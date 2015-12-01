Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare





Oyuncu ekipmanları bilgisayar pazarında önemi bir yere sahip ve kullanım açısından özelleştirilmiş yapılar sunuyor. Firmalar da oyuncuların ilgisini çekebilmek adına özelleştirme konusuna dikkat ediyor. Donanım bileşenleri ve çevre birimleri ile yakından tanıdığımız Cooler Master, özellikle FPS oyuncularına yönelik olarak ergonomik yapıda dizayn ettiği OLED ekranlı Sentinel III faresini tanıttı.





Cooler Master Sentinel III ergonomik bir tasarıma sahipken, LED aydınlatma alanı ve özelleştirilebilir OLED ekranı ile piyasada farklılaşmaya çalışacak. 32-bitlik bir ARM işlemci barındıran fare, 512KB entegre belleği ile ayarlarınızı ve makrolarınızı saklayabiliyor. Böylece gittiğiniz her yere ayarlarınızı da götürebiliyorsunuz.

Farenin Avago 3988 sensörü, donanım hızlandırmasına ihtiyaç duymadan akıcı hareket takibi yapabiliyor ve 400 / 1200 / 4000 / 6400 DPI seçenekleri arasında anlık geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Storm TactiX ile 8 tuşu farklı fonksiyonlar için programlayabiliyorsunuz. Tuşların tıklama ömrü ise 20 milyon civarında.





Farenin ön kısmında ve üst kısmında bulunan LED aydınlatma 16.8 milyon renk seçeneği sunarken, üst kısımda özelleştirilebilir bir OLED ekran mevcut. Ekranın ön kısmında DPI durumunu gösteren sabit bir kısım yer alıyor. Hemen gerisinde ise logolar koyabileceğiniz 32x32 piksellik diğer kısım var.





135 mm x 83.6 mm x 40 mm ölçülerine sahip farenin alt kısmına 5 adet 4.5 gramlık disk konumlandırılmış. Kullanıcı ideal fare ağırlığını bulmak için diskleri çıkartabiliyor veya ekleyebiliyor. 1.8 metre kablo uzunluğuna sahip olan Cooler Master Sentinel III fare, vergiler hariç 180TL yaklaşık fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/peripherals/88523-cooler-master-sentinel-iii-mouse-oled-display-launched/