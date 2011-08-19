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Corsair, Force 3 ve Force GT serisine 90 GB'lık model ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
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19
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Corsair, Force 3 ve Force GT serisine 90 GB'lık model ekledi
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Birbirinden başarılı SSD (Solid State Disk) depolama çözümleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Corsair, Force 3 ve Force GT serisi dahilindeki modellere 90 GB seçeneğini ekledi.
Firma tarafından verilen bilgilere göre kırmızı renkli tasarımıyla dikkat çeken Force GT serisi saniyede 555 MB'a varan okuma, 505 MB'a varan yazma hızına erişebilirken; Force 3'de ise okuma hızı saniyede 550 MB, yazma hızı ise saniyede 500 MB.

6 Gbps SATA III arayüzünü destekleyen SSD sürücülere SandForce SF-228x kontrolcü eşlik ediyor. Corsair, 90 GB Force 3 için 159$, 90 GB Force GT için 199$ fiyat belirlemiş. SSD teknolojisinin daha da yaygınlaşmasını ve fiyatların zamanla daha bütçe dostu hale gelmesini diliyoruz.
90 GB Corsair Force GT için daha detaylı bilgiye buradan ; 90 GB Corsair Force 3 için detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Corsair, Force 3 ve Force GT serisine 90 GB'lık model ekledi
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xLmNt13 8 yıl
Daha önceden corsair force 120 gb ssd vardı onu satıp yerine Team Xtreem S3 SSD Aldım corsair gt ye yakın performans sunuyor bu SSD
TEAM XTREEM S3 120GB incelemem :
donanimhaber.com/...
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Teg-men 8 yıl
Force 3 120GB 138 Euro
Force Gt 120GB 175 Euro ya satiliyor almanya da.
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iskambildestesi 8 yıl
ülkemizde 154 dolara CORSAIR Force Serisi (CSSD-F60GB2-BRKTA), 2.5", 60GB, SATA, SSD satılırken yurtdışında 159 dolara 90 gb lık daha üst düzeylerdeki özellikte ürün satılması elbetteki bizim için acı yurtdışındaki insanlar için mükemmel.
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brev 8 yıl
Senkron, asenkron olmasının farkı nedir.?Fiyatlar biraz düşmeli...
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KatanaHero 8 yıl brev
brev

Senkron, asenkron olmasının farkı nedir.?Fiyatlar biraz düşmeli...


farkı budur
hardocp.com/...
farkı budur
hardocp.com/...
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Solid State Disk 8 yıl
Iops'lari tahminen 85.000 civari olabilir.
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alito 8 yıl
iops performansı hakkında bilgi yokmu?
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bir çok HDD ve SSD kullanıcısının bilmediği
HARDLİNK komutu ;
forum.donanimhaber.com/...
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IceRulez 8 yıl
sata 3 hdd ler sata 2 slotunda çalışırmı ? benm laptopum sata 3 desteklemiyor ondan sordum
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Arranger. 8 yıl IceRulez
IceRulez

sata 3 hdd ler sata 2 slotunda çalışırmı ? benm laptopum sata 3 desteklemiyor ondan sordum


Çalışır.
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rbronline 8 yıl
haber için teşekkürler
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eXaeL91 8 yıl
40$ muhtemelen sadece r/w değildir. IOPS farkı olabilir.
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