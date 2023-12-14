Uygun fiyata 120Hz ekran: Realme C67 5G tanıtıldı

Realme, C67 5G’yi yeni bir telefon olarak pazarlasa da Realme 11x 5G’nin bir türevi olan Realme Narzo 60x 5G ile aynı. Telefon, düz çerçeve tasarımına ve büyük dairesel kamera alanına sahip. Telefon, 6.72 inç, FHD+ çözünürlük, 680 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisinden güç alan telefon, 4GB/6GB RAM, 128GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD ile 2TB’a kadar ek depolama elde edilebiliyor. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutusundan çıkıyor. Kamera tarafında, arkadaki ana kamera 50MP, ikinci kamera 2MP derinlik sensörü. Önde de 8MP kamera mevcut.
Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında, çift SIM, dual-band WiFi, Bluetooth 5.2, GNSS ve USB-C yer alıyor. 3.5mm kulaklık girişi, yanda parmak izi okuyucu mevcut. IP54 sertifikalı telefon, 33w SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip.
Realme C67 5G fiyatı
Realme C67 5G, ışık altında değişen yeşil ve koyu mor renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 170 dolar. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB + 128GB modelin fiyatı 180 dolar.
Realme C67 5G özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, FHD+ (2400x1800), 120Hz, 680 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek: 4GB / 6GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB (UFS 2.2)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4
- Ön kamera: 8MP f/2.05
- Batarya: 5000 mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj
- Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
- Boyut ve ağırlık: 165.7 x 76 x 7.89mm, 190 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.