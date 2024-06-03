İtalya-Türkiye maçı artırılmış gerçeklik uygulamasında

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Tam Boyutta Gör Türkiye Futbol Federasyonu bir ilke imza atıyor. İtalya ile Türkiye arasında yapılacak olan hazırlık maçını taraftarlar artırılmış gerçeklik uygulaması yardımıyla izleyebilecek. Uygulamanın detayları haberimizde.

AR uygulamasında milli maç

TFF ve Develad arasında yapılan iş birliği kapsamında taraftarlar, İtalya-Türkiye hazırlık maçını Develad AR uygulamasından takip edebilecekler. Uygulamanın indirilmesi sonrasında üye olmak gerekiyor.

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Kullanıcılar daha sonra televizyon ekranını uygulamaya tanımlıyor. Maçın başlaması ile birlikte ekranın çevresinde futbolcuların bilgi kartları, sonraki maçların takvimi gibi pencereler beliriyor. Ayrıca uygulama menüsünde istatistikler ve ekran üzerinde oyuncu yerleşimleri de görülebiliyor. Bu özellikler stadyumda sahayı taratarak da elde edilebiliyor.

İlk tecrübeler telefon ekranlarında bilgi kartlarının biraz küçük göründüğü yönünde. Bu bakımdan tablet tarzında büyük ekranların biraz daha verimli olacağı söylenebilir. İtalya-Türkiye maçı 4 Haziran tarihinde saat 22.00’de başlayacak.

Develad bu teknolojiyi pilot olarak ilk kez Mart ayında Göztepe takımının stadında kullanmıştı. Resmi olarak ise RAMS Park stadında hayata geçti. Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında anlık istatistik paylaşımı yapıldı.

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