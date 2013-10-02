Corsair, Air serisi 120 mm ve 140 mm'lik LED'li fanlarını duyurdu

Başarılı soğutma çözümlerine imza atan Corsair, bugün Air serisi fanlarına yenilerini ekledi. Mor, mavi, kırmızı, beyaz olmak üzere dört farklı LED seçeneğiyle gelen 120 mm'lik ve 140 mm'lik fanlar, modifikasyon tutkunlarının dikkatini çekebilir.



Teknik özelliklere geçecek olursak 120 mm'lik modeller sabit 1.500 devir / dakika hızında çalışıyor, 52.19 CFM seviyesinde hava üflüyor ve 25.2 dBA seviyesinde gürültü çıkarıyor. 140 mm'lik modeller ise sabit 1.200 devir / dakika hızında çalışıyor, 66.4 CFM seviyesinde hava üflüyor ve 25.5 dBA seviyesinde gürültü çıkarıyor. Ayrıca 120 mm'lik modellerin statik basıncı 0.75 mm / H20 iken, 140 mm'lik modellerde statik basınç 0.80 mm / H20 değerinde.



Son olarak ''Sleeve'' tipi rulman teknolojisiyle hazırlanan fanların tavsiye edilen perakende satış fiyatları şu şekilde;

AF120 LED: 12.99$

12.99$ AF120 LED: (İkili kit halinde): 23.99$

(İkili kit halinde): 23.99$ AF140 LED: 15.99$



http://www.corsair.com/en/cpu-cooling-kits/air-series-led-fans.html