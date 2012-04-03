Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu satışa sunuyor

7 yıl
24,5b
1
18
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master, mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
Oyuncular için fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi aksesuarlar hazırlayan Cooler Master, yeni mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu bu aydan itibaren 99.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuyor.
454 mm uzunluğunda, 155 mm genişliğinde, 31 mm kalınlığında ve 1.300 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan mekanik klavyede oyuncuların sık sık kullandığı tuşlarda kırmızı LED aydınlatmaya yer verilmiş. Oyun esnasında problem yaşanmaması açısından Windows tuşu iptal edilebilen ve 1000 Hz tepki süresi sunan klavyenin kablosu 1.3 metre uzunluğunda. Klavyenin tuşları ise 50 milyon kez tıklamaya kadar dayanıklılık sergileyebiliyor. 
Cooler Master, mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Algenthor 7 yıl en beğenilen
Yarim aydinlatilmis klavye ne sacma bir mantiktir ?
Gece yarisi sadece FPS oynamak zorundamiyiz ?
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YigitColak 6 yıl ..Knight..
..Knight..




 

Oyuncular için fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi aksesuarlar hazırlayan Cooler Master, yeni mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'yu bu aydan itibaren 99.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuyor.

 

454 mm uzunluğunda, 155 mm genişliğinde, 31 mm kalınlığında ve 1.300 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan mekanik klavyede oyuncuların sık sık kullandığı tuşlarda kırmızı LED aydınlatmaya yer verilmiş. Oyun esnasında problem yaşanmaması açısından Windows tuşu iptal edilebilen ve 1000 Hz tepki süresi sunan klavyenin kablosu 1.3 metre uzunluğunda. Klavyenin tuşları ise 50 milyon kez tıklamaya kadar dayanıklılık sergileyebiliyor. 

 




 

[galeri=517]



istanbulda nerde vardır bundan ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Sinclair Spectrum 128k +2 bilgisayarım aklıma geldi. Çok benzemiş...
Fiyatı daha uygun olsaydı alırdım kesin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aѕℓαη66™ 7 yıl
Tam isiklandirmali logitech g105 varken bunu almak fantazi olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 7 yıl Aѕℓαη66™
Aѕℓαη66™

Tam isiklandirmali logitech g105 varken bunu almak fantazi olur


Farklı yapıda, farklı oyunculara hitap eden klavyeler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Yani pardon güzel falanda ben asla o kadar para vermem buna! ..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgezer 7 yıl
oyun klavyelerinde ASDW tuşlarına kabartma karakterler yerleştirmeyi alışkanlık haline getirseler iyi olacak. özellikle benim gibi yarı uykulu yarı uykusuz oyuncular oyun esnasında ister istemez harf sıralamasını karıştırabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hater- 7 yıl
Tasarımı hoşuma gitti ancak klavyenin yarısı aydınlatılmış o kötü. Ancak kırmızı olması hoş bi ayrıntı.
Ekstradan en az 5 tane makro tuşu gerekirdi ayrıca.
Son olarak ayrı bir multimedya koysalarmış iyi olurmuş.
Zira bu kadar eksiye rağmen 100$ gibi bir fiyat ellerine patlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 7 yıl
Eskiden bolca piyasada mekanik klavyeler vardı,daha sonra yerini dandik denilecek türden klavyeler aldı bana göre tek eksi yani biraz sesli olması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
f tuşlarını madem aydınlık yaptın kullanılsın istiyorsun, sayı tuşlarıyla arasında boşluk bırakmayacaksın. esc tuşu da dahil f4 e kadar aşağıya bitişik olmalıydı. maalesef sıradan bir klavyeden çok farkı yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERCURY2000 7 yıl
Mekanik klavye ile oyun oynamak ayrı bir keyif. Ama yarım aydınlatma banada saçma geldi. Klavyede kullanıma göre aydınlatma atama özelliği olsaymış keske. Fps oynarken diğer tuşların aydınlatmasını kapatıp sadece kontrol tuşlarını aydınlatma seçeneği olsaymış keşke. Tasarım olarak sert ve sade hatlara sahip bir ürün olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 7 yıl
Profesyonel oyunculara yönelik üst düzey mekanik klavyelerin çoğu zaten dışarıdan 5 TL'lik dandik klavye gibi gözükür. Mantık olarak çok eskiden kullandığımız "çıtçıtlı" diye adlandırdığımız klavyelerle aynı mantıkta çalışır ancak basma mekanizmaları, o klavyelere göre çok daha komplike yapıdadır.

Son senelerde iyice yaygınlaşmaya başladılar. Tek kötü yanı her mekanizmanın farklı oyun türlerine uygun olmasıdır. Yani profesyonel bir StarCraft oyuncusu ile Counter Strike oyuncusu aynı mekanik klavyeyi kullanmaz, türe uygun mekanizmaya sahip olanı (mavi, kahverengi, siyah vs...) tercih ederler, bu da her türü oynayan bir oyuncu için dezavantaj. Buna karşın bazı klavyelerin de mekanik basma tuşları değiştirilebiliyor.

Haberde belirtilmemiş bir bilgi: CM Storm Quick Fire Pro, kırmızı, mavi, kahverengi ve siyah Cherry MX switch seçeneklerine sahip olacakmış. Yani her türden oyuncu için seçenek mevcut gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neuronthe 7 yıl
Mekanik klavye nedir, eskiden bütün klavyelerin standardı olan olan özelliği kaldırıp yerine basit plastikler koyan firmaların, şimdi aynı gibi satmaya gaming adında satmaya çalışmasıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Mekanik klavye neki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, cooler master ve mekanik klavye
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Gelecek Nesil: Yeni Popüler Bilim Programı! video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim