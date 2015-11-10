Corsair Hydro serisi işlemci soğutucularını grafik kartı soğutucusuna dönüştürün





Elinde Corsair'in Hydro serisi işlemci soğutucusu olan ve grafik kartı için de bu soğutucuyu kullanmak isteyenler için Corsair yeni bir çözüm piyasaya sürüyor. HG10 N980 ve HG10 N970 su blokları elinizdeki Hydro serisi işlemci soğutucusunu grafik kartı soğutucusuna dönüştürüyor.





Su blokları her türlü Corsair Hydro serisi işlemci soğutucusuna uygun olarak geliştirilmiş. Bununla birlikte ürünler sadece Nvidia GeForce GTX 980 Ti, Titan X, GTX 980 ve GTX 970 ekran kartları ile uyumlu. Su bloğunun raf kısmı ekran kartının üzerine yerleştirildikten sonra 70mm'lik bir fan ve sıvı soğutma sisteminin temas plakası rafa ekleniyor. Böylece ekran kartının yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşabilmesi için herşey hazır hale geliyor.





Ürünlerden HG10 N980 modeli Nvidia GeForce GTX 980 Ti, 980 ve Titan X grafik kartları ile uyumlu. Su bloğu kartın belleğini ve voltaj regülatörünü aktif olarak soğutabiliyor. HG10 N970 ise stok Nvidia GeForce GTX 970 grafik kartı ile uyumlu ve sadece voltaj regülatörünü soğutabiliyor. Ayrıca GTX 760, 670 ve 660 Ti kartlarına da destek sunuyor.





Corsair, yeni su bloklarının pek çok markayı desteklediğini belirtiyor. MSI, Gigabyte, Galax, EVGA, Zotac ve PNY bunlar arasında. Yine bu markaların pek çok farklı ekran kartı versiyonu da HG10 serisi ile uyumlu. Su blokları 50$ fiyat etiketi ile satışa başladı.

http://www.tomshardware.com/news/corsair-hydro-gpu-liquid-cooling-bracket,30521.html