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Corning: Safir Cam, birçok konuda Gorilla Glass'ın gerisinde

5 yıl
7,1b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Corning: Safir Cam, birçok konuda Gorilla Glass'ın gerisinde
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Birçok akıllı telefonda Gorilla Glass ile imzası bulunan Corning'den Apple'ın 530 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve muhtemelen iPhone 6 ile taşınabilir cihazlarında kullanmaya başlayacağı safir camlarla ilgili açıklama geldi.

CNet'e açıklamalarda bulunan Corning'in kıdemli başkan yardımcısı Tony Tripeny, safir çamların Gorilla Glass ile karşılaştırılabilecek kadar dayanıklı olmadığını söyledi. Tripeny, sözlerine şöyle devam etti:


Ilk nesil iPhone'dan bu yanan Apple'ın en büyük iş ortaklarından biri olan Corning'den üst düzey bir yetkilinin safir camlarla ilgili basına açıklama yapması; Apple'ın bir sonraki iPhone'da yoluna safir cam ile devam edeceğini bir açıdan kesinleştirmiş oldu. Diğer yandan Tripeny'nin açıklamasında safir camların çizilmeye karşı dayanıklı olduğu itirafı da Apple'ın safir camlara olan ilgisinin sebebini özetler nitelikte.

GT Advanced ve Apple Ortaklığı'nda Arizona'da üretilecek olan safir çamların Apple'ın hangi ürünlerinde kullanılacağı konusu hala netleşmiş olmamakla birlikte; internete sızan bilgiler safir camların ilk olarak iPhone 6 ve iWatch'da kullanılmaya başlanacağına işaret ediyor.
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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Bir konuda kesin haklılar, çevre için zararlı hem dunyanın madeni boşa harcanıyor safır cok degerlıdır, hemde onu cıkarıp uretmek ıcın harcanan enerjı cok fazla olucak mılyonlardan bahsedıyoruz.
Home adlı belgeseli ızleyın dunyaya nasıl zarar verıyoruz ızleyıp gorun.
Bir konuda kesin haklılar, çevre için zararlı hem dunyanın madeni boşa harcanıyor safır cok degerlıdır, hemde onu cıkarıp uretmek ıcın harcanan enerjı cok fazla...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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kımyasal 5 yıl
Etekler tutuştu sanki,bir üretici Apple gibi bir şirketi kaçırmak istemez.
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ayyan 5 yıl
Gorilla glass'ın da en büyük avantajı telefon bi karış yükseklikten düşse bile camın tuz buz olması.aynı araba camı gibi.küçük parçalar halinde dağılıyoki insan vücuduna zarar vermesin.teşekkürler Corning
Gorilla glass'ın da en büyük avantajı telefon bi karış yükseklikten düşse bile camın tuz buz olması.aynı araba camı gibi.küçük parçalar halinde dağılıyoki insan...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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okan_cehapelioglu 5 yıl
corning de sağlam duruyor benim tel sayısız yere düştü ekranda çizik yok afi bence o kadar gerekli değil
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senersongur 5 yıl
Kursun geçirmez cam kullanmak daha mantikli.
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AppleFans 5 yıl
Corning atip tutmus. Pencerelerde kullanilan adi camlar bile daha az cizliyor gorilla glasslardan. Bunlar neyin kafasini yasiyor? Safir elmastan sonra en sert maddedir. Yani elmastan baska birsey ile cizilmesi zor. Bunlarin en iyi cami gorilla glass 3 degil mi? Koyun telefonu onunuze. Alin bir anahtar. Soyle bir cizin bakalim. Bunlar cizlmeye degil, cizilmemeye dayanikli camlar.
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x-side 5 yıl
iphone 6s de bu cam kullanılacakmış




youtube link
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vamp 5 yıl
Ne ipad minide ne de cep telefonumda ekran koruyucu filmi tercih etmiyorum. Siz telefonlarınızı nasıl çiziyorsunuz onu hiç anlamıyorum. Bi telefon durduk yere neden çizilsinki. Cep telefonunu taşıdığınız cebinizde çakımı taşıyosunuz. 50 kuruşluk çakmak mı? Birisi şu çizilme olayını bi anlatsın. Kırılma ayrı bir konu..
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Silent Guardian 5 yıl
Işığı az iletiyoda, adamlar arka kameranın lensinde kullandı safir camı. Mal mı bu adamlar? %15(?) lens büyüteceklerine, safir cam yerine Gorilla glass kullanırlardı, ışığı daha fazla geçireceği için sorun çözülürdü. haa ışık geçirme oranı farkı çok değilsede sorun olmaz zaten.

Safir Cam esmemez ve çok çabuk kırıldığı doğru. Ancak Apple direk safir camı piyasaya sunacak diye bir kaide yok. geliştirmeye gidilebilir.
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CoreXXX 5 yıl
safir sertlik derecesinde 9 numarada yani elmasın bir altında.onu çizecek tek madde elmasdır yani. ama kırlmaya dayanıklımı onu bilemem pahalı saatlerin camı hep safirdir.
bu yazıdan çıkardığım sonuç safir camı kullanan iphonelerin 4 5 binlira olabileceği
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grezimonk 5 yıl CoreXXX
safir kiriliyor agirligida fiyatida arttiracak az Çikiyor bu nedenle bosa masraf olacak iSheep'ler iyi yolunacak...
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E_Aydin35 5 yıl
Safir cam bir hiç yerine koymuş tabiri caizse. Açıkcası tamamen baltalanmış.. :)
Bakalım gerçekten böylemi..
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grezimonk 5 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Safir cam bir hiç yerine koymuş tabiri caizse. Açıkcası tamamen baltalanmış.. :)
Bakalım gerçekten böylemi..

yalan mi? safìr hem pahali hemde iddia ettikleri kadar saglam degil...
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doctor5945 5 yıl
apple boşa kürek çekmez herşeyi ayrıntısıyla hesap etmişlerdir.
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WmGMD 5 yıl
Corning den bi memnun olan ben varmışım desenize.Telefonu en az 10-15 kere masaya fırlattım arkası yada önü dönük en az 5 kere kulak mesafesinden ekranının üstüne gitti ne çizik ne bilmem ne ama kasada ezik oluyor tabi aliminyum :(
Not:Telefon HTC ONE
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VirgilSollozzo 5 yıl
Corning tutusmus anlasilan
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