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Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu

Oturma odanızda akıllı televizyonunuza bir klavye arıyorsanız Corsair K83 Wireless iyi bir alternatif olabilir. Kapsamlı kontrol yetenekleri pek çok işinizi kolayca halledecek.
2 ay
5,7b
1
2
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oyuncu donanımları pazarına yönelik hamlelerini gördüğümüz Corsair eğlence dünyasını da boş geçmiyor. Corsair K83 Wireless kablosuz klavye oturma odasında eğlence arayanları hedefliyor.

Corsair K83 Wireless özellikleri ve fiyatı

İnce bir alüminyum gövdeye sahip olan klavyenin kenar kısmında dairesel bir touchpad ve analog joystick yer alıyor. Tuşlar ve touchpad LED arka aydınlatmalara sahip. Böylece karanlık ortamlarda da kullanabiliyorsunuz. Eğlence yanında oyunlar için de