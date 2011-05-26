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Corsair 2400MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kitini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,9b
1
31
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Force serisi üçüncü nesil SSD sürücülerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Corsair, yüksek performans tutkunlarını unutmadı ve DDR3 bellek ailesine Dominator GTX serisi yeni bir kit ekledi. Çift kanal formunda olan ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB kapasiteli kit, 1.65v geriliminde 2400MHz çalışma frekansına ve 9-11-10-30 zamanlamalarına sahip.

Hem yüksek bellek kapasitesine hem de yüksek çalışma frekansına ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği kit için Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu yöneticisi Giovanni Sena, "yeni bellek kitimiz ile hız aşırtmacıların bellek performansının limitlerini zorlamasını amaçlıyoruz." dedi. DHX+ serisi soğutucu tasarımına sahip olan kit ile birlikte AirFlow 2 GTL fanı da sunuluyor.

Corsair tarafından dünyanın en hızlı 8GB PC bellek kiti olarak tanıtılan 2400MHz hızındaki yeni çözüm, yurt dışında 499$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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_bluescream_ 8 yıl en beğenilen
500 dolara pc toplanır la :D
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diemcizone 8 yıl
bocekgrafik
_bluescream_500 dolara pc toplanır la :D
500 liralık pc olur ama :-)Ondan sonra da bu oyunu niye oynatmıyo. Bu programı niye açmıyo, bu işlemi niye yapmıyo, niye takılıyo, niye yavaş vs vs.

500$'Den bahsediliyor, sen 500TL'den bahsediyorsun ikisi farklı şeyler.
750TL civarı demek : Phenom2 x3 + 4GB DDR1333MHz CL9 + HD5750 + 1TB HDD + 7 Serisi chipsetli normal bir anakart veya 8 Serisi chipsetli normal bir anakart. + 400W PSU'lu kasa demek. Sizin bahsettiğiniz 500Liralık pc Athlon2 x2 + 4GB DDR3 1333MHz CL9 + 1TB HDD + Anakart ve onboard HD4000 vey HD3000 Serisi GPU'lu 8 serisi chipsetli anakart veya 7 serisi chipsetli anakart demek. Yanlış bilgi vermeyiniz, kaldıki sempronlar bile günlük kullanımlar için yeterli oyun oynuyacağım derseniz tabikide iki sistemde değişik çözünürlük ve grafik ayarlarında sorun yaşatacaktır.
bocekgrafik_bluescream_500 dolara pc toplanır la :D500 liralık pc olur ama :-)Ondan sonra da bu oyunu niye oynatmıyo. Bu programı...
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xdorukx 8 yıl
Allah sahibine bagislasin.
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unalseckin 8 yıl
QrY!
Ram e 500 $ verecek kişinin akıl sağlığından şüphe ederim

ihriyaca göre donanım vardır, sende zamanı geldğinde bu donanıma ihriyac duyacagın bir durumla karşı karşıya kaldıgında bu yorumunu tekrar okumanı isterim... Donanımın ne kadar performanslı ve pahalı oldugunun bi önemi yok, bu donanımları neiçin kullanacağın önemli!! Saygılarımla...
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PROOF# 8 yıl
anakartlar OC olarak 2133 destekliyo 2400ü destekleyen anakart yok ki piyasada neyin çekişmesi


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HAAltuntas 8 yıl
Buraya güzel bişeyler yazmaya gelmiştim ama fiyatı gördüm..
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Almora_07 8 yıl
Ram ler çok Kral Corsair pahalı satar ama marka sonuçda.
corsair'in 12 gb 2000 mhz ram i 400 lira zaten daha uygun alınmaya değer fazla para vermeye gerek yok bence daha verimli olur hem
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ay61n 8 yıl
dediğiniz ekran kartları oyun oynamayan birisi için yeterli ama full hd monitörü olan biri için ve oyun oynayan birisi için hiçte yeterli değil zaten konuda bu değil ramden nereye gelmiş konu :)
bu tip RAM leri arada az bir fiyat farkı yoksa almamak lazım çünkü 1600mhz ram ile bu ram arasındaki farkı normal kullanımda anlamak çok çok zor hele oyunlarda hiç etkisi yok sırf forumlarda altta sistemim gözüksün diye alınabilir onada dediğim gibi 2-3 kat fazla para vermeye değmez.
ayrıca corsair benim görüşüm ram işini eskisi gibi iyi yapamıyo piyasada daha iyi değerlere sahip 2400mhz ramler mevcut fiyatlarıda aynı veya daha ucuz.
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diemcizone 8 yıl
NECROCYBER
@diemcizone1600*1200 çözünürlük için 5750 ve 5770 dedin galiba yanlışlıkla oldu:))hemde fazlasıyla yetecekmiş vay bee

