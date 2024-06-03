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    İtalya-Türkiye maçı artırılmış gerçeklik uygulamasında

    Develad artırılmış gerçeklik uygulamasında İtalya-Türkiye hazırlık maçına dair istatistikleri ve oyuncu kartlarını televizyon ekranının çevresinde takip edebileceksiniz. 
    İtalya-Türkiye maçı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Futbol Federasyonu bir ilke imza atıyor. İtalya ile Türkiye arasında yapılacak olan hazırlık maçını taraftarlar artırılmış gerçeklik uygulaması yardımıyla izleyebilecek. Uygulamanın detayları haberimizde.

    AR uygulamasında milli maç

    TFF ve Develad arasında yapılan iş birliği kapsamında taraftarlar, İtalya-Türkiye hazırlık maçını Develad AR uygulamasından takip edebilecekler. Uygulamanın indirilmesi sonrasında üye olmak gerekiyor.

    Kullanıcılar daha sonra televizyon ekranını uygulamaya tanımlıyor. Maçın başlaması ile birlikte ekranın çevresinde futbolcuların bilgi kartları, sonraki maçların takvimi gibi pencereler beliriyor. Ayrıca uygulama menüsünde istatistikler ve ekran üzerinde oyuncu yerleşimleri de görülebiliyor. Bu özellikler stadyumda sahayı taratarak da elde edilebiliyor.

    İlk tecrübeler telefon ekranlarında bilgi kartlarının biraz küçük göründüğü yönünde. Bu bakımdan tablet tarzında büyük ekranların biraz daha verimli olacağı söylenebilir. İtalya-Türkiye maçı 4 Haziran tarihinde saat 22.00’de başlayacak.

    Develad bu teknolojiyi pilot olarak ilk kez Mart ayında Göztepe takımının stadında kullanmıştı. Resmi olarak ise RAMS Park stadında hayata geçti. Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında anlık istatistik paylaşımı yapıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    su içiyorum ama susuzluğum geçmiyor lpg filtresi kaç km"de değişir tıpı bırakmak akbank üyelik ücreti avans ayarı düşükse ne olur

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