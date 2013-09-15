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Cooler Master, CM Storm ailesi içerisine Ceres-300 ve Ceres-500 isimli iki yeni oyuncu kulaklığı ekledi

5 yıl
1,6b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master, CM Storm ailesi içerisine Ceres-300 ve Ceres-500 isimli iki yeni oyuncu kulaklığı ekledi
CM Storm adı altında farklı ihtiyaçlara göre oyuncu ekipmanları geliştiren Cooler Master, Ceres-300 ve Ceres-500 isimli iki yeni oyuncu kulaklığını resmi olarak duyurdu.
Kafa üstü formunda geliştirilen Ceres-300 ve Ceres-500, taşıdıkları 40mm sürücüler ile oyunlar yanında müzik ve filmler için de üst seviye performans ortaya koyabiliyor. Kullanılan malzemeler ile konfor konusunda da uzun kullanımlar sonucunda bile sorun yaşatmayan modellerden Ceres-500, yerleşik olarak bir amplifikatör barındırıyor ve kullanım yerine göre bilgisayar ile konsol arasında tercih yapılmasına imkan tanıyor. Ayrıca çıkartılabilir yapıda geliştirilen mikrofonları ile oyunlar içerisinde sesli görüşme yapılmasına izin veren kulaklıklar, hareketli kafa yapıları sayesinde de rahatlıkla taşınabiliyorlar.
Cooler Master tarafından üretilen Ceres-300 ve Ceres-500 isimli oyuncu kulaklıklarının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatları hakkında bir bilgi şimdilik bulunmuyor. 



http://www.guru3d.com/news_story/cm_storm_ceres_300_and_ceres_500_gaming_headsets.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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free4200 5 yıl
Sesi kaliteli verse bile bu gibi kulaklıkları çok ağır ve kalın yapıyorlar.
Ürünlerde daha hafif ve ince malzeme kullanılmalı..

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Coolermaster_Türkiye 5 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

Ceres 500 dahil CM Storm ürünlerimiz Türkiye'de satılmaya başlandı.

Gameekstra, İnventus, Sanalmarketim, ucuzlukcu.com gibi satış kanallarında bulabilirsiniz.

Daha etaylı bilgiyi TR Fb sayfamızda bulabilirsiniz.
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