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Corsair 2625MHz'de çalışabilen Dominator GTX bellek modülünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
1
16
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyoneller için hazırladığı yeni bellek modülünü duyurdu. Dominator GTX serisi altında hazırlanan 1GB kapasiteli yeni bellek modülünün, yapılan testlerde 2625MHz'de çalışabildiği belirtilirken çift kanal kullanımda 2600MHz ve üzeri hızları görebildiği ifade ediliyor. Intel P55 platformu için hazırlaan ve üzerinde DHX+ soğutucusu bulunan CMGTX6 kodlu DDR3 bellek modülünün XMP profil desteği ile 2625MHz'de  9-11-10-30 zamanlamalarını görebildiği belirtiliyor. 1.65v geriliminde çalışan bellek modülü için Corsair'in teknik pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı "ne diyebilirim ki bu modüller hızlı, gerçekten çok hızlı..." açıklamasında bulundu.

Corsair, 1GB kapasiteli CMGTX6 bellek modülünü, kendi online mağazası üzerinde 175$ seviyesinden listelere almış durumda.


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mehmetgirgin 9 yıl
bide bişey duymuştum corsairin bundan daha yüksek hızlı bi ramı vardı 3500 yada 3200 mü ne haksız rekabet diye saymadılar
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El Mukteda 9 yıl

mehmetgirgin

bide bişey duymuştum corsairin bundan daha yüksek hızlı bi ramı vardı 3500 yada 3200 mü ne haksız rekabet diye saymadılar

XDR Modüller Samsung ta üretti pc için çıkmadı. 3200MHz de çalışıyor. Play Station kullanıyor. bir firma daha üretiyor da adını unuttum.
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DH Misafiri 9 yıl
Niçin Gerekssiz olduğunu açıklarsan bizde ram alırken ona göre kara veririz?
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vidoko 9 yıl
arkadaş güzel açıklamış ..cl7 rem 1333 performans remleri 1600mhz den daha hızlı olduğunda haklı :)) teşk
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El Mukteda 9 yıl
Alkımm hocamın açıklaması harikulade yalnız şöyle bir detay daha var. haberde p55 chipsete yönelik olduğu yazıyor bunun nedeni de dual ramlerin triple ramlere nazaran daha oc olması. oc demeyelim de dahili bellek kontrolcüsünün 2600 ve üstü hızlarda x58 chipset işlemcilerine nazaran daha az sapıtacağından. istediği kadar 2600 ve üzeri olsun şu an piyasada bulunan anakartlar oc suz 1600 görecek ve oc yapmak gerekecek. öyle olunca da p55 chipset ile en fazla 2400MHz de stabil çalışır. yani şimdiki işlemciler için gereksiz ilerisi için iyi olmuş gecikme zamanları ve voltajı düşürülmüş modelleri bekliyoruz.
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orhan--k 9 yıl
Harika değerler corsair kalitesi...
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cengiz_vga 9 yıl
ben askere gidip gelene kadar 3500mhz i görücem herhalde :)
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Mordeaur 9 yıl
Açıklamış ya zaten?
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Alkımm 9 yıl
Bide şöyle açıklıyalım 1333 mhz le -1600 mhz arasında 1-2 fps (ortalama herhangi bi hesaba dayalı değil uygulamadan uygulamaya değişir) 1333mhz cl7 bı ram 1600 cl9 dan daha başarılı olabiliyor corsair ramlerde cl9 ve gecikmeleri biraz yüksek ki 2625 de bu ramleri sorunsuz kullanmak pek kolay olmucak bir diğer sebebide AMD de bu ram frekansları okadar etki etmıyor bunun nedeni işlemcinin ram kontrol sisteminin direk 1333 de çalışması (burda kasıt 1600 de calısmıyormu arkadaşa bağlanmasın verdiği performans oynamıyor) bir diğer sebebse 1333 mhz bı ram atıyorum 2 kuruşken 1600 5 kuruş 1800ve üst seviyelere çıkarken 15 -20 kuruşlara uzanıyor ama 1333 le-1600 arasında 1-2 fps 1600-1800 arasında 1 fps 2500le 1800 arasında 2 fps toplanda 1333 mhz ram kullanan bırıyle ramin 1. patron olduğu bi uygulamada 4le-6 fps oynıcak (tabi burda cl'ler eşit olarak konşuyorum bide yüksek olduklarında bu kadar farkta olmucak ha bechlerde fark cıkar o ayrı) ama 1333 mhz ram alan adamın cebıncen 2 kuruş 2500 alan adamdan 15 kuruş çıktı bu farkı işlemciye yada gerekiyorsa ekran kartına yatırsa aradaki farkı çok rahat kapatıp bide öne geçiyor (adamın parası varsa herşeyi full alıcaksa olay ayrı tabi burdaki para profesyonel kullanıcılar haricinde boşa giden bi para)yani kısaca düşük cl li ve 1333 le 1600 ram almak ve artan parayı diğer bileşenlere yatırmak çok ama çok daha mantıklı.
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DH Misafiri 9 yıl
Niçin Gerekssiz olduğunu açıklarsan bizde ram alırken ona göre kara veririz?
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quzman 9 yıl
@Ghanhan ;
1600Mhz üzeri belleklerin sağladığı başarım oranı ile fiyat farkı arasında uçurum var :)
Genelde ekstrem kullanıcıların tercihi oluyor .
Günümüz kullanımı için 1600Mhz yeter de artar ...
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Alkımm 9 yıl
Değerler çok hoş biraz daha çalışılsaymış cl 7 olsa tadından yenmez her şekilde 1333 bilemedin 1600 üstü gereksiz.
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Ghanhan 9 yıl
Canavar Birşey.Helal Olsun Corsair'a.Elini Sıkıp Öpmek Lazım Alnından.Başarı Sonuçta.

Niçin 1600Mhz Üstü Gereksiz?Anlayamadım da.
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