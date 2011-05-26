Corsair 2400MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kitini duyurdu

Force serisi üçüncü nesil SSD sürücülerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Corsair, yüksek performans tutkunlarını unutmadı ve DDR3 bellek ailesine Dominator GTX serisi yeni bir kit ekledi. Çift kanal formunda olan ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB kapasiteli kit, 1.65v geriliminde 2400MHz çalışma frekansına ve 9-11-10-30 zamanlamalarına sahip.
Hem yüksek bellek kapasitesine hem de yüksek çalışma frekansına ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği kit için Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu yöneticisi Giovanni Sena, "yeni bellek kitimiz ile hız aşırtmacıların bellek performansının limitlerini zorlamasını amaçlıyoruz." dedi. DHX+ serisi soğutucu tasarımına sahip olan kit ile birlikte AirFlow 2 GTL fanı da sunuluyor.
Corsair tarafından dünyanın en hızlı 8GB PC bellek kiti olarak tanıtılan 2400MHz hızındaki yeni çözüm, yurt dışında 499$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
500$'Den bahsediliyor, sen 500TL'den bahsediyorsun ikisi farklı şeyler.
750TL civarı demek : Phenom2 x3 + 4GB DDR1333MHz CL9 + HD5750 + 1TB HDD + 7 Serisi chipsetli normal bir anakart veya 8 Serisi chipsetli normal bir anakart. + 400W PSU'lu kasa demek. Sizin bahsettiğiniz 500Liralık pc Athlon2 x2 + 4GB DDR3 1333MHz CL9 + 1TB HDD + Anakart ve onboard HD4000 vey HD3000 Serisi GPU'lu 8 serisi chipsetli anakart veya 7 serisi chipsetli anakart demek. Yanlış bilgi vermeyiniz, kaldıki sempronlar bile günlük kullanımlar için yeterli oyun oynuyacağım derseniz tabikide iki sistemde değişik çözünürlük ve grafik ayarlarında sorun yaşatacaktır.