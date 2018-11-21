Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu

Oyuncu donanımları pazarında varlığını güçlendirmeye devam eden Cooler Master yeni bir oyuncu fare matı duyurdu. RGB aydınlatmalı fare matı diğer RGB destekli oyuncu donanımları ile ahenk oluşturmayı amaçlıyor.

Cooler Master MP750 özellikleri ve fiyatı

Yeni mat yumuşak bir kumaş malzemeden üretilmiş. Bu sayede sıvı dökülmelerine karşı dayanıklılık sunarken kalınlık ise 3mm civarında gerçekleşiyor. Alt kısımdaki kauçuk kaplama matın kaymasını engelliyor.

Ayrıca Bkz.

"3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor"

RGB aydınlatma fare matının etrafını çepeçevre sarıyor. Bu bakımdan su geçirmezlik biraz daha önem kazanıyor. Aydınlatma için kullanılacak bağlantı matın sol üst kısmına yerleştirilmiş.

Cooler Master fare matı üç farklı boyutta sunuluyor. XL (940 x 380 mm) versiyonu en büyük boyut ve fare yanında klavyeyi de kapsayabiliyor. Fiyatı 54 Avro olarak belirlenmiş. L(470 x 350 mm) versiyonu 44 Avro iken M (370 x 270 mm) versiyonu da 34 Avro seviyesinde.