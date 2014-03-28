Grafik tasarım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Corel, CorelDRAW Graphics Suite X7'yi kullanıma sundu.

Firmanın içerisinde vektör tasarım için Draw, görüntü düzenleme için Photo-Paint, bitmap ile vektör takibi için PowerTrace, içerik bulma için Connect, ekran yakalama için Capture, internet site tasarımı için Website Creator, görüntülerin büyütülmesi için PhotoZoom Pro ve çevrimiçi işbirliği aracı ConceptShare gibi yazılımlarının yer aldığı komple çözümü CorelDRAW Graphics Suite, X7 kodlu yeni sürümüyle artık kullanıcılarına farklı işlemler için 6 farklı çalışma alanı (Lite, Standart, Classic, Adobe Illustrator, Photoshop, Advanced Page Layout ya da Advanced Illustration) sunuyor, çalışma alanının hızlı şekilde kişiselleştirilmesine imkan tanıyor, "Fountain Fills" ile dolgu sürecinde yeni imkanlar veriyor, fontlar arasında daha hızlı gezinme sağlıyor, yüksek DPI desteği sağlıyor, dahili olarak QR kod üretebiliyor, bünyesine yeni fotoğraf düzenleme araçları ekleniyor, çoklu monitöre uygun arayüzle geliyor ve 64-bit çok çekirdekli işlemci desteğiyle birden fazla çalışma için maksimum performans ortaya koyabiliyor.

Ful versiyonu 399 pound, eski sürümler üzerine ise 179 pound fiyat etiketleriyle yükseltilebilen CorelDRAW Graphics Suite X7, 30 günlük deneme sürümüyle beraber buradan elde edilebiliyor.

http://www.photographyblog.com/news/coreldraw_graphics_suite_x7/