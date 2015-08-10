Corel'den Photoshop ve Lightroom için yeni eklenti: ParticleShop

Kısa süre önce Painter 2016'yı kullanıma sunan Corel, ayrıca Adobe'nin fotoğraf düzenleme yazılımları için hazırladığı yeni eklentisi ParticleShop'u da görücüye çıkarttı.

Adobe Photoshop ve Lightroom içerisinde eklenti olarak çalışan Corel ParticleShop, kişilere birçok ilginç fırçayı ve efekti kullanışlı bir arayüzde sunuyor. Temel olarak gelişmiş bir fırça aracı olan eklenti, daha çok sürreal çalışan tasarımcılara hitap ediyor ve yaratıcı ellerde inanılmaz olanaklar sunuyor, zaman kazancı getiriyor. Özellikle basınç hassasiyetine sahip tabletlerle yüksek performans vaat eden ParticleShop, hazırlanan harici paketler sayesinde de genişletilebiliyor.

Tanıtım videosu aşağıda yer alan Corel ParticleShop, 50 Euro fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/08/10/corel-debuts-particleshop-brush-plug-in-for-photoshop-featuring-dynamic-special-effects/