Evet çoğu oyun için fazlasıyla yeterlidir, sen kalkıp orta seviye ekran kartıyla 1600*1200 çözünürlükte crysis2 veya benzeri grafik motorlarına sahip yüksek grafik gücüne gereksinim duyan oyunları oynamaya kalkarsan sana diyecek söz bulamam, HD5750 ve HD5770 veya GTS450 gibi kartlar orta seviye için yeterlidir, tabiki yerlerini GTX 550Ti ve HD6790 Aldı zaten 6790 alan adam üzerine 50 Lira atıp HD6850 alabilir, oc yapabilir. 1600*1200'den bahsederken varsayım olduğunu belirtmeyi unutmuş olabilirim ama çoğu oyun için benim elimdeki HD 2400 Pro + OC bile yeterli. Crysis full çözünürlük 800X600'da oynatıyorum, Monitorüm 21.5" eski monitörümde gayet zevk veriyodu, şimdide çok zevk alabiliyorum shadow gölgelendirmeler kapalı tabiki, AA filan kapalı, elimde 9600GT bile olsa fazlasıyla idare ederdi beni, önemli olan elinizdeki ekran kartını nasıl yönetebileceğinizdir, çoğu insan HD2400Pro ile crysis oynuyamıyo, ben call of duty world at war'ı 3.kez bu kartla bitirdim ve gayet akıcıydı. Önemli olan elindeki donanımın dilinden anlamandır. Elimde HD5750 veya HD5770 veya GTS450 veya GTX550Tİ & HD6790 gibi kartlar olsa şuan için yeterlidir, ve elimdeki kartın 256MB 64Bit DDR2 olduğunu unutmayın.
HD5750'nin incelemesini buradan yapabilirsin, bence gayet yeterli : shiftdelete.net/...
ve crysis oynamak istiyen adam çözünürlüğü kısacaktır tabiki, 3 kuruşa aldığınız karttan fazla beklentileriniz olmasın. Sonuçta elinize GTX 590 veya HD6990 almadınızki
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Batuist 8 yıl

diemcizone

NECROCYBER

@diemcizone1600*1200 çözünürlük için 5750 ve 5770 dedin galiba yanlışlıkla oldu:))hemde fazlasıyla yetecekmiş vay bee

Evet çoğu oyun için fazlasıyla yeterlidir, sen kalkıp orta seviye ekran kartıyla 1600*1200 çözünürlükte crysis2 veya benzeri grafik motorlarına sahip yüksek grafik gücüne gereksinim duyan oyunları oynamaya kalkarsan sana diyecek söz bulamam, HD5750 ve HD5770 veya GTS450 gibi kartlar orta seviye için yeterlidir, tabiki yerlerini GTX 550Ti ve HD6790 Aldı zaten 6790 alan adam üzerine 50 Lira atıp HD6850 alabilir, oc yapabilir. 1600*1200'den bahsederken varsayım olduğunu belirtmeyi unutmuş olabilirim ama çoğu oyun için benim elimdeki HD 2400 Pro + OC bile yeterli. Crysis full çözünürlük 800X600'da oynatıyorum, Monitorüm 21.5" eski monitörümde gayet zevk veriyodu, şimdide çok zevk alabiliyorum shadow gölgelendirmeler kapalı tabiki, AA filan kapalı, elimde 9600GT bile olsa fazlasıyla idare ederdi beni, önemli olan elinizdeki ekran kartını nasıl yönetebileceğinizdir, çoğu insan HD2400Pro ile crysis oynuyamıyo, ben call of duty world at war'ı 3.kez bu kartla bitirdim ve gayet akıcıydı. Önemli olan elindeki donanımın dilinden anlamandır. Elimde HD5750 veya HD5770 veya GTS450 veya GTX550Tİ & HD6790 gibi kartlar olsa şuan için yeterlidir, ve elimdeki kartın 256MB 64Bit DDR2 olduğunu unutmayın.
HD5750'nin incelemesini buradan yapabilirsin, bence gayet yeterli : shiftdelete.net/...
ve crysis oynamak istiyen adam çözünürlüğü kısacaktır tabiki, 3 kuruşa aldığınız karttan fazla beklentileriniz olmasın. Sonuçta elinize GTX 590 veya HD6990 almadınızki


