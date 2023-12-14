Uygun fiyata 120Hz ekran: Realme C67 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Realme C67 5G, Hindistan’da resmî olarak çıkış yaptı. Markanın C serisine eklediği yeni modeli uygun fiyatlı telefon modeli arayanlar için yeni bir seçenek. Bütçe dostu telefon Realme C67, yakın zamanda tanıtılan Realme 11x 5G ve Narzo 60x 5G ile neredeyse aynı özelliklere sahip.

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Realme, C67 5G’yi yeni bir telefon olarak pazarlasa da Realme 11x 5G’nin bir türevi olan Realme Narzo 60x 5G ile aynı. Telefon, düz çerçeve tasarımına ve büyük dairesel kamera alanına sahip. Telefon, 6.72 inç, FHD+ çözünürlük, 680 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisinden güç alan telefon, 4GB/6GB RAM, 128GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD ile 2TB’a kadar ek depolama elde edilebiliyor. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutusundan çıkıyor. Kamera tarafında, arkadaki ana kamera 50MP, ikinci kamera 2MP derinlik sensörü. Önde de 8MP kamera mevcut.

Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında, çift SIM, dual-band WiFi, Bluetooth 5.2, GNSS ve USB-C yer alıyor. 3.5mm kulaklık girişi, yanda parmak izi okuyucu mevcut. IP54 sertifikalı telefon, 33w SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip.

Realme C67 5G fiyatı

Realme C67 5G, ışık altında değişen yeşil ve koyu mor renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 170 dolar. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB + 128GB modelin fiyatı 180 dolar.

Realme C67 5G özellikleri

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Ekran : 6.72 inç, FHD+ (2400x1800), 120Hz, 680 nit, IPS LCD

: 6.72 inç, FHD+ (2400x1800), 120Hz, 680 nit, IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek : 4GB / 6GB RAM (LPDDR4x)

: 4GB / 6GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 128GB (UFS 2.2)

: 128GB (UFS 2.2) Arka kamera : 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4

: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4 Ön kamera : 8MP f/2.05

: 8MP f/2.05 Batarya : 5000 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj

: 5000 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj Yazılım : Android 13, Realme UI 4.0

: Android 13, Realme UI 4.0 Boyut ve ağırlık: 165.7 x 76 x 7.89mm, 190 gr

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Realme C67 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı