Cooler Master, mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu satışa sunuyor

Oyuncular için fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi aksesuarlar hazırlayan Cooler Master, yeni mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu bu aydan itibaren 99.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuyor.

454 mm uzunluğunda, 155 mm genişliğinde, 31 mm kalınlığında ve 1.300 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan mekanik klavyede oyuncuların sık sık kullandığı tuşlarda kırmızı LED aydınlatmaya yer verilmiş. Oyun esnasında problem yaşanmaması açısından Windows tuşu iptal edilebilen ve 1000 Hz tepki süresi sunan klavyenin kablosu 1.3 metre uzunluğunda. Klavyenin tuşları ise 50 milyon kez tıklamaya kadar dayanıklılık sergileyebiliyor.