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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair Hydro serisi işlemci soğutucularını grafik kartı soğutucusuna dönüştürün

Corsair'in yeni çözümleriyle, işlemciniz için satın aldığınız Hydro serisi sıvı soğutucularınızı Nvidia tabanlı grafik kartları için soğutucuya dönüştürebilirsiniz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair Hydro serisi işlemci soğutucularını grafik kartı soğutucusuna dönüştürün


Elinde Corsair'in Hydro serisi işlemci soğutucusu olan ve grafik kartı için de bu soğutucuyu kullanmak isteyenler için Corsair yeni bir çözüm piyasaya sürüyor. HG10 N980 ve HG10 N970 su blokları elinizdeki Hydro serisi işlemci soğutucusunu grafik kartı soğutucusuna dönüştürüyor.

Su blokları her türlü Corsair Hydro serisi işlemci soğutucusuna uygun olarak geliştirilmiş. Bununla birlikte ürünler sadece Nvidia GeForce GTX 980 Ti, Titan X, GTX 980 ve GTX 970 ekran kartları ile uyumlu. Su bloğunun raf kısmı ekran kartının üzerine yerleştirildikten sonra 70mm'lik bir fan ve sıvı soğutma sisteminin temas plakası rafa ekleniyor. Böylece ekran kartının yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşabilmesi için herşey hazır hale geliyor.

Ürünlerden HG10 N980 modeli Nvidia GeForce GTX 980 Ti, 980 ve Titan X grafik kartları ile uyumlu. Su bloğu kartın belleğini ve voltaj regülatörünü aktif olarak soğutabiliyor. HG10 N970 ise stok Nvidia GeForce GTX 970 grafik kartı ile uyumlu ve sadece voltaj regülatörünü soğutabiliyor. Ayrıca GTX 760, 670 ve 660 Ti kartlarına da destek sunuyor. 

Corsair, yeni su bloklarının pek çok markayı desteklediğini belirtiyor. MSI, Gigabyte, Galax, EVGA, Zotac ve PNY bunlar arasında. Yine bu markaların pek çok farklı ekran kartı versiyonu da HG10 serisi ile uyumlu. Su blokları 50$ fiyat etiketi ile satışa başladı.  

http://www.tomshardware.com/news/corsair-hydro-gpu-liquid-cooling-bracket,30521.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 4 yıl
Sulu soğutma sistemlerinin bir ömrü var mı? Sıvı falan kaçırıyor mu, kaçırdığında sonuçta PC kullanılmaz hale gelmez mi? Nasıl tespit ediliyor.
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Mixus 4 yıl
fena değil aslında.
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selmand 4 yıl
seidon 120v r9 290 videosu vardı. fırınlıyorlardı bloğu bakırdan ayırmak için. vrm soğutma artık gpu soğutmadan daha önemli.

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Patren 4 yıl
980 ile bunu taksan iyi oc olur hotwired ile
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mk2kill 4 yıl
Su blokları 50$ fiyat etiketi ile satışa başladı.

ortada satilan su blogu falan yok. Corsairin sattigi sey mevcut bloklari ekran kartina oturtmak icin kit ve blower fan sadece.
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Umutcan 4 yıl
Modifiyeciler bunu bu ürünler çıktığından beri kendileri yapıyor, hem de çok daha ucuza.
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WarSaw 4 yıl
corsair efendi o işleri seneler evel yapacaktın bitti artık o devirler eskiden ne kazıklardınız milleti şimdi halinize çok acıyorum iyi de oluyor.
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