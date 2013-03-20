Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan iki yeni kulaklık: HC-300 ve HS-500

6 yıl
777
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master'dan iki yeni kulaklık: HC-300 ve HS-500
Cooler Master, kısa bir süre önce iki yeni kulaklığı HC-300 ve HS-500'ü gün yüzüne çıkardı.

HDSS (High Definition Sound Standard) teknolojisi sayesinde seste yaşanan bozulmaların önüne geçen; patentli ETL teknolojisi sayesinde ise kristal berraklığında ses iddiası taşıyan kulaklıklardan HC-300, 10 mm çapındaki sürücüleri bünyesinde barındırıyor. 10 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı, 110 dB ses hassasiyeti ve 16 ohm empedans değeri gibi teknik özellikler sunan HC-300, kulak yapınıza göre üç farklı boyda başlıkla birlikte geliyor. Ayrıca kulaklık üzerinden ses ayarı, müzik / video kontrolü, çağrılara cevap verme ve çağrıları sonlandırma gibi işlemlerin yapılabildiğini not düşelim.
Kolayca taşınabilmesi adına katlanabilir tasarımıyla dikkat çeken HS-500'de materyal olarak alüminyumun tercih edildiğini görüyoruz. Alüminyum kullanılarak kulaklığın hem sağlam hem de hafif olması hedeflenmiş durumda. 34 mm çapında neodmiyum sürücülere yer verilen kulaklık, 10 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına, 110 dB ses hassasiyetine ve 32 ohm empedans değerine sahip. Gerekli görüldüğü takdirde kablosu sökülebilen kulaklık, HC-300 ile benzer fonksiyonlar (müzik kontrolü, çağrılara cevap verme vb) sunmakta.
HC-300'ün siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle; HS-500'ün ise siyah, gümüş renk seçenekleriyle boy göstermesi bekleniyor. HC-300 ve HS-500'ün daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master'dan iki yeni kulaklık: HC-300 ve HS-500
Cooler Master'dan iki yeni kulaklık: HC-300 ve HS-500

http://www.coolermaster.com/category.php?category_id=3628 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
hs-500 konforlu görünmüyor.Hafif ve taşınabilir olabilir ama başımın üstünü ağrı yaparsa pek bir anlamı kalmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 6 yıl
BrtLVcL
berbat ötesi desem eksiler misiniz? (mal gibi tasarım hc-300 için konuşuyorum..)

pardon lan hc-500 müş o =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 6 yıl
"berbat ötesi" desem eksiler misiniz?
(mal gibi tasarım hc-300 için konuşuyorum..)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-10 6 yıl
çok şık olmuşlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
HC-300 süper gözüküyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası... 6 yıl AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim