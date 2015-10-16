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Cornell Üniversitesi, 3D yazıcı kullanarak yapay kol kası üretti

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cornell Üniversitesi, 3D yazıcı kullanarak yapay kol kası üretti
Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile sık sık gündeme gelen Cornell Üniversitesi, bu sefer üç boyutlu yazıcı kullanarak ahtapotlardan ilham aldığı oldukça esnek bir kol kası üretti.
Şimdiye kadar üç boyutlu yazıcı sistemlerinin direkt olarak geniş hareket kabiliyetine sahip baskı gerçekleştiremediğini belirten Cornell Üniversitesi araştırmacıları, "Digital Mask Projection Stereolithgraphy System" olarak isimlendirdikleri yeni üretim teknikleriyle bu durumu geride bıraktı. Sıvı içerisinde gerçekleştirilen üç boyutlu baskı için ticari olarak bulunabilen materyalleri kullanan ekip, ahtapotun kollarını taklit eden kol kasıyla oldukça yüksek bir hareket kabiliyetine ulaşmayı başardı. Farklı basınç değerindeki hava ile hareket edebilen kas, sabit üç boyutlu baskıların kullanılamadığı kas grupları için inanılmaz önemli bir adım olarak nitelendirildi.
Özellikle insana yakın robotların geliştirilmesi için büyük bir önem arz eden konu hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Haber güzel gelişme güzel her şey süper ama abi bu fotoğraf yani kimse yalan söylemesin ..
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kadirirdem 3 yıl
O nasil kol kasi baska bir seye benzettim ben :D
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cournaleous 3 yıl
dildoyu anımsatsada güzel bir başarı
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emir kustirika 3 yıl
olacak olacak keşke cornell yerine itü boğaziçi falan yazsa ama güzel gelişme
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0MG90 3 yıl
Kol kası mı o şimdi
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fierro35 3 yıl
Koldan başka biçok şeye benziyor tövbe tövbe cuma vakti :)
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Haber güzel gelişme güzel her şey süper ama abi bu fotoğraf yani kimse yalan söylemesin ..
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KalemKolik 3 yıl
Tam oturması için en az 20 yıl var.Çok güzel gelişme bunlar. 20 yıl sonra muazzam derecede tam hakkını veren yazıcılar olacak
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CingilBels 3 yıl
Toy
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