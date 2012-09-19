Cooler Master'dan oyunculara yönelik yeni fare: CM Storm Recon

Hazırladığı başarılı bilgisayar bileşenleri ile donanım tutkunlarınca yakından tanınan Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında bilgisayar oyuncularını hedef alan yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma, dün yayımladığı basın duyurusunda oyunculara yönelik yeni faresi CM Storm Recon'un satışına başladığını açıkladı.



116.4 mm x 64.4 mm x 42 mm ebatlarında dizayna sahip olan CM Storm Recon, 4000 dpi'lik Avago 3090 optik sensör ile donatılmış durumda. Farenin dpi değerini, kullanım alışkanlığınıza göre 800 dpi ile 4000 dpi arasında ayarlanabiliyorsunuz. Dilerseniz USB raporlama hızını da fare üzerinden ayarlayabiliyorsunuz.



Tekerleğinin (Scrool), dpi tuşlarının ve logosunun LED aydınlatma rengi değiştirilebilen fare, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit USB veri yolu genişliği, 20G hızlanma ve 1 ms tepki süresi sunuyor. 1.8 metre kablo uzunluğuna sahip farenin üzerindeki tuşları programlayabildiğiniz gibi beş farklı kullanıcı profili oluşturabiliyorsunuz.



Cooler Master, CM Storm Recon'un dünden itibaren satışına başladı. Farenin vergi hariç fiyatı 42 Euro. Farenin çıkış tarihi ve fiyatı ülkeden ülkeye değişecek.

