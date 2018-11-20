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3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor

Lazer yazıcılarda olduğu gibi 3D yazıcılarda da makinelerin bulundukları ortama zararlı partikül yaymaları söz konusu. Yoğun süreçlerde ciddi riskler barındırıyor.
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor

Son dönemde hayatımıza giren önemli teknolojilerden 3D yazıcılar henüz her evde yer alacak kadar yaygınlaşmadı ancak eğitimden endüstriye kadar pek çok sektörde kurumsal olarak yaygınlaşıyor. Bununla birlikte bir dezavantaj da ortaya çıkmaya başladı.

Genel problem

UL Kimyasal Güvenlik ve Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları 3D yazıcılarla ilgili önemli bulgulara ulaştı. 2 yıl boyunca pek çok 3D yazıcı ile testler yapan ekip bu cihazların ortama zararlı partiküller yaydığını tespit etmiş.

Araştırmalara göre 3D yazıcılar çalıştığı esnada; hava kalite kontrol mekanizmalarının zararlı olarak belirlediği PM2.5 ve PM10 standartları arasında yer alan yaklaşık 200 civarında organik bileşen havaya yayılıyor.

Ayrıca Bkz. "G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu"

Bunlar arasında kansere ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilecek bileşenler de mevcut. Araştırmalarda özellikle genel kullanım için tasarlanmış ve termoplastik filament kullanan 3D yazıcıların daha fazla partikül yaydıkları da tespit edilmiş.

Araştırmacılar bu partiküllerin zararlı etkilerinden korunabilmek için ortamın havalandırılmasını, yazıcıdan belirli bir mesafe uzakta durulmasını ve cihazın eritme ısısının mümkün olan en düşüğe ayarlanmasını tavsiye ediyor.

Aslında lazer yazıcı ve fotokopi cihazları için de benzer raporlar mevcut. Bu cihazların ortama ozon ve toner partikülleri yaydığı daha önce dile getirilmişti. Bu cihazlar için de yukarıdaki tedbirler geçerli.

 

https://hexus.net/tech/news/peripherals/124472-researchers-consider-impact-3d-printing-indoor-air-quality/ Yorum Yaz
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elophidae 6 ay en beğenilen
Bunlar tabi hayatlarında hiç 10 numara yağ ile çalışan minibüs dumanı yemediklerinden, partikül kirliliği nedir tam anlamıyorlar.
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feridund 6 ay
İçkimiz yok kumarımız yok, bi 3d yazıcımız var ona da karışmayın ??
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sniper23 6 ay
İstanbul her gün 2 tane sigara içmiş gibi oluyoruz zaten 3D yazıcıdan mı korkacaz?
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DH Misafiri 6 ay
Amk herşey mi zararlı olur?
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SEO-Uzmanı 6 ay
vilada bezinden güzel hava filitresi oluyor :D
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elophidae 6 ay en beğenilen
Bunlar tabi hayatlarında hiç 10 numara yağ ile çalışan minibüs dumanı yemediklerinden, partikül kirliliği nedir tam anlamıyorlar.
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