Cooler Master'dan yeni mekanik klavye modeli, "CM Storm QuickFire Stealth"









CM Storm' markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar geliştiren Cooler Master, CM Storm QuickFire Stealth isimli mekanik klavye modelini kullanıcılar karşısına çıkarttı.

355x135x35mm boyutlara ve 940 gram ağırlığı sahip olan Cooler Master CM Storm QuickFire Stealth mekanik klavye modeli, kauçuk kaplı dış gövde malzemesi yanında Cherry MX Green, Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtar teknolojisi seçenekleriyle 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabiliyor. Alışık olduğumuz klavye modellerinin aksine tuşları üzerinde hiçbir yazı ya da işaret yer almayan modelin, bütün bilgileri tuşların ön kesimlerine konumlandırılmış. Ayrıca klavye üzerinde multimedya kısa yol tuşları da unutulmamış durumda.

Üzerinde sayısal numpad tuş takımı yer almayan ve üst düzey dayanıklılık için entegre çelik levha ile hazırlanmış olan Cooler Master CM Storm QuickFire Stealth, bilgisayarlar ile USB üzerinden bağlantı kurarak çalışıyor ve bu kablo istenilirse klavyeden çıkartılabiliyor.





Oyunlarda üst düzey tepkiler alınabilmesi için geliştirilmiş olan Cooler Master CM Storm QuickFire Stealth mekanik klavye modeli, CoolerMaster'ın "CM Store" isimli alışveriş sitesi üzerinden 94,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=10035&product_name=CM%20Storm%20QuickFire%20Stealth