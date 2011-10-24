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Core i7-2700K çıktı, Intel bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitti

7 yıl
33,8b
1
60
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bir süredir konuşulmakta olan işlemcisi Core i7-2700K'yı pazara sundu. LGA1155 formundaki Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan Core i7-2700K, 3.5GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla Core i7-2600K'dan 100MHz daha hızlı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda sekiz izlek desteği sunabiliyor.
Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen işlemciye, DirectX 10.1 destekli HD 3000 entegre grafik birimi eşlik ediyor. K serisinin bir üyesi olduğu için aynı zamanda çarpan kilidi açık olarak gelen ve bu sayede kolayca hız aşırtılabilme yeteneği sunan işlemci, 1000 adetlik alımlarda 332$ etiket fiyatıyla sunuluyor ki bu fiyatın Core i7-2600K ile kıyaslandığında 15$ daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Core i7-2700K'ya ek olarak Intel, güncel ürün gamındaki bazı işlemci modellerinde fiyat indiirmine gitti. Beklentilerin aksine bu indirimler Core i7-2500K ve 2600K gibi modellerin yerine alt segmentlerdeki işlemcilerde oldu. Intel'den yapılan açıklamaya göre Core i3-2120 modelinin fiyatı %15'lik indirim ile 117$ seviyesine, Pentium G630 ve G850 modellerinin fiyatları da sırasıyla %15'lik indirim ile 64$ ve %13'lük indirim ile 75$'a çekildi.

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Y-ZiyA 7 yıl en beğenilen
AMD yaktın bizi...
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D3DEKORKUT 7 yıl
hehe intel baktı amd de iş yok aynı fiyattan yola devam. yaktın bizi amd ah ah
1 Yanıt Yanıtla +8
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sgnr 7 yıl
michael scofield77
inatına almayacaksın işlemci falan bak o zaman nasıl indiriyorlar fiyatları ancak bilinçli tüketiciler çok az saçmasapan paralarla işlemci alanlar yüünden inteşde kafasına göre takılıyor

Peki ihtiyacımız varsa ne yapmamızı önerirsiniz? Adamlar iyi işlemci yapıyor ve programlarla uyumluluğuda iyi. Ben evimde amd kullanıyorum Athlon II x3 unlock ile x4 yaptım herşeyimede yetiyor. Ucuz ve performanslı ama iş yerinde bu işlemci beni götürmez.İş yerinde bir amd bir intel makina var. Intel makina 15 dakikada alıyor renderi. AMD makina 20 dakikada alıyor. İkiside 6 çekirdek.5 dakika için o paraya değer mi diyebilirsin ancak günde 10 tane ayda 200 tane render aldığını düşün. 5 dakika farklar bana daha çok iş yapmak için zaman tasarrufu sağlıyor. Ve ne demişler.
Time is Money!
michael scofield77inatına almayacaksın işlemci falan bak o zaman nasıl indiriyorlar fiyatları ancak bilinçli tüketiciler çok az saçmasapan pa...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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H34RTL3SS 7 yıl
keşke amd tarafındada beklenenler gerçekleşseydi
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Black_34 7 yıl
geçen hafta gittim vatan bilgisayara yeni sistem toplama umuduyla ama i7 2600K ve i5 2500K nın fiyatları çok kalın geldi
3 parça alıcaktım işlemci anakart ram ama hdd ve ram alarak boynum bükük ayrıldım vatan dan.... QX9650 ile yola devam.....
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theyapici 7 yıl
benchmarklarını görmek isterim doğrusu 2600k ya göre ne kadar artış sağlanmış merak ettim amd seneye kaldı sanki
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Batuist 7 yıl
umarım AMDnin şu dönemi grafik kartlarındaki 2x serisindeki gibi olur. daha sonra 3x serisi ile ivmelenmeye başlar ve 4x serisindeki gibi şaha kalkar. tabi umarım bunun içinde uzun yıllar beklememiz gerekmez..!! yoksa bu intel daha çok sömürücek insanları..
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karaköy_soğancısı 7 yıl
şu amd'nin 8 çekirdeği bi foka yaramadı boşuna çekirdek israfı oldu ;)
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msw 7 yıl
Marketting stratejisi bunlar ;)
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D3DEKORKUT 7 yıl msw
msw

Marketting stratejisi bunlar ;)

yok yav reklam kaygımız olmamıştır.

devlet memuruyum zati neyin reklamını yapcam

yapsam yapsam hastanenin reklamını yaparım oda kimse gelmez .
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Pissoff 7 yıl
effsane_61
arkadaşlar bu haberden sonra intele kızdım gittim AMD PHENOM II X6 1100T (3.3GHz) 9MB AM3 938p bu işlemciyi aldım 360tl ye kampanyadan nasıl sizce. buna birde güzel bi anakart takalım arkadaşlar ne takalım. aklımda formula 5 var

Nerden aldınız?
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Grand_Alexander 7 yıl
satrançta taşı kalmayan taraf sırf oyun olsun diye bir piyon ileri sürer ve karşısındaki de o piyonu kesmek için karşısına kendi piyonunu koyar ve kitler ya intel de aynı hesap baktı iş yok buldozer de 2700k ile maksat oyun olsun asıl bombayı ivy lerle patlatacak ah mad seni amuda kaldırsınlar emi bırak sb-e lerle performans segmetinde zaten eli iyi intel in amd ceo istifa edince şüphelenmiştim aslında haklı çıktım
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kaiser_q 7 yıl
o fiyata nerden almis arkadas acaba
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TheLoft 7 yıl
effsane_61
arkadaşlar bu haberden sonra intele kızdım gittim AMD PHENOM II X6 1100T (3.3GHz) 9MB AM3 938p bu işlemciyi aldım 360tl ye kampanyadan nasıl sizce. buna birde güzel bi anakart takalım arkadaşlar ne takalım. aklımda formula 5 var

Şu an vatan bilgisayarda 480 TL olduğunu varsayarsak gayet uygun bir alım yapılmış..
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X-FI 7 yıl
böyle küçük indirimlerle artık 2 sene sonra i5 2500K yada duruma göre 2600K sahibi olabileceğimi umut ediyorum :D hem kurlarda düşer o zamana... keyfim yerinde şuan :)
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fbsrkc06 7 yıl
test vs varmı?
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pegasus1881 7 yıl
i5 2500k yenı efsane olur Q6600 yerıne bu gıdısle
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