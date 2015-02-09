Corning, safir kadar sağlam bir cam üzerinde çalışıyor





Çizilmelere karşı dayanıklılık sunan ve son güncellemesi ile kısmi düşmelerden de ekranı korumaya başlayan Gorilla Glass, hali hazırda mobil pazarın tek hakimi diyebiliriz. Ancak safir ekranın çok daha sağlam bir yapı arz etmesi ve Apple'ın safir ekranlara yatırım yapmaya başlaması firmayı tedirgin etmişe benziyor.





Firma yaptığı açıklamada Project Phire adını verdiği yeni bir proje üzerinde çalıştığını ve Gorilla Glass sağlamlığı ile safir ekran direncini biraraya getirmeyi amaçladığını bildirdi. Böylece şimdiye kadar ki en dayanıklı akıllı telefon ekranları ortaya çıkacak.





Diğer firmalar saf safir ekran kullanırken Corning'in Gorilla Glass tecrübesini de işin içine katması, büyük ihtimalle safir ekranlar karşısında gardını almasını sağlayacaktır. Zira bu şekilde çalışma yapan başka bir firma yok.





Corning yeni ekranlarını yıl sonlarına doğru kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak bu Gorilla Glass 5 olarak mı adlandırılacak ya da ayrı bir ürün serisi olarak mı yoluna devam edecek bilinmiyor.





Safir metaryali sağlamlık skalasında elmastan sonra ikinci sırada yer alıyor. Gorilla Glass teknolojisinden çizilmelere karşı daha dayanıklı olduğu bilinen safir materyali bununla birlikte üretim maliyetleri konusunda henüz emekleme aşamasında. Corning'in iyi bir maliyet yönetimi safir ekranları doğmadan bitirebilir.

http://www.talkandroid.com/236143-corning-working-on-even-more-durable-damage-resistant-glass