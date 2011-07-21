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Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu
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Corsair bugün yaptığı açıklamayla Enthusiast Serisi modüler yapıdaki yeni güç kaynaklarını duyurdu. , 550W (TX550M), 650W (TX650M), 750W (TX750M) ve 850W (TX850M) olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni modeller, tekli 12v rail tasarımı üzerinde şekilleniyorlar ve 80Plus Bronze sertifikası ile yarı yük altındayken %85'e varan oranda verimlilik sunabiliyorlar. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi modüler yapıda olan yani kabloları takıp çıkartılabilen ve bu sayede kasa için kablo yönetimine katkı sağlayan güç kaynakları, 140mm çapında fanla serinletiliyor ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyorlar. Corsair tarafından beş yıllık garanti ile pazara çıkartılan yeni güç kaynaklarının yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatları  TX550M (109$), TX650M (129$), TX750M (149$) ve TX850M (169$) olarak açıklandı. 
Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu
Tam Boyutta Gör
Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu
Tam Boyutta Gör
Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu
Tam Boyutta Gör
Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu
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semih22 8 yıl
inventus.com.tr/...
burda var fena değil gibi fiyatı da
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unsalonarici 8 yıl
CWT üretimi imiş.
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Firaristt 8 yıl
Benim Enthusiast'tan anladiğim.en.uç.seviyedir. Nerede? ben daha 1 haftalik olmayan yeni sistemimde HX850 kullaniyorum çok ta memnunum :) Adamlar psu yapmayi biliyorlar ama ona göre hattaa biraz pahalli satiyorlar. HAF X e verdiğim.kadar bide ona.verdim
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Anthony John Soprano 8 yıl
Güzelde hep pahalı oluyor
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