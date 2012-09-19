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Cooler Master'dan oyunculara yönelik yeni fare: CM Storm Recon

6 yıl
3,2b
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15
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyunculara yönelik yeni fare: CM Storm Recon
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Hazırladığı başarılı bilgisayar bileşenleri ile donanım tutkunlarınca yakından tanınan Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında bilgisayar oyuncularını hedef alan yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma, dün yayımladığı basın duyurusunda oyunculara yönelik yeni faresi CM Storm Recon'un satışına başladığını açıkladı.
116.4 mm x 64.4 mm x 42 mm ebatlarında dizayna sahip olan CM Storm Recon, 4000 dpi'lik Avago 3090 optik sensör ile donatılmış durumda. Farenin dpi değerini, kullanım alışkanlığınıza göre 800 dpi ile 4000 dpi arasında ayarlanabiliyorsunuz. Dilerseniz USB raporlama hızını da fare üzerinden ayarlayabiliyorsunuz.
Tekerleğinin (Scrool), dpi tuşlarının ve logosunun LED aydınlatma rengi değiştirilebilen fare, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit USB veri yolu genişliği, 20G hızlanma ve 1 ms tepki süresi sunuyor. 1.8 metre kablo uzunluğuna sahip farenin üzerindeki tuşları programlayabildiğiniz gibi beş farklı kullanıcı profili oluşturabiliyorsunuz.
Cooler Master, CM Storm Recon'un dünden itibaren satışına başladı. Farenin vergi hariç fiyatı 42 Euro. Farenin çıkış tarihi ve fiyatı ülkeden ülkeye değişecek.
Cooler Master'dan oyunculara yönelik yeni fare: CM Storm Recon
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destroyer333 6 yıl
Bu mouse neden hala ülkemizde satılmıyor anlamış değilim.Gayet iyi bir mouse fiyatıda fazla değil..
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DH Misafiri 6 yıl
Ürün iyi olduğu için pahalı olsun sözümüz yok ama pahalı olduğu için iyi zannetme devri kapansın en azından :)
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JoeyBane 6 yıl
Bence Corsair daha kaliteli ve şık. Bu modelin yan tuşları adi görünüyor. Bu arada tepki süresi iyiymiş.
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utku-tr 6 yıl
Bu seviyede bir mouse için bence çok pahallı değil.
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teknoforum-bs 6 yıl
Tuşlarına bakınca insan malzeme kalitesinin kötü olduğu kanaatına varıyor ama Marka kaliteli
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Puzzles 6 yıl
fiyatı iyiymiş.
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MxFxOx 6 yıl
corsair' e rakip olabilir. fare yüksek değil resim formatından kaynaklı sanki
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MattPegasus 6 yıl
Çok yüksek eli büyük olanlar için güzel bir seçim olabilir.
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-VesselaM- 6 yıl
''Oyuncu'' adı altımda üretilen ekipmanlarında artık suyunu çıkarmaya başladılar.Tamam oyuncular için hakikatten güzel ürünler var bunları ayrı tutabiliriz,ama adını oyuncu koy iki özellik ekle arkasından 40-50 euro dan sat bide vergiler bindimi alsın başını gitsin.Bunlar milleti oyuncu değil kaz zannediyorlar heralde
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ErshaNKuNeRy 6 yıl
42 € mu yok artık :S demeyin. Logitech in veya TTsport bu segmentdeki ürünleri daha pahalı.
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max_style 6 yıl
cihaz gayet güzelmiş tamda benim kullanış şeklime göre ama 42 euro nedir ya :( türkiye gelse daha da artar neden hep iyi ürünler pahalı
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