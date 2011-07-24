Corsair 2133MHz'de çalışan 8GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

Corsair yüksek performanslı sistemler için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Dominator GTX serisi altında hazırlanan 8GB kapasiteli kit, 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyor ve standart olarak 2133MHz'de görev yapıyor. CL 9-11-10 zamanlamalarıyla gelen ve 1.5v geriliminde çalışan bellek kitine DHX+ soğutucu tasarımı eşlik ediyor.

Intel'in P55 ve P67 çipsetli anakartlarında test edilen çift kanal formundaki bellek kiti için rekor kırmak isteyen ve işini şansa bırakmak istemeyenler için AirFlow 2 GTX soğutucu kiti de sunuluyor. Çok aşamalı komponent takip süreciyle üretilen ve sınırlı sayıda hazırlanan yeni bellek kiti, yurt dışında 499$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.