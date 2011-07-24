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Corsair 2133MHz'de çalışan 8GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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8
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair yüksek performanslı sistemler için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Dominator GTX serisi altında hazırlanan 8GB kapasiteli kit, 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyor ve standart olarak 2133MHz'de görev yapıyor. CL 9-11-10 zamanlamalarıyla gelen ve 1.5v geriliminde çalışan bellek kitine DHX+ soğutucu tasarımı eşlik ediyor.
Intel'in P55 ve P67 çipsetli anakartlarında test edilen çift kanal formundaki bellek kiti için rekor kırmak isteyen ve işini şansa bırakmak istemeyenler için AirFlow 2 GTX soğutucu kiti de sunuluyor. Çok aşamalı komponent takip  süreciyle üretilen ve sınırlı sayıda hazırlanan yeni bellek kiti, yurt dışında 499$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. 

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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaslar benım anlamadıgım şu 1333 ile 2133 arasındakı fark ?? !!
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serhatti 8 yıl
Bu fiyata kesinlikle alma,pişman olma...

1333 ile 2133 arasındaki fark Sandy Bridge için fasarya diye tabir edilebilir.
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DH Misafiri 8 yıl
Ramleri neden bu kadar önemsersiniz hiç anlamıyorum.4 gb 1600 Mhz lik bir ram şuan için bence çok yeterli.Fazlasına hiç mi hiç gerek yok.
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DH Misafiri 8 yıl
Günlük hayatta çok fazla etkisi görülmez. Anca rekor kırma için işe yarar..
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dere.beyi 8 yıl
tek slotta 8 gb 2133 mhz ve CL6 olsun bu fiyata alırım anca :)
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yunus3441 8 yıl
fiyat uçuk ama malzemeye lafım yok o fan lar cidden işe yarıomu?
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya tabi orası öyle ama bu da belleğin Ferrarisi yani.
10.000 liraya da araba var ama 1.000.000 liraya da var.
Bu 2. örnektekinden...
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maliahmet 8 yıl
bu fiyata 32 gb bellek alınır
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