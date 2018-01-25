Xiaomi Mi Max 3 görselleri sızdırıldı

Xiaomi’nin iki nesildir başarılı bir şekilde pazarda yoluna devam eden akıllı telefonu Mi Max, bu yıl önemli değişikliklere uğrayacak. Daha kompakt bir gövdeye sahip olması beklenen modelin görselleri şaşırttı.

Daha da uzamış

Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde Mi Max 3 modelinin 7 inçlik bir ekrana sahip olacağı ancak ince çerçeveleri sayesinde kasa yapısının Mi Max 2 ile benzer olacağı ifade edilmişti. Ayrıca daha güçlü bir işlemci ve daha iyi bir kamera iddiaları mevcuttu.

Sızdırılan görsellerde pek ince çerçeve olduğunu söylemek mümkün değil. Bununla birlikte biraz uzamış olduğu gözlerden kaçmıyor. Xiaomi’nin 18:9 görüntü oranını çerçeveleri incelterek değil ekranı uzatarak elde edebileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Bunu da zamanla göreceğiz.

Diğer taraftan cihazın üst kısmında artık 3.5mm kulaklık girişinin artık yer almadığı görülüyor. Bunun anlamı kulaklık girişinin alt kısma alındığı veya tamamen kaldırılarak USB Tip-C üzerinden ses aktarımının yapıldığı demek olabilir.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı"

Bu iki değişikliğin yanı sıra batarya konusunda 5500mAh kapasite yakalandığı ifade ediliyor. Önceki nesillere göre daha da artan kapasite standart bir kullanımda cihazı üç günün ötesine götürecektir. Elbette diğer cihazları şarj etme imkanı da olacaktır. Quick Charge 3.0 teknolojisinin de bataryaya destek olacağı ifade ediliyor.

Yonga seti tarafında Snapdragon 630 ve Snapdragon 660 yonga seti olacağı ifade ediliyor. SNapdragon 630 yonga setinde 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olacak. Snapdragon 660 yonga setinde ise 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi bulunacak. Fiyatlarının 235$-250$ şeklinde olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Snapdragon 660 yonga seti bu seri için oldukça üst seviye kaçıyor. Bu bakımdan sadece Snapdragon 630 da olabilir.

Mi Max genelde bahar serisi olduğu için Mi Max 3 modelinin de Nisan ayı dolaylarında piyasaya çıkacağını düşünebiliriz.