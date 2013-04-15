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Cooler Master'dan yeni mekanik klavye modeli, "CM Storm QuickFire Stealth"

6 yıl
2,4b
1
17
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master'dan yeni mekanik klavye modeli,


CM Storm' markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar geliştiren Cooler Master, CM Storm QuickFire Stealth isimli mekanik klavye modelini kullanıcılar karşısına çıkarttı.
355x135x35mm boyutlara ve 940 gram ağırlığı sahip olan Cooler Master CM Storm QuickFire Stealth mekanik klavye modeli, kauçuk kaplı dış gövde malzemesi yanında Cherry MX Green, Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtar teknolojisi seçenekleriyle 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabiliyor. Alışık olduğumuz klavye modellerinin aksine tuşları üzerinde hiçbir yazı ya da işaret yer almayan modelin, bütün bilgileri tuşların ön kesimlerine konumlandırılmış. Ayrıca klavye üzerinde multimedya kısa yol tuşları da unutulmamış durumda.
 
Cooler Master'dan yeni mekanik klavye modeli,
Üzerinde sayısal numpad tuş takımı yer almayan ve üst düzey dayanıklılık için entegre çelik levha ile hazırlanmış olan Cooler Master CM Storm QuickFire Stealth, bilgisayarlar ile USB üzerinden bağlantı kurarak çalışıyor ve bu kablo istenilirse klavyeden çıkartılabiliyor.

Oyunlarda üst düzey tepkiler alınabilmesi için geliştirilmiş olan Cooler Master CM Storm QuickFire Stealth mekanik klavye modeli, CoolerMaster'ın "CM Store" isimli alışveriş sitesi üzerinden 94,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
CM 
 
Cooler Master'dan yeni mekanik klavye modeli,

http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=10035&product_name=CM%20Storm%20QuickFire%20Stealth Yorum Yaz
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brovazZ 6 yıl
Görünüşü ultrasuper dandik alanlara şimdiden hayırlı olsun. :D
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YordleKing 6 yıl en beğenilen
itachi237
çok kullanmaktan tuşları aşınmış ucuz klavyeler gibi. hangi tuşun ne işe yaradığını nerden bilecez üstünde yazmıyınca. normalde klavyeye bakmadan yazanlar bile bazen tuşlara bakma ihtiyacı duyuyor.

Haberi okumayı geçtim,görsele baksaydın bari.
itachi237çok kullanmaktan tuşları aşınmış ucuz klavyeler gibi. hangi tuşun ne işe yaradığını nerden bilecez üstünde yazmıyınca. normalde klavye...
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sertacarslan 6 yıl
Benim gibi eski bilgisayar kullanıcılarının bu mekanik klavyelere ayrı bir sempatisi vardır sanırım.


[image]local://upfiles/2764/114DE105B8984D6F8286BF7A9F6677B3.jpg[/image]
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Divinity 6 yıl
Blackwidow Ultimate 4ever!


Kendim çektiğim bir fotoğrafını da ekleyeyim


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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webbeast 6 yıl
Görünüşe göre herkes mekanik klavye konusunda cahil. Görünüş klavye ve mouse gibi input aygıtlarında en son şeydir ki bu klavye gayet güzel görünüyor.
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webbeast 6 yıl
brovazZ
Görünüşü ultrasuper dandik alanlara şimdiden hayırlı olsun. :D

Mekanik klavyelerin dünyasına baya bi uzaksın galiba... :)
Araştırmanı tavsiye ederim.
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MrSilence 6 yıl
numeric pad koymayıp malzemeden çalmışlar :P
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AngryGamer 6 yıl
Türkiye ye gelecek mi acaba ya inşallah gelir de artik su steelseries zowie razer logitech kıtlığından kurtuluruz.
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YordleKing 6 yıl en beğenilen
itachi237
çok kullanmaktan tuşları aşınmış ucuz klavyeler gibi. hangi tuşun ne işe yaradığını nerden bilecez üstünde yazmıyınca. normalde klavyeye bakmadan yazanlar bile bazen tuşlara bakma ihtiyacı duyuyor.

Haberi okumayı geçtim,görsele baksaydın bari.
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Evivva 6 yıl
940 gr ? Iyi güzel çelik, dayanıklı ama neredeyse 1 kg arkadas ya ? :)
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Çok basit duruyor
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MxFxOx 6 yıl
eksik bişeyler var gibi duruyor :D
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itachi237 6 yıl
çok kullanmaktan tuşları aşınmış ucuz klavyeler gibi. hangi tuşun ne işe yaradığını nerden bilecez üstünde yazmıyınca. normalde klavyeye bakmadan yazanlar bile bazen tuşlara bakma ihtiyacı duyuyor.
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carman 6 yıl
tipine bakınca 10 tl lik internet cafe klavyelerine benziyor
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