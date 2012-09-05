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Cooler Master'dan oyunculara yönelik kulaklık: Ceres-400

6 yıl
1,4b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyunculara yönelik kulaklık: Ceres-400
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Cooler Master, bugün yayımladığı basın duyurusu kapsamında, ''CM Storm'' markası altında hazırladığı oyuncu kulaklığı Ceres-400'ün Avrupa ülkelerine sevkiyatına başlandığını açıkladı.
Kafa yapınıza göre bant uzunluğu ayarlanabilen ve 40 mm çapında sürücüleri bünyesinde barındıran Ceres-400'ün kulaklık pedlerinin çapı 90 mm olarak açıklanmış. 20 - 20.000 Hz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri ve 108 dB ± 4 dB ses hassasiyeti sunan kulaklıkta, mikrofonu kullanmadığınız durumlarda yukarı doğru kaldırabiliyorsunuz. Mikrofonda gürültü önleme teknolojisi bulunuyor. Böylece karşı tarafla iletişim, arka plandaki istenmeyen gürültülerden minimum ölçüde etkileniyor.
Kablo uzunluğu 2.5 metre olan kulaklığın üzerinden ses ayarı yapılabildiği gibi mikrofon istediğiniz takdirde devre dışı bırakılabiliyor. CM Storm Ceres-400'ün vergiler hariç fiyatı 33.90 Euro.
Cooler Master'dan oyunculara yönelik kulaklık: Ceres-400
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Cooler Master'dan oyunculara yönelik kulaklık: Ceres-400
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ürüng ayıg toyon 6 yıl
acaba Türkiye'de ne kadar olur...?
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