800x600 çözünürlükte crysis oynuyorum diyorsan bende diyorumki bence sen hayatında hiç crysis oynamamışsın. kusura bakma ama gerçek bu.. hoşuna gitsede gitmesede..!!
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NecroCyber-777 8 yıl

diemcizone

NECROCYBER

@diemcizone1600*1200 çözünürlük için 5750 ve 5770 dedin galiba yanlışlıkla oldu:))hemde fazlasıyla yetecekmiş vay bee

Evet çoğu oyun için fazlasıyla yeterlidir, sen kalkıp orta seviye ekran kartıyla 1600*1200 çözünürlükte crysis2 veya benzeri grafik motorlarına sahip yüksek grafik gücüne gereksinim duyan oyunları oynamaya kalkarsan sana diyecek söz bulamam, HD5750 ve HD5770 veya GTS450 gibi kartlar orta seviye için yeterlidir, tabiki yerlerini GTX 550Ti ve HD6790 Aldı zaten 6790 alan adam üzerine 50 Lira atıp HD6850 alabilir, oc yapabilir. 1600*1200'den bahsederken varsayım olduğunu belirtmeyi unutmuş olabilirim ama çoğu oyun için benim elimdeki HD 2400 Pro + OC bile yeterli. Crysis full çözünürlük 800X600'da oynatıyorum, Monitorüm 21.5" eski monitörümde gayet zevk veriyodu, şimdide çok zevk alabiliyorum shadow gölgelendirmeler kapalı tabiki, AA filan kapalı, elimde 9600GT bile olsa fazlasıyla idare ederdi beni, önemli olan elinizdeki ekran kartını nasıl yönetebileceğinizdir, çoğu insan HD2400Pro ile crysis oynuyamıyo, ben call of duty world at war'ı 3.kez bu kartla bitirdim ve gayet akıcıydı. Önemli olan elindeki donanımın dilinden anlamandır. Elimde HD5750 veya HD5770 veya GTS450 veya GTX550Tİ & HD6790 gibi kartlar olsa şuan için yeterlidir, ve elimdeki kartın 256MB 64Bit DDR2 olduğunu unutmayın.
HD5750'nin incelemesini buradan yapabilirsin, bence gayet yeterli : shiftdelete.net/...
ve crysis oynamak istiyen adam çözünürlüğü kısacaktır tabiki, 3 kuruşa aldığınız karttan fazla beklentileriniz olmasın. Sonuçta elinize GTX 590 veya HD6990 almadınızki



3-4 saat oyna o kartlarla kasım kasım kasılmaya başlar sonra sende dersin acaba neden kasım kasım kasılıyor düşünmeye başlarsın
o zaman o cöznürlükte 8800 gt ile oynarım bende bak ne güzel
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Batuist 8 yıl
hız aşırtmacılar için üretilmiş diyor zaten..
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NecroCyber-777 8 yıl
@diemcizone
1600*1200 çözünürlük için 5750 ve 5770 dedin galiba yanlışlıkla oldu:))hemde fazlasıyla yetecekmiş vay bee
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Klasör.:X:. 8 yıl
tazmanya canavı kılıklılar için üretilmiş

500dolar da değil 499dolar sudan ucuz..
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lazerboy 8 yıl
Destekleyen anakart var mı ki?
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eeevrim 8 yıl
1333 mhz 1600 mhz 2000 mhz ve 2133 mhz gibi daha kullanılabilir modellerin 8 gb lık kitleri daha avantajlı olabilir
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met@lrock 8 yıl
500 dolar bi i7 2600k parasi :) Hatta pc bile toplarsin o paraya:D
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0rka 8 yıl
Ram e 500 $ verecek kişinin akıl sağlığından şüphe ederim
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