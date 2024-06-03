İtalya-Türkiye maçı artırılmış gerçeklik uygulamasında

AR uygulamasında milli maç
TFF ve Develad arasında yapılan iş birliği kapsamında taraftarlar, İtalya-Türkiye hazırlık maçını Develad AR uygulamasından takip edebilecekler. Uygulamanın indirilmesi sonrasında üye olmak gerekiyor.
Kullanıcılar daha sonra televizyon ekranını uygulamaya tanımlıyor. Maçın başlaması ile birlikte ekranın çevresinde futbolcuların bilgi kartları, sonraki maçların takvimi gibi pencereler beliriyor. Ayrıca uygulama menüsünde istatistikler ve ekran üzerinde oyuncu yerleşimleri de görülebiliyor. Bu özellikler stadyumda sahayı taratarak da elde edilebiliyor.
İlk tecrübeler telefon ekranlarında bilgi kartlarının biraz küçük göründüğü yönünde. Bu bakımdan tablet tarzında büyük ekranların biraz daha verimli olacağı söylenebilir. İtalya-Türkiye maçı 4 Haziran tarihinde saat 22.00’de başlayacak.
Develad bu teknolojiyi pilot olarak ilk kez Mart ayında Göztepe takımının stadında kullanmıştı. Resmi olarak ise RAMS Park stadında hayata geçti. Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında anlık istatistik paylaşımı yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.