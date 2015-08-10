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Corel Painter 2016 kullanıma sunuldu

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Corel Painter 2016 kullanıma sunuldu
 
Yazılım dünyasının köklü firmalarından Corel, Painter 2016'yı kullanıma sunuldu.
Gelişmiş bir boyama / çizim uygulaması olan Corel Painter, Windows ve Mac sistemler için yeni yayınlanan 2016 sürümüyle ilk olarak 131 adet yeni fırçaya kavuştu. Yeni eklenen ilginç fırça teknolojisiyle çalan müziğe tepki verebilen uygulama, ayrıca artık esiye oranla çok daha performansı çalışma gösteriyor ve birden fazla katmanda daha iyi tepkiler verebiliyor. Yeni esnek arayüzü sayesinde isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebilen Corel Painter 2016, yeni başlayanlar için dahili eğitim sistemi kazanıyor ve artık fırçalar ile özel araç kutularını yedekleme ya da paylaşma amacıyla dışa çıkartabiliyor.
Corel Painter 2016'ya 430$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. Yeni sürümün tanıtım videoları da burada yer alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/08/10/corel-painter-2016-launches-with-innovative-brush-technologies-and-interface-enhancements/ Yorum Yaz
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