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Corning, safir kadar sağlam bir cam üzerinde çalışıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Corning, safir kadar sağlam bir cam üzerinde çalışıyor

Çizilmelere karşı dayanıklılık sunan ve son güncellemesi ile kısmi düşmelerden de ekranı korumaya başlayan Gorilla Glass, hali hazırda mobil pazarın tek hakimi diyebiliriz. Ancak safir ekranın çok daha sağlam bir yapı arz etmesi ve Apple'ın safir ekranlara yatırım yapmaya başlaması firmayı tedirgin etmişe benziyor. 

Firma yaptığı açıklamada Project Phire adını verdiği yeni bir proje üzerinde çalıştığını ve Gorilla Glass sağlamlığı ile safir ekran direncini biraraya getirmeyi amaçladığını bildirdi. Böylece şimdiye kadar ki en dayanıklı akıllı telefon ekranları ortaya çıkacak. 

Diğer firmalar saf safir ekran kullanırken Corning'in Gorilla Glass tecrübesini de işin içine katması, büyük ihtimalle safir ekranlar karşısında gardını almasını sağlayacaktır. Zira bu şekilde çalışma yapan başka bir firma yok. 

Corning yeni ekranlarını yıl sonlarına doğru kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak bu Gorilla Glass 5 olarak mı adlandırılacak ya da ayrı bir ürün serisi olarak mı yoluna devam edecek bilinmiyor. 

Safir metaryali sağlamlık skalasında elmastan sonra ikinci sırada yer alıyor. Gorilla Glass teknolojisinden çizilmelere karşı daha dayanıklı olduğu bilinen safir materyali bununla birlikte üretim maliyetleri konusunda henüz emekleme aşamasında. Corning'in iyi bir maliyet yönetimi safir ekranları doğmadan bitirebilir.  

http://www.talkandroid.com/236143-corning-working-on-even-more-durable-damage-resistant-glass Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Yorumlara katılıyorum, Gorilla Glas bencede hikaye
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V4LKyR 4 yıl
Bunun çözümü çok basit. Yüzeyi nanometre seviyesinde elmas ile kaplayacaksın. 10nm'lik elmas kaplama mesela. Veya sadece 1 atom kalınlığında da olabilir. (grafen)
Al sana çözüm.
Bu fikrimi bi yerlerde kullanmak isteyen olursa telif hakkı benimdir ona göre. Aklınızı alırım.
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Batuist 4 yıl
Bence corning sağlam ekran jelatinleri üzerine çalışsın :)) şöyle kolay takılıp çıkarılabilien hava kabarcığı bırakmayan daha çok para kazanır... millet jelatine 1 lira ödüyor taktırmaya 20... yap bir tane kolay tak çıkar sende kazan bizde.. yoksa senin ürettiğin cam değil jelatin çiziliyor. zaten kırılmaz değilsin ee daha ne diye o kadar uğraşıyorsun..
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infom@n 4 yıl
Yav he he demekten kendimi alamıyorum.
Gorilla Glass cam aldatmacadan ibaret.
Düşünün araba camları her türlü dış koşula maruz kalıyor. Tozla kirle birlikte silecek çalıştırılıyor. Çamurlu su sıçrıyor silecek çalıştırılıyor ama bir cep telefonu camı gibi kolay çizilmiyor. Hiç kimse sıfır bir araç sileceğini Gorilla Glass camlı telefonuna 2 dakika bile sürtmek istemez :)
Hatta Gorilla Glass o kadar sahte bir teknoloji ki çizilmesin diye üstüne film takmayan yok.
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wolf silver 4 yıl
Saf safir ekran kullanılsın corninge gerek yok.Keşke bu yıl üst düzey telefonlarda görsek. Kırılan ekrana 450 tl ödedim, acısını hala yaşıyorum...
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bestofMd 4 yıl

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thestell 4 yıl
Öyle sağlam böyle sağlam diyorlar ama tek düşüşte kırılıyor telefonlar. Kandırmaca...
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arel.gr 4 yıl thestell
thestell

Öyle sağlam böyle sağlam diyorlar ama tek düşüşte kırılıyor telefonlar. Kandırmaca...

cizilmezlik baska, kirilmazlik baska.
elmas dahi !
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MrKemal17 4 yıl
Gorilla glass safirden daha sağlam diye biliyorum, çizilmeye karşı safir rakipsiz.
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