Corsair, Force 3 ve Force GT serisine 90 GB'lık model ekledi

Birbirinden başarılı SSD (Solid State Disk) depolama çözümleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Corsair, Force 3 ve Force GT serisi dahilindeki modellere 90 GB seçeneğini ekledi.

Firma tarafından verilen bilgilere göre kırmızı renkli tasarımıyla dikkat çeken Force GT serisi saniyede 555 MB'a varan okuma, 505 MB'a varan yazma hızına erişebilirken; Force 3'de ise okuma hızı saniyede 550 MB, yazma hızı ise saniyede 500 MB.







6 Gbps SATA III arayüzünü destekleyen SSD sürücülere SandForce SF-228x kontrolcü eşlik ediyor. Corsair, 90 GB Force 3 için 159$, 90 GB Force GT için 199$ fiyat belirlemiş. SSD teknolojisinin daha da yaygınlaşmasını ve fiyatların zamanla daha bütçe dostu hale gelmesini diliyoruz.





90 GB Corsair Force GT için daha detaylı bilgiye buradan ; 90 GB Corsair Force 3 için detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.



