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Cooler Master'dan 5.1 çevresel ses deneyimi sunan kulaklık: CM Storm Sirus S

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan 5.1 çevresel ses deneyimi sunan kulaklık: CM Storm Sirus S
Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında geliştirdiği oyuncu ekipmanlarına bir yenisini daha ekliyor: Sirus S.
Oyun ve film tutkunları için 5.1 çevresel ses deneyimi vadeden Sirus S'in sağına ve soluna 4'er adet hoparlör yerleştirilmiş durumda. Bu hoparlörler sırasıyla ön uydu (sürücü çapı: 30 mm), arka uydu (sürücü çapı: 30 mm), merkez uydu (sürücü çapı: 30 mm) ve subwoofer (sürücü çapı: 40 mm) vazifesi görüyor. 10 Hz - 20.000 Hz frekans tepki aralığı, 105 dB ses hassasiyeti ve %1'in altında toplam harmonik bozulma seviyesi sunan Sirus S'te ön, arka ve merkez uydu hoparlörler 32 ohm empedans değerine sahipken, subwoofer'ın empedans değeri 16 ohm. Kulaklığın, arka plandaki sesleri en aza indirgeyebilen hareketli mikrofonunun frekans tepki aralığı ise 100 Hz - 10.000 Hz.
Cooler Master, Sirus S'in kulak pedlerini çıkarılıp takılabilir yapıda hazırlamış. Kulak pedi çiftlerinden bir tanesinin hava geçirgenliği yüksek iken, diğerleri ise deriden imal edilmiş. Dolanma ve uzun vadede deformasyon gibi problemlerin önüne geçmek adına örgülü kabloya yer verilen kulaklığın özel kumandası sayesinde ses ayarlarını kolayca yapabiliyoruz ve gerektiğinde mikrofon tamamen devre dışı bırakabiliyoruz.
Coolar Master, fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapmamış. Öte yandan USB arabirimli harici ses kartına sahip Sirus'un yaklaşık 120 Euro'dan satıldığı göz önüne alınırsa Sirus S'in daha düşük fiyatla gelmesi bekleniyor.
Cooler Master'dan 5.1 çevresel ses deneyimi sunan kulaklık: CM Storm Sirus S

http://www.cmstorm.com/en/products/audio/sirus_S/ Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
bu kulaklığı öven çok Türkiye'ye gelsede alsak
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AC_Hawker 6 yıl
İtalyanca olduğunu sandığım incelememiz

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Coolermaster_Türkiye 5 yıl MxFxOx
MxFxOx

bu kulaklığı öven çok Türkiye'ye gelsede alsak

Merhaba,

Sirus TR de satılmaya başlandı.

Gameekstra, İnventus, Sanalmarketim, ucuzlukcu.com gibi satış kanallarında bulabilirsiniz.
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adam olun 6 yıl
kulaklık ve üst yeri bez olması güzel olmuş plastikler dökülülüyor
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MxFxOx 6 yıl
kablosu değiştirilebilir olsaydı daha iyiydi
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explorerAA 6 yıl
ses kalitesi felan nasil acaba cok alinasi bir urun olmus

gercek 5.1 oldugunun altini cizmek lazim suan piyasadaki 5.1 lerin tamamina yakini sanal surround 5.1 destekli stereo kulakliklar

ses kalitesi iyise almayi dusunuyorum
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JohnLord 6 yıl
Beats Audio mu ? bumu ?
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Sajuuk 6 yıl JohnLord
JohnLord
Beats Audio mu ? bumu ?

Adı üstünde, film ve oyunseverler için?
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jakops. 6 yıl
Tasarım on numara olmuş.
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