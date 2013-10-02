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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, Air serisi 120 mm ve 140 mm'lik LED'li fanlarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Corsair, Air serisi 120 mm ve 140 mm'lik LED'li fanlarını duyurdu
Başarılı soğutma çözümlerine imza atan Corsair, bugün Air serisi fanlarına yenilerini ekledi. Mor, mavi, kırmızı, beyaz olmak üzere dört farklı LED seçeneğiyle gelen 120 mm'lik ve 140 mm'lik fanlar, modifikasyon tutkunlarının dikkatini çekebilir.
Teknik özelliklere geçecek olursak 120 mm'lik modeller sabit 1.500 devir / dakika hızında çalışıyor, 52.19 CFM seviyesinde hava üflüyor ve 25.2 dBA seviyesinde gürültü çıkarıyor. 140 mm'lik modeller ise sabit 1.200 devir / dakika hızında çalışıyor, 66.4 CFM seviyesinde hava üflüyor ve 25.5 dBA seviyesinde gürültü çıkarıyor. Ayrıca 120 mm'lik modellerin statik basıncı 0.75 mm / H20 iken, 140 mm'lik modellerde statik basınç 0.80 mm / H20 değerinde.
Son olarak ''Sleeve'' tipi rulman teknolojisiyle hazırlanan fanların tavsiye edilen perakende satış fiyatları şu şekilde;
  • AF120 LED: 12.99$
  • AF120 LED: (İkili kit halinde): 23.99$
  • AF140 LED: 15.99$
Corsair, Air serisi 120 mm ve 140 mm'lik LED'li fanlarını duyurdu

http://www.corsair.com/en/cpu-cooling-kits/air-series-led-fans.html Yorum Yaz
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Morphinz 6 yıl en beğenilen
2 tane fana 100 lira vericeğime gider h60 alırım her türlü sessiz olur daha iyi soğutur. Neyin kafası bu?
15$ + KDV + TR ŞARTLARI = 50 tl.
Ben monitorün ışığı bile dikkat dağıtıyo diye bantla üzerini kapatırken kasayı gece kulübüne çevirenleri hiç anlamıyorum...
2 tane fana 100 lira vericeğime gider h60 alırım her türlü sessiz olur daha iyi soğutur. Neyin kafası bu?15$ + KDV + TR ŞARTLARI = 50 tl.Ben monito...
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1 Avatar
erdem3113 6 yıl
Jet motoru satıyorlar sandim.
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salvatore_volkan 6 yıl
biçim ve şeklini beğendim.
4 pinmi acaba bu fanlar.
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Evren 6 yıl
Fan ustune gerek dB gerek CFM konusunda Noctua ustune tanımam.
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bloodlesskiller 6 yıl
bu cfm tam olarak ne oluyor? cfm ortalama kaç olursa o fana iyi denebilir birde 25 desibel sesli değilmi sizcede
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WarSaw 6 yıl
10TL veririm işine gelmeyen üretmesin defolsun gitsin
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Morphinz 6 yıl en beğenilen
2 tane fana 100 lira vericeğime gider h60 alırım her türlü sessiz olur daha iyi soğutur. Neyin kafası bu?
15$ + KDV + TR ŞARTLARI = 50 tl.
Ben monitorün ışığı bile dikkat dağıtıyo diye bantla üzerini kapatırken kasayı gece kulübüne çevirenleri hiç anlamıyorum...
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mustafa1300 6 yıl
corsair bırak bu işi bilenler yapsın
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waltran 6 yıl
52 cfm, çöp. hemde 25 desibel bari 20 olsaydı
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Whippoorwill 6 yıl ..Knight..
Güzel konu acaba iki tane 12 cm mi yoksa bir tane 14 mü onda kararsızım.
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..Knight.. 6 yıl Whippoorwill
Ne kadar çok fan, o kadar çok gürültü...
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Psydia 6 yıl
13 dolar bu fan icin pahali.
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