9 yıl
Tamam, süperoverclock anladık da, süper kelimesini karşılayacak bir hızaşırtma yapıcaklar mı orası meçhul.
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siLahsz 9 yıl
3 fanlısını da ilk defa görüyorum.Bu fanlar havayı kartta doğru üfluyor bana hep yanlış gelmıştır bu tarz soğutmalar.Bence ısıyı direk kasanın dışını atması gerekir.Ancak
hız aşırtmalı kartlarda su soğutma en mantıklısı
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NecroCyber-777 9 yıl
niye bedava verseler almazmısın mesela:))
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StreamRolleR 9 yıl
şu pcb yi siyah yapmayı ne zaman örenicekler acaba
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MÜŞAVİR 9 yıl

NECROCYBER

niye bedava verseler almazmısın mesela:))


O nasıl soru öyle? Performansı iyiyse bi dünya para bayılır yine alırdım ama bu kartın (bana göre) çirkin olduğu gerçeğini değiştirmez.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Çok çirken bir soğutma olmuş. İşini iyi yapıyor olsa bari.
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NecroCyber-777 9 yıl
ohaaa harika 1şi galiba fanlar içe yatık biraz slot işgal etmez gibi geliyor sanki bana
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TELESCOPE 9 yıl
etkili bir soğutma yapacak gibi görünüyor
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