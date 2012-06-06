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Corsair, Flash Voyager Slider serisi USB 3.0 belleklerini piyasaya sürüyor

6 yıl
11,3b
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8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Corsair, Flash Voyager Slider serisi USB 3.0 belleklerini piyasaya sürüyor
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Dünyanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Corsair, Flash Voyager Slider serisi USB belleklerini piyasaya sürüyor. 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan USB bellekler, USB 3.0 arabirimini kullanmakta.
Flash Voyager Slider serisi USB belleklerin okuma ve yazma performansları sırasıyla şu şekilde;
  • 8 GB: 70 MB/sn sıralı okuma, 20 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 16 GB: 70 MB/sn sıralı okuma, 20 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 32 GB: 80 MB/sn sıralı okuma, 40 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 64 GB: 85 MB/sn sıralı okuma, 70 MB/sn sıralı yazma hızı

Corsair, 8 GB için 12.99$, 16 GB için 17.99$, 32 GB için 29.99$ ve 64 GB için 64.99$ fiyat belirlemiş.

Corsair, Flash Voyager Slider serisi USB 3.0 belleklerini piyasaya sürüyor
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raptor2009 6 yıl
jovanovic
Liste fiyatları güzel de o fiyatlara bir %200 falan ÖTV ekleyip gerçek fiyatı bulalım arkadaşlar...

Aynen öyle her çıkan yeni ürünü orta halli bir son kullanıcı olarak 2 sene sonra falan alabiliyoruz...
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gunman233 6 yıl
Aynı hızlarda su geçirmez, kauçuk malzeme ama üzerinde bol bol toz tutan usb 3.0 Voyager'lar var fiyatı da uygun. (16 gb'a 44 lira vermiştim, memnunum.) Bunun da benzer şekilde olacaktır. Bunun farkı malzemesi ve kapaksız tasarımı. Benzer fiyatlardan satılır herhalde. Corsair'in bellek ürünlerini ve nispeten uygun olan Türkiye fiyatlarını seviyorum.
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jovanovic 6 yıl
Liste fiyatları güzel de o fiyatlara bir %200 falan ÖTV ekleyip gerçek fiyatı bulalım arkadaşlar...
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Batuist 6 yıl
8GB'ı o fiyatlarla burada 50TLden aşağı satılmaz demektir. KDVsi gümrtük vergisi distribütör karı satıcı karı vesaire eklendin mi rahat bulur o fiyatı..
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meego 6 yıl
okuma ve yama hızları çok güzel keşke Türkiyede de ucuza satılsa...
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longyueu 6 yıl
Tasarımı hoşuma gitti,malzemesi nedir acaba?
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Pardus Linux 6 yıl
32 gb f/p gibi tabi Türkiye'de fiyatı uçar orası ayrı...
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marseltalon 6 yıl
Tasarımı hoşuma gitti,malzemesi nedir acaba? 64 gb fiyatı gayet iyimiş tabiki Türkiye'de aynı fiyattan satılcaksa,perfornmans da güzelmiş fena değil hani fiyatına göre alınabilir.
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