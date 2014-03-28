Haber Editörü
Grafik tasarım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Corel, CorelDRAW Graphics Suite X7'yi kullanıma sundu.
Firmanın içerisinde vektör tasarım için Draw, görüntü düzenleme için Photo-Paint, bitmap ile vektör takibi için PowerTrace, içerik bulma için Connect, ekran yakalama için Capture, internet site tasarımı için Website Creator, görüntülerin büyütülmesi için PhotoZoom Pro ve çevrimiçi işbirliği aracı ConceptShare gibi yazılımlarının yer aldığı komple çözümü CorelDRAW Graphics Suite, X7 kodlu yeni sürümüyle artık kullanıcılarına farklı işlemler için 6 farklı çalışma alanı (Lite, Standart, Classic, Adobe Illustrator, Photoshop, Advanced Page Layout ya da Advanced Illustration) sunuyor, çalışma alanının hızlı şekilde kişiselleştirilmesine imkan tanıyor, "Fountain Fills" ile dolgu sürecinde yeni imkanlar veriyor, fontlar arasında daha hızlı gezinme sağlıyor, yüksek DPI desteği sağlıyor, dahili olarak QR kod üretebiliyor, bünyesine yeni fotoğraf düzenleme araçları ekleniyor, çoklu monitöre uygun arayüzle geliyor ve 64-bit çok çekirdekli işlemci desteğiyle birden fazla çalışma için maksimum performans ortaya koyabiliyor.
Ful versiyonu 399 pound, eski sürümler üzerine ise 179 pound fiyat etiketleriyle yükseltilebilen CorelDRAW Graphics Suite X7, 30 günlük deneme sürümüyle beraber buradan elde edilebiliyor.
http://www.photographyblog.com/news/coreldraw_graphics_suite_x7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yenilikçi olduğu sade tasarımından belli harika olmuş ama ios7 çıktığından beri birçok ürünlerin tasarımları bu hale geldi sade ve anlaşılır tasarımlar güzel ama gerçekten..
Acaba erkan görüntüsü nasıl ? Oda sadeleştirilmişse eğer hem ram'den a yer hem de kasmaz diye umuyorum..
Corelin sevilmemesi programın kasmalarından ve yavaşlıklarındandır ama sanırım bu sorun giderilmiş gibi geliyor buradan bakılıcak olursa..
Paylaşım için teşekkürler öğrendiğim iyi oldu..
sadece görsel makyaj ve köşe yumuşatma aracı. yine bi cacık yok.
corelde versiyon yükseldikçe program hep hantallaştı, hep pclerin önünden gidiyor bu açıdan. bunu telafi etmek için arayüzde görselliğe çok yüklenmişler. sanki ultra light bişey kullanıyorsun ama görüntü sadece.
eskisi gibi çökmeler daha az gibi (x6 da azalmıştı)
bazı araçların menülerini değiştirmişler önceki sürümlere aşinaysan kilitleyip bırakıyor.
birde kısayolları default olarak illustratora göre ayarlı ve önceki xslt leri yüklemiyor.
biraz dolu bir sayfada scrolle yakınlaştırıp uzaklaştırırken kasılma yine var. 2 fps :) pc kaynaklı olmadığına eminim.
aslında komple hoşgeldiniz ekranına çalışmışlar orda bi aksiyon vs sanki ordan kullanıcaz programı.
artık pattern kullanmak için yada QR oluşturmak için hesabınla oturum açmak zorundasın.
aslında x3 ü hatalarından arındırsalar bana yeter.