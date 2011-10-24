Core i7-2700K çıktı, Intel bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitti

Intel bir süredir konuşulmakta olan işlemcisi Core i7-2700K'yı pazara sundu. LGA1155 formundaki Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan Core i7-2700K, 3.5GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla Core i7-2600K'dan 100MHz daha hızlı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda sekiz izlek desteği sunabiliyor.

Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan ve 95 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen işlemciye, DirectX 10.1 destekli HD 3000 entegre grafik birimi eşlik ediyor. K serisinin bir üyesi olduğu için aynı zamanda çarpan kilidi açık olarak gelen ve bu sayede kolayca hız aşırtılabilme yeteneği sunan işlemci, 1000 adetlik alımlarda 332$ etiket fiyatıyla sunuluyor ki bu fiyatın Core i7-2600K ile kıyaslandığında 15$ daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Core i7-2700K'ya ek olarak Intel, güncel ürün gamındaki bazı işlemci modellerinde fiyat indiirmine gitti. Beklentilerin aksine bu indirimler Core i7-2500K ve 2600K gibi modellerin yerine alt segmentlerdeki işlemcilerde oldu. Intel'den yapılan açıklamaya göre Core i3-2120 modelinin fiyatı %15'lik indirim ile 117$ seviyesine, Pentium G630 ve G850 modellerinin fiyatları da sırasıyla %15'lik indirim ile 64$ ve %13'lük indirim ile 75$'a çekildi.