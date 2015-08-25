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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan oyunculara özel yeni kulaklık: Pitch Pro

3 yıl
8,8b
1
14
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyunculara özel yeni kulaklık: Pitch Pro


Çevre birimleri konusunda uzman firmalardan Cooler Master, odak noktasına oyuncuları koyduğu yeni kulaklık modeli CM Storm Pitch Pro'yu resmi olarak duyurdu.
Kulak içi formunda hazırlanan Cooler Master CM Storm Pitch Pro, ilk olarak şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beraberinde yine oldukça güzel görünen ufak bir taşıma çantası ve ekstra kafa birimleri gelen kulaklık, 10mm çapındaki neodymium sürücüleriyle kristal netliğinde ses kalitesi vaat ediyor ve 3.5mm'lik altın bağlantı ucuyla bilgisayarlar yanında mobil cihazlarla da aktif olarak kullanılabiliyor. Pitch Pro ayrıca yüksek kaliteli mikrofonu ve kablo üzeri kontrol butonuyla telefon görüşmelerinde de etkili bir çözüm oluşturuyor.
Cooler Master'ın yeni kulaklık modeli Pitch Pro, bugün itibariyle 35 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

Cooler Master'dan oyunculara özel yeni kulaklık: Pitch Pro


http://www.techpowerup.com/215511/cooler-master-announces-cm-storm-pitch-pro-in-ear-gaming-headset.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kingandkral 3 yıl en beğenilen
Adamlar 35 euro ya alabiliyor. Ki kazançları euro tl eş tutsak bile daha fazla. Biz 150 liraya alırsak şükredicez
2 Yanıt Yanıtla +6
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aycibin 3 yıl kingandkral
kingandkral

Adamlar 35 euro ya alabiliyor. Ki kazançları euro tl eş tutsak bile daha fazla. Biz 150 liraya alırsak şükredicez

En az parayi kazandirip en pahali olan ulkeye Turkiye denir
kingandkralAdamlar 35 euro ya alabiliyor. Ki kazançları euro tl eş tutsak bile daha fazla. Biz 150 liraya alırsak şükredicez
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THUGGER 3 yıl
Guzel. Kablosunun kalinligida iyi.
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admix 3 yıl
ismin okunuşu çok güzelmiş
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aliozmin 3 yıl
Bulamıyoruz ki alalım.Aylardır stokta resonar olan bi yer bulamadım.Yetkililere sesleniyorum nereye s...
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hayrikoc61 3 yıl aliozmin
aliozmin
Bulamıyoruz ki alalım.Aylardır stokta resonar olan bi yer bulamadım.Yetkililere sesleniyorum nereye s...

Ondan dolayı tr gelişmiyor. Alın yurt dışından.
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Coolermaster_Türkiye 3 yıl aliozmin
aliozmin

Bulamıyoruz ki alalım.Aylardır stokta resonar olan bi yer bulamadım.Yetkililere sesleniyorum nereye s...

Merhaba,

Malesef Resonar'ın durumu şuan için belli değil.
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kojiro 3 yıl
cooler master olunca kulağın içini serin tutacak, gerekirse hava üfleyecek bir kulaklık bekledim ama normalmiş :(
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hayrikoc61 3 yıl kojiro
kojiro
cooler master olunca kulağın içini serin tutacak, gerekirse hava üfleyecek bir kulaklık bekledim ama normalmiş :(


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kingandkral 3 yıl en beğenilen
Adamlar 35 euro ya alabiliyor. Ki kazançları euro tl eş tutsak bile daha fazla. Biz 150 liraya alırsak şükredicez
2 Yanıt Yanıtla +6
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aycibin 3 yıl kingandkral
kingandkral

Adamlar 35 euro ya alabiliyor. Ki kazançları euro tl eş tutsak bile daha fazla. Biz 150 liraya alırsak şükredicez

En az parayi kazandirip en pahali olan ulkeye Turkiye denir
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Umutcan 3 yıl kingandkral
kingandkral

Adamlar 35 euro ya alabiliyor. Ki kazançları euro tl eş tutsak bile daha fazla. Biz 150 liraya alırsak şükredicez

Aynen katılıyorum. Şartları döviz kuru olarak eşitlesek bile(35euro=35tl gibi) adamlar bizden daha fazla maaş alıyor ve vergiler çok daha düşük. Örneğin standart bir mühendis 3000-4000euro gibi maaşlar görüyor.
Dolayısıyla maaş faktörünün alım kolaylığını ve vergilerin düşüklüğünü de katarsak adamlara alım kolaylığı açısından bizim 20tl'miz gibi geliyor bu kulaklık.
Kulaklık kesinlikle pahalı değil, olay Türkiye'nin döviz ve vergiler yüzünden 4-5 kat pahalı olması.
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