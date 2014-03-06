Corning: Safir Cam, birçok konuda Gorilla Glass'ın gerisinde

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Birçok akıllı telefonda Gorilla Glass ile imzası bulunan Corning'den Apple'ın 530 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve muhtemelen iPhone 6 ile taşınabilir cihazlarında kullanmaya başlayacağı safir camlarla ilgili açıklama geldi.CNet'e açıklamalarda bulunan Corning'in kıdemli başkan yardımcısı Tony Tripeny, safir çamların Gorilla Glass ile karşılaştırılabilecek kadar dayanıklı olmadığını söyledi. Tripeny, sözlerine şöyle devam etti:Ilk nesil iPhone'dan bu yanan Apple'ın en büyük iş ortaklarından biri olan Corning'den üst düzey bir yetkilinin safir camlarla ilgili basına açıklama yapması; Apple'ın bir sonraki iPhone'da yoluna safir cam ile devam edeceğini bir açıdan kesinleştirmiş oldu. Diğer yandan Tripeny'nin açıklamasında safir camların çizilmeye karşı dayanıklı olduğu itirafı da Apple'ın safir camlara olan ilgisinin sebebini özetler nitelikte.GT Advanced ve Apple Ortaklığı'nda Arizona'da üretilecek olan safir çamların Apple'ın hangi ürünlerinde kullanılacağı konusu hala netleşmiş olmamakla birlikte; internete sızan bilgiler safir camların ilk olarak iPhone 6 ve iWatch'da kullanılmaya başlanacağına işaret ediyor.