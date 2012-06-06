Corsair, Flash Voyager Slider serisi USB 3.0 belleklerini piyasaya sürüyor

Dünyanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Corsair, Flash Voyager Slider serisi USB belleklerini piyasaya sürüyor. 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan USB bellekler, USB 3.0 arabirimini kullanmakta.



Flash Voyager Slider serisi USB belleklerin okuma ve yazma performansları sırasıyla şu şekilde;

8 GB: 70 MB/sn sıralı okuma, 20 MB/sn sıralı yazma hızı

16 GB: 70 MB/sn sıralı okuma, 20 MB/sn sıralı yazma hızı

32 GB: 80 MB/sn sıralı okuma, 40 MB/sn sıralı yazma hızı

64 GB: 85 MB/sn sıralı okuma, 70 MB/sn sıralı yazma hızı Corsair, 8 GB için 12.99$, 16 GB için 17.99$, 32 GB için 29.99$ ve 64 GB için 64.99$ fiyat belirlemiş.

