Cooler Master'dan iki yeni kulaklık: HC-300 ve HS-500

Cooler Master, kısa bir süre önce iki yeni kulaklığı HC-300 ve HS-500'ü gün yüzüne çıkardı.







HDSS (High Definition Sound Standard) teknolojisi sayesinde seste yaşanan bozulmaların önüne geçen; patentli ETL teknolojisi sayesinde ise kristal berraklığında ses iddiası taşıyan kulaklıklardan HC-300, 10 mm çapındaki sürücüleri bünyesinde barındırıyor. 10 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı, 110 dB ses hassasiyeti ve 16 ohm empedans değeri gibi teknik özellikler sunan HC-300, kulak yapınıza göre üç farklı boyda başlıkla birlikte geliyor. Ayrıca kulaklık üzerinden ses ayarı, müzik / video kontrolü, çağrılara cevap verme ve çağrıları sonlandırma gibi işlemlerin yapılabildiğini not düşelim.



Kolayca taşınabilmesi adına katlanabilir tasarımıyla dikkat çeken HS-500'de materyal olarak alüminyumun tercih edildiğini görüyoruz. Alüminyum kullanılarak kulaklığın hem sağlam hem de hafif olması hedeflenmiş durumda. 34 mm çapında neodmiyum sürücülere yer verilen kulaklık, 10 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına, 110 dB ses hassasiyetine ve 32 ohm empedans değerine sahip. Gerekli görüldüğü takdirde kablosu sökülebilen kulaklık, HC-300 ile benzer fonksiyonlar (müzik kontrolü, çağrılara cevap verme vb) sunmakta.



HC-300'ün siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle; HS-500'ün ise siyah, gümüş renk seçenekleriyle boy göstermesi bekleniyor. HC-300 ve HS-500'ün daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/category.php?category_id=3628