3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor

Son dönemde hayatımıza giren önemli teknolojilerden 3D yazıcılar henüz her evde yer alacak kadar yaygınlaşmadı ancak eğitimden endüstriye kadar pek çok sektörde kurumsal olarak yaygınlaşıyor. Bununla birlikte bir dezavantaj da ortaya çıkmaya başladı.

Genel problem

UL Kimyasal Güvenlik ve Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları 3D yazıcılarla ilgili önemli bulgulara ulaştı. 2 yıl boyunca pek çok 3D yazıcı ile testler yapan ekip bu cihazların ortama zararlı partiküller yaydığını tespit etmiş.

Araştırmalara göre 3D yazıcılar çalıştığı esnada; hava kalite kontrol mekanizmalarının zararlı olarak belirlediği PM2.5 ve PM10 standartları arasında yer alan yaklaşık 200 civarında organik bileşen havaya yayılıyor.

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Bunlar arasında kansere ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilecek bileşenler de mevcut. Araştırmalarda özellikle genel kullanım için tasarlanmış ve termoplastik filament kullanan 3D yazıcıların daha fazla partikül yaydıkları da tespit edilmiş.

Araştırmacılar bu partiküllerin zararlı etkilerinden korunabilmek için ortamın havalandırılmasını, yazıcıdan belirli bir mesafe uzakta durulmasını ve cihazın eritme ısısının mümkün olan en düşüğe ayarlanmasını tavsiye ediyor.

Aslında lazer yazıcı ve fotokopi cihazları için de benzer raporlar mevcut. Bu cihazların ortama ozon ve toner partikülleri yaydığı daha önce dile getirilmişti. Bu cihazlar için de yukarıdaki tedbirler geçerli.