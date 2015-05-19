Corsair Hydro Series H100i GTX soğutma performansı ile beğeni topluyor

Corsair'in geçtiğimiz Şubat ayında duyurduğu Hydro Series H100i GTX hepsi-bir-arada işlemci soğutucusu, yavaş yavaş inceleme ortamlarına düşmeye başladı ve ilk izlenimler genelde olumlu yönde oluyor.





Corsair'in 2009 yılında başlattığı Hydro Series hepsi-bir-arada soğutucu serisi yüksek performanslı sıvı soğutma ürünlerini kolay bir yönetim çözümü altında topluyor ve bu nedenle de büyük ilgi görüyor. Ülkemizde de pek çok modeli satışta olan serinin son üyesi Hydro Series H100i GTX oldu.





Bünyesinde iki adet SP120L PWM fan ve bir adet 240mm radyatör barındıran ürün, 120mm'lik H80i GT ve 280mm'lik H110 GT soğutucuarının arasına konumlanacak. Özellikle 240mm radyatör olması pek çok yüksek performanslı kasanın içerisine uyum sağlayacağı için avantaj olarak görülebilir.





Firma ürün için hız aşırtılmış işlemcilere yönelik olarak en mükemmel ısı yayma sistemi tabirini kullanıyor. Radyatör ve pompaya eklenen çıkarılabilir boşluklar özelleştirme konusunda kullanıcılara avantaj sağlarken, Corsair logosu da bir RGB LED ile aydınlatılıyor.





Kurulumu oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilen üründeki Corsail Link desteği sayesinde fanların hızı sessiz veya performanslı olacak şekilde ayarlanabiliyor, ısıya bağlı olarak otomatik bir hızlanma süreci oluşturulabiliyor ve LED aydınlatma özelleştirilebiliyor. Corsair Link desteği için anakarta bağlanmak üzere pompanın alt köşesinde bir USB kablo mevcut.





Ağır yüklere göre tasarlanan H100i GTX bu bakımdan biraz gürültülü çalışıyor. 37.7 desibel gürültü oranı pek çok kullanıcı için oldukça yüksek gelecektir. Bu bakımdan kullanıcılar yazılım ile fan hızını düşürmeyi deneyecektir.





AMD tarafında AM2, AM3, FM1, FM2 ve Intel tarafında LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 soketleri ile uyumlu olan ürünün işlemciye yerleştirilen kısmında bakır kaplama kullanılması aşınmayı da engelliyor.





Corsair Hydro Series H100i GTX soğutucusunun diğer bir dezavantaj görülen tarafı ise fiyatı. 5 yıl garanti ile gelen ürün 120$ perakende satış fiyatına sahip. Bu rakamın biraz yüksek olduğu belirtiliyor. Ürün hali hazırda satışta.

http://hexus.net/tech/reviews/cooling/82531-corsair-hydro-series-h100i-gtx/?page=4