Corsair, Flash Voyager GT, Voyager & Survivor sürücülerini USB 3.0 desteği ile güncelledi

USB 3.0 teknolojisi hızla yaygınlaşırken, komponent üreticileri bir yandan yeni ürünler çıkarmaya diğer taraftan da var olan USB 2.0 ürünlerini yeni teknolojiye adapte etmeyi sürdürüyor. İşte o üreticilerden biri olan Corsair, popüler USB depolama sürücülerinden Flash Voyager GT, Flash Voyager ve Flash Survivor'ın USB 3.0 versiyonlarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre güncellenen Flash Voyager GT USB 3.0'ın okuma ve yazma hızları 135MB/saniye ve 83MB/saniye seviyesine yükseltildi. Güçlü yapısı ile su geçirmez özelliklte olan sürücü, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile hazırlanırken, fiyatların tercih edilecek modele göre sırasıyla 59$ ve 129$ olduğu belirtildi.

73 x 22mm boyutlarında olan Flash Survivor USB 3.0 ise 8GB ve 16GB olmak üzere iki kapasite seçeneği ile gelirken, uçaklarda da kullanılan ile benzer seviyede anotlanmış alüminyum kasası ile darbeye, titremeye ve suya karşı güçlü bir yapı sergiliyor. Flash Survivor USB 3.0'ın 8GB ve 16GB kapasiteli modelleri sırasıyla 28$ ve 35$'a sunuluyor.

Corsair, USB 3.0 destekli yeni sürücülerinin tamamını yurt dışında satışa sunmuş durumda.