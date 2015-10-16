Cornell Üniversitesi, 3D yazıcı kullanarak yapay kol kası üretti

Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile sık sık gündeme gelen Cornell Üniversitesi, bu sefer üç boyutlu yazıcı kullanarak ahtapotlardan ilham aldığı oldukça esnek bir kol kası üretti.

Şimdiye kadar üç boyutlu yazıcı sistemlerinin direkt olarak geniş hareket kabiliyetine sahip baskı gerçekleştiremediğini belirten Cornell Üniversitesi araştırmacıları, "Digital Mask Projection Stereolithgraphy System" olarak isimlendirdikleri yeni üretim teknikleriyle bu durumu geride bıraktı. Sıvı içerisinde gerçekleştirilen üç boyutlu baskı için ticari olarak bulunabilen materyalleri kullanan ekip, ahtapotun kollarını taklit eden kol kasıyla oldukça yüksek bir hareket kabiliyetine ulaşmayı başardı. Farklı basınç değerindeki hava ile hareket edebilen kas, sabit üç boyutlu baskıların kullanılamadığı kas grupları için inanılmaz önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Özellikle insana yakın robotların geliştirilmesi için büyük bir önem arz eden konu hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.