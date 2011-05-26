Corsair 2400MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kitini duyurdu

Force serisi üçüncü nesil SSD sürücülerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Corsair, yüksek performans tutkunlarını unutmadı ve DDR3 bellek ailesine Dominator GTX serisi yeni bir kit ekledi. Çift kanal formunda olan ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB kapasiteli kit, 1.65v geriliminde 2400MHz çalışma frekansına ve 9-11-10-30 zamanlamalarına sahip.

Hem yüksek bellek kapasitesine hem de yüksek çalışma frekansına ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği kit için Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu yöneticisi Giovanni Sena, "yeni bellek kitimiz ile hız aşırtmacıların bellek performansının limitlerini zorlamasını amaçlıyoruz." dedi. DHX+ serisi soğutucu tasarımına sahip olan kit ile birlikte AirFlow 2 GTL fanı da sunuluyor.

Corsair tarafından dünyanın en hızlı 8GB PC bellek kiti olarak tanıtılan 2400MHz hızındaki yeni çözüm, yurt dışında 499$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.