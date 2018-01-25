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Xiaomi Mi Max 3 görselleri sızdırıldı

Xiaomi’nin beğenilen akıllı telefon serisi Mi Max bu yıl üçüncü nesle terfi ediyor. Ne var ki bu terfi cihaza daha uzun bir ekran tasarımı getirebilir. Sızıntılar bunu gösteriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin iki nesildir başarılı bir şekilde pazarda yoluna devam eden akıllı telefonu Mi Max, bu yıl önemli değişikliklere uğrayacak. Daha kompakt bir gövdeye sahip olması beklenen modelin görselleri şaşırttı.

Daha da uzamış

Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde Mi Max 3 modelinin 7 inçlik bir ekrana sahip olacağı ancak ince çerçeveleri sayesinde kasa yapısının Mi Max 2 ile benzer olacağı ifade edilmişti. Ayrıca daha güçlü bir işlemci ve daha iyi bir kamera iddiaları mevcuttu.

Sızdırılan görsellerde pek ince çerçeve olduğunu söylemek mümkün değil. Bununla birlikte biraz uzamış olduğu gözlerden kaçmıyor. Xiaomi’nin 18:9 görüntü oranını çerçeveleri incelterek değil ekranı uzatarak elde edebileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Bunu da zamanla göreceğiz.

Diğer taraftan cihazın üst kısmında artık 3.5mm kulaklık girişinin artık yer almadığı görülüyor. Bunun anlamı kulaklık girişinin alt kısma alındığı veya tamamen kaldırılarak USB Tip-C üzerinden ses aktarımının yapıldığı demek olabilir.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı"

Bu iki değişikliğin yanı sıra batarya konusunda 5500mAh kapasite yakalandığı ifade ediliyor. Önceki nesillere göre daha da artan kapasite standart bir kullanımda cihazı üç günün ötesine götürecektir. Elbette diğer cihazları şarj etme imkanı da olacaktır. Quick Charge 3.0 teknolojisinin de bataryaya destek olacağı ifade ediliyor.

Yonga seti tarafında Snapdragon 630 ve Snapdragon 660 yonga seti olacağı ifade ediliyor. SNapdragon 630 yonga setinde 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olacak. Snapdragon 660 yonga setinde ise 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi bulunacak. Fiyatlarının 235$-250$ şeklinde olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Snapdragon 660 yonga seti bu seri için oldukça üst seviye kaçıyor. Bu bakımdan sadece Snapdragon 630 da olabilir.

Mi Max genelde bahar serisi olduğu için Mi Max 3 modelinin de Nisan ayı dolaylarında piyasaya çıkacağını düşünebiliriz. 

 

https://www.gizmochina.com/2018/01/25/xiaomi-mi-max-3-images-leaked-suggests-elongated-display-no-3-5mm-audio-jack/ Yorum Yaz
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
bu 18/9 furyasını başlatanın..........
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10ff 1 yıl
anlasildi... mi max 2 ile devam. 18/9 alacak degilim.
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kainzei 1 yıl
mi max 2 olan modelini 4 aydır kullanıyorum keşke şu özellik olsaydı diyeceğim hiçbir eksik tarafı yok adamlar yapmış...
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zwanzig 1 yıl
Ben 5.5 inch telefona bile zor sahip çıkarken bu tip büyük telefonları nasıl taşıyorsunuz arkadaşlar ?
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DH Misafiri 1 yıl
oled ekran sorunu yaşıyor firma oled ekranla beraber samsungdan daha fazla pay alacagı için sanırım samsung firmaya oled ekran vermeye bilir. oled ekranla beraber gelecek telefonla beraber asıl yetişemeeycekelri taleple o zaman karşılaşacakalr..
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ALBAY 1 yıl
Mi max 1 ve 2 kullanmış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Tek sevmediğim yanı ekran ppi değeri. Çok düşük ve bu yüzden görüntü insanı rahatsız edebiliyor. Daha kaliteli bir ekran paneli vs kullanılabilirdi.
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qooqie 1 yıl
Bu büyüklüğe 16:9 yeter. Siz hele bi ekran açısındaki renk bozukluğunu düzeltin ve çözünürlüğü artırın. Parmak izinide ekrana koyun yeter
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Flag_Ship_Killer 1 yıl qooqie
qooqie
Bu büyüklüğe 16:9 yeter. Siz hele bi ekran açısındaki renk bozukluğunu düzeltin ve çözünürlüğü artırın. Parmak izinide ekrana koyun yeter

Sen konuşacağına yapsana
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Saylan 1 yıl
Mi max 2 gercekten kullanıcı dostu bir telefon. Batarya performansı, ekran görüntü kalitesi ve ses oldukça iyi. Kamera daha iyi olabilir miş lakin bu fiyatı göz önüne alınınca yeterli seviyede. Para kolay kazanılmıyor. Dolayısıyla harcarken dikkat etmek gerekir. Kağıt üstünde işlemci vs düşük gelebilir ama kullanım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gayet yeterli.
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funkerman 1 yıl
Ben en iyi ekran kasa oranı bu telefonda
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Fashionality 1 yıl
efsane devam ediyor
Xiaomi cidden cok guzel isler cikartiyor, umarim bu sekilde devam ederler
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Cem Uğur 1 yıl
Sözde iPhone x gibi komple ekran ve arka kamera çift olacak diye söyleniyordu. Ayrıca konsept bir cihaz paylaşımı yapıldı Weibo sitesinde. Bizzat üretimi olmuş ve arka kamera çift kameraydı.
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