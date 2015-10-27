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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: Xornet II

Donanım dünyasını yakından takip eden herkesin adını çok uzun yıllardır duyduğu önemli firmalardan Cooler Master, Xornet II isimli yeni oyuncu faresini görücüye çıkarttı.
3 yıl
6,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: Xornet II
Oyuncu donanımları konusunda çalışmalarına devam eden Cooler Master, yeni geliştirdiği oyuncu faresi Xornet II'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Gelişmiş ergonomik tasarımıyla FPS ve RTS oyunlarına hitap eden Cooler Master Xornet II, teknik olarak Avargo 3320 optik sensör üzerine kuruluyor ve 500 - 3500 DPI aralığında oldukça hassas bir oyun deneyimi elde edilmesine aracılık ediyor. İlk versiyonundan daha hafif ve ufak tasarlanan oyuncu faresi, üzerinde yer alan iki adet buton ile DPI ayarını oyun sırasında hızlı olarak değiştirebiliyor.
RGB LED kullanan renkli teker birimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xornet II, bu ışık sistemiyle seçilen DPI değeri hakkında anlık görsel bildirim gerçekleştirebiliyor. En önemli özellikleri arasında farklı yüzeyler için ince sensör ayarlarına izin vermesi yer alan fare, bu sayede farklı fare altlıkları yanında ahşap ya da kumaş gibi alanlarda da yüksek oyun performansı ortaya koyabiliyor. Bünyesinde 7 adet programlanabilir buton yer alan Xornet II, tercih edilen Omron anahtarlar sayesinde de 5 milyon tıklama ömrü sunabiliyor.
Bugünden itibaren Cooler Master'ın resmi satış kanallarında satışa çıkan Xornet II oyuncu faresi, yaklaşık 30 Euro fiyat etiketine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-optical-gaming-mouse-the-xornet-ii.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Qonrul 3 yıl
bir sonraki haberdeki corsair kadar şık durmuyor.
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Altaylılar 3 yıl
Benım mıcrosoft markalı mause bundan daha ıyı goruntu ve kullanıs olarak.Gerı bıldırımı cok ıyı,ayrıca fıyatı 45 lıra.Bu 30 euro etmez
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Basteryus 3 yıl
İlk versiyonunu kullanıyorum. Almayı düşünenlere not: ilk 1 hafta boyunca farenin sağ kısmındaki yere işaret parmağınızla basmaya çalışacaksınız
Sol taraftaki plastik yer parmağın kaymasını engelliyo ama o deliklerde çok fazla deri birikiyo, yenisinde düzeltmişlerdir belki
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Patren 3 yıl
önüne gelen mouse yapmaya başladı demekki mouseda maliyet yok, karı çok
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WB 3 yıl
Urunun ismini bulma noktasinda biraz zorlanmislar galiba
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