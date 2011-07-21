Corsair, Enthusiat Serisi yeni güç kaynaklarını pazara sundu

Corsair bugün yaptığı açıklamayla Enthusiast Serisi modüler yapıdaki yeni güç kaynaklarını duyurdu. , 550W (TX550M), 650W (TX650M), 750W (TX750M) ve 850W (TX850M) olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni modeller, tekli 12v rail tasarımı üzerinde şekilleniyorlar ve 80Plus Bronze sertifikası ile yarı yük altındayken %85'e varan oranda verimlilik sunabiliyorlar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi modüler yapıda olan yani kabloları takıp çıkartılabilen ve bu sayede kasa için kablo yönetimine katkı sağlayan güç kaynakları, 140mm çapında fanla serinletiliyor ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyorlar. Corsair tarafından beş yıllık garanti ile pazara çıkartılan yeni güç kaynaklarının yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatları TX550M (109$), TX650M (129$), TX750M (149$) ve TX850M (169$) olarak açıklandı.