Cooler Master'dan oyunculara özel yeni kulaklık: Pitch Pro





Çevre birimleri konusunda uzman firmalardan Cooler Master, odak noktasına oyuncuları koyduğu yeni kulaklık modeli CM Storm Pitch Pro'yu resmi olarak duyurdu.

Kulak içi formunda hazırlanan Cooler Master CM Storm Pitch Pro, ilk olarak şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beraberinde yine oldukça güzel görünen ufak bir taşıma çantası ve ekstra kafa birimleri gelen kulaklık, 10mm çapındaki neodymium sürücüleriyle kristal netliğinde ses kalitesi vaat ediyor ve 3.5mm'lik altın bağlantı ucuyla bilgisayarlar yanında mobil cihazlarla da aktif olarak kullanılabiliyor. Pitch Pro ayrıca yüksek kaliteli mikrofonu ve kablo üzeri kontrol butonuyla telefon görüşmelerinde de etkili bir çözüm oluşturuyor.

Cooler Master'ın yeni kulaklık modeli Pitch Pro, bugün itibariyle 35 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.





http://www.techpowerup.com/215511/cooler-master-announces-cm-storm-pitch-pro-in-ear-gaming-headset.html