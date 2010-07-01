Corsair 2625MHz'de çalışabilen Dominator GTX bellek modülünü satışa sunuyor

Önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyoneller için hazırladığı yeni bellek modülünü duyurdu. Dominator GTX serisi altında hazırlanan 1GB kapasiteli yeni bellek modülünün, yapılan testlerde 2625MHz'de çalışabildiği belirtilirken çift kanal kullanımda 2600MHz ve üzeri hızları görebildiği ifade ediliyor. Intel P55 platformu için hazırlaan ve üzerinde DHX+ soğutucusu bulunan CMGTX6 kodlu DDR3 bellek modülünün XMP profil desteği ile 2625MHz'de 9-11-10-30 zamanlamalarını görebildiği belirtiliyor. 1.65v geriliminde çalışan bellek modülü için Corsair'in teknik pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı "ne diyebilirim ki bu modüller hızlı, gerçekten çok hızlı..." açıklamasında bulundu.
Corsair, 1GB kapasiteli CMGTX6 bellek modülünü, kendi online mağazası üzerinde 175$ seviyesinden listelere almış durumda.
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XDR Modüller Samsung ta üretti pc için çıkmadı. 3200MHz de çalışıyor. Play Station kullanıyor. bir firma daha üretiyor da adını unuttum.
1600Mhz üzeri belleklerin sağladığı başarım oranı ile fiyat farkı arasında uçurum var :)
Genelde ekstrem kullanıcıların tercihi oluyor .
Günümüz kullanımı için 1600Mhz yeter de artar ...
Niçin 1600Mhz Üstü Gereksiz?Anlayamadım da.