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Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare

Özelleştirilebilir aydınlatmanın yanında daha farklı çözümler arayan oyuncular için Cooler Master, özelleştirilebilir OLED ekranlı Sentinel III faresini satışa sunuyor.
3 yıl
6,6b
1
8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare


Oyuncu ekipmanları bilgisayar pazarında önemi bir yere sahip ve kullanım açısından özelleştirilmiş yapılar sunuyor. Firmalar da oyuncuların ilgisini çekebilmek adına özelleştirme konusuna dikkat ediyor. Donanım bileşenleri ve çevre birimleri ile yakından tanıdığımız Cooler Master, özellikle FPS oyuncularına yönelik olarak ergonomik yapıda dizayn ettiği OLED ekranlı Sentinel III faresini tanıttı. 

Cooler Master Sentinel III ergonomik bir tasarıma sahipken, LED aydınlatma alanı ve özelleştirilebilir OLED ekranı ile piyasada farklılaşmaya çalışacak. 32-bitlik bir ARM işlemci barındıran fare, 512KB entegre belleği ile ayarlarınızı ve makrolarınızı saklayabiliyor. Böylece gittiğiniz her yere ayarlarınızı da götürebiliyorsunuz.
Farenin Avago 3988 sensörü, donanım hızlandırmasına ihtiyaç duymadan akıcı hareket takibi yapabiliyor ve 400 / 1200 / 4000 / 6400 DPI seçenekleri arasında anlık geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Storm TactiX ile 8 tuşu farklı fonksiyonlar için programlayabiliyorsunuz. Tuşların tıklama ömrü ise 20 milyon civarında. 

Farenin ön kısmında ve üst kısmında bulunan LED aydınlatma 16.8 milyon renk seçeneği sunarken, üst kısımda özelleştirilebilir bir OLED ekran mevcut. Ekranın ön kısmında DPI durumunu gösteren sabit bir kısım yer alıyor. Hemen gerisinde ise logolar koyabileceğiniz 32x32 piksellik diğer kısım var. 

135 mm x 83.6 mm x 40 mm ölçülerine sahip farenin alt kısmına 5 adet 4.5 gramlık disk konumlandırılmış. Kullanıcı ideal fare ağırlığını bulmak için diskleri çıkartabiliyor veya ekleyebiliyor. 1.8 metre kablo uzunluğuna sahip olan Cooler Master Sentinel III fare, vergiler hariç 180TL yaklaşık fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak.
Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare
 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/88523-cooler-master-sentinel-iii-mouse-oled-display-launched/ Yorum Yaz
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Bu üreticiler beni öldürtecekler gülmekten yani. Bu nedir arkadaş? Adamlar ne yapsakta bir ürün yapıp faiş fiyatlardan kakalayabilsek diye bayaa kafa patlatıyorlar. Adam gibi işe yarar bir yenilik getiremedikleri için yok altına kırmızı led ekleyelim, yok sağına soluna bilmem kaç milyon renk gösterebilen ışıklar ekleyelim, yok şuraya 10 tane tuş ekleyelim telefona çevirelim fareyi felan filan.. Şimdide üstüne oled ekran eklemişler :D :D :D
Kasmayın bu kadar. Şu farede adam gibi bir sensör olsun, ergonomisi iyi olsun, malzeme kalitesi iyi olsun, tuşları (özellikle ortada ki tekerlek) sağlam olsun. 1-2 yıl sonra arızalanmasın gerisi hikaye. Şöyle bir fare yapın verelim parası neyse..
Bu üreticiler beni öldürtecekler gülmekten yani. Bu nedir arkadaş? Adamlar ne yapsakta bir ürün yapıp faiş fiyatlardan kakalayabilsek diye bayaa kafa patlatıyor...
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1 Avatar
RushEpicsTR 3 yıl
+ - Sistemini kaldırmakla büyük hata etmiştiniz ama şuan ki sadece beğeni sistemi ile gerçekten mükemmel bir çözüm üretmişsiniz. Artık forumda atışan kardeşlerimizi daha az görücez.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
teker taksan araba olur bu :)
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Patren 3 yıl
bu mouseların kar marjı çok yüksek fan yapan şirket bile oyuncu mouse yapıyor
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OneTreeHill 3 yıl Patren
patren

bu mouseların kar marjı çok yüksek fan yapan şirket bile oyuncu mouse yapıyor

Bence şu an o gözle bakmak tam doğru olmaz. 4 sene önce o tarz bir imajı vardı ama şu an epey bu tarz ekipmanı var. Benim bildiğim en çok mekanik klavyeye sahip firma CM. Bu tarz firmalar zamanla kendi pazarı daraldığı için çevre ekipmanlarına yönelmeye başladı.
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infom@n 3 yıl
Kusura bakmayın ama bu ışıklı jan janlı şeyler çoluk çocuk işi.
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guffy 3 yıl
c36ab7c4
Bu üreticiler beni öldürtecekler gülmekten yani. Bu nedir arkadaş? Adamlar ne yapsakta bir ürün yapıp faiş fiyatlardan kakalayabilsek diye bayaa kafa patlatıyorlar. Adam gibi işe yarar bir yenilik getiremedikleri için yok altına kırmızı led ekleyelim, yok sağına soluna bilmem kaç milyon renk gösterebilen ışıklar ekleyelim, yok şuraya 10 tane tuş ekleyelim telefona çevirelim fareyi felan filan.. Şimdide üstüne oled ekran eklemişler :D :D :DKasmayın bu kadar. Şu farede adam gibi bir sensör olsun, ergonomisi iyi olsun, malzeme kalitesi iyi olsun, tuşları (özellikle ortada ki tekerlek) sağlam olsun. 1-2 yıl sonra arızalanmasın gerisi hikaye. Şöyle bir fare yapın verelim parası neyse..

@c36ab7c4 bahsettiğin "fare" ler mevcut sitemlerin çok yersiz ve haksız. Bahsettiğin özellikler benim de hoşuma gitmiyor ama sevenleri var onlara da hem kaliteli hem de istedikleri özelliklere sahip "fare" ler yapmak adamların işi.
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c36ab7c4 3 yıl guffy
Dediğiniz şeyin farkındayım. Her ürünün bir alıcı kitlesi olur. Cooler Master çıkıp "kule tipi" mouse yapsa onun bile alıcı kitlesi olur. Sırf farklı diye. Ama o ürünün benim gözümde ki yerini veya o ürüne o parayı verecek tüketicinin gözümdeki yerini değiştirmiyor.

Adamlar kullanımda hiç bir ciddi artısı olmayan bir farenin üzerine 2 tane led takıp 300 lira fiyat etiketiyle satışı sunuyorlar ve o ürünün alıcı kitleside oluyor. 2 tane led dediğiniz şeyin üreticiye maliyeti hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ama adam sırf 2 tane ledi var diğer ürünlerden farklı görünüyor diye ve bazı kitlelere kakalayabileceğini bildiğinden o fiyattan satışı sunuyor ve dediğim gibi satılıyorda.

Bahsettiğiniz ürünler mevcut demişsiniz ama açıkcası ben bulamıyorum. İyi bir sensöre (yüksek dpi) sahip olacak, ergonomisi iyi olacak(hafifçe büyük olacak), malzeme kalitesi ve sağlamlığı iyi olacak, üzerinde ıvır-zıvır yok efenim eklenebilir ağırlıkmış, aydınlatmaymış, ayarlanabilir macro tuşuymuş felan filan hiç bir şey olmayacak ve fiyatıda uygun olacak. Bana böyle bir fare önerebilirmisiniz? Örnek olması açısından?

Ufak bir örnek olması açısından; eskiden altın uçlu usb kabloya sahip diye sanki çok büyük avantajmış gibi faiş fiyatlardan satılan ürünler olurdu. (Gerçi şimdi hemen hemen her üründe standart olma yolunda ilerliyor). Ve sırf insanlar sanki gerçekten gözle görülür bir fark yaptığına inanarak sırf altın uçlu kablosu olması sebebiyle ürün tercihlerini değiştiriyorlardı. Şimdi bana 1 kişi çıkıpta altın uçlu usb kabloya sahip bir ürün ile aynı ürünün normal kablolu hali arasındaki performans farkını anlayabilirim diyebilir mi? Saçma sapan şeylerle insanları manipüle etmeye çalışıyorlar. Benzer bir örnek olarak bazı farelerin ultra 2000mhz polling rate özelliğini gösterebilirim. 1 kişi çıksın orta seviye mouse ile 2000mhz polling rate i olan farenin arasında ki performans farkını ayırt etsinde göreyim.

Aynı şey benim gördüğüm kadarıyla en çok anakartlarda yapılıyor. Benim bütçe konusunda bir sıkıntım olmuyor, şuana kadar hep üst seviye sistemler topladım ve toplamaya devam edeceğim. Ama yarın 10.000 lik sistem toplayacak olsam gidip bir anakarta 1.000 TL vermem. Veya gidip bir mouse a 300 tl vermem. Çünkü orta seviye bir donanım ile o uçuk fiyata satılan ürünler arasında ki fark sadece saçma sapan genelde kullanılmacayak göz boyama için yapılmış özellikler oluyor. Ama bir ekran kartı öyle değil mesela. Ne kadar para verirseniz aldığınız performans belli bir seviye artıyor. Gidipte kimse üzerinde led aydınlatma var diye bir üst seviye ekran kartı almıyor.

Benim burdan Cooler Master' a önerim, entegre FM radyo alıcısına ve altında minik hoparlöre sahip fare yapıp oyuncular için 400 lira civarına satışa koymaları. Loading ekranları sırasında veya diğer bekleme sürelerinde kullanıcı fareyi kulağına yaslayıp radyo dinleyebilsin. Çok değişik olur. Üzerinde led aydınlatmalar olmazsa olmaz tabiki. İllaki alıcısı olur :D :D Tabi işin şakası ama olursa şaşırmam. Şu aralar ne ile kafa bulsam 2 gün sonra gerçek oluyor.
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Bu üreticiler beni öldürtecekler gülmekten yani. Bu nedir arkadaş? Adamlar ne yapsakta bir ürün yapıp faiş fiyatlardan kakalayabilsek diye bayaa kafa patlatıyorlar. Adam gibi işe yarar bir yenilik getiremedikleri için yok altına kırmızı led ekleyelim, yok sağına soluna bilmem kaç milyon renk gösterebilen ışıklar ekleyelim, yok şuraya 10 tane tuş ekleyelim telefona çevirelim fareyi felan filan.. Şimdide üstüne oled ekran eklemişler :D :D :D
Kasmayın bu kadar. Şu farede adam gibi bir sensör olsun, ergonomisi iyi olsun, malzeme kalitesi iyi olsun, tuşları (özellikle ortada ki tekerlek) sağlam olsun. 1-2 yıl sonra arızalanmasın gerisi hikaye. Şöyle bir fare yapın verelim parası neyse..
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