Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: Xornet II

Oyuncu donanımları konusunda çalışmalarına devam eden Cooler Master, yeni geliştirdiği oyuncu faresi Xornet II'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Gelişmiş ergonomik tasarımıyla FPS ve RTS oyunlarına hitap eden Cooler Master Xornet II, teknik olarak Avargo 3320 optik sensör üzerine kuruluyor ve 500 - 3500 DPI aralığında oldukça hassas bir oyun deneyimi elde edilmesine aracılık ediyor. İlk versiyonundan daha hafif ve ufak tasarlanan oyuncu faresi, üzerinde yer alan iki adet buton ile DPI ayarını oyun sırasında hızlı olarak değiştirebiliyor.

RGB LED kullanan renkli teker birimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xornet II, bu ışık sistemiyle seçilen DPI değeri hakkında anlık görsel bildirim gerçekleştirebiliyor. En önemli özellikleri arasında farklı yüzeyler için ince sensör ayarlarına izin vermesi yer alan fare, bu sayede farklı fare altlıkları yanında ahşap ya da kumaş gibi alanlarda da yüksek oyun performansı ortaya koyabiliyor. Bünyesinde 7 adet programlanabilir buton yer alan Xornet II, tercih edilen Omron anahtarlar sayesinde de 5 milyon tıklama ömrü sunabiliyor.

Bugünden itibaren Cooler Master'ın resmi satış kanallarında satışa çıkan Xornet II oyuncu faresi, yaklaşık 30 Euro fiyat etiketine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-optical-gaming-mouse-the-xornet-ii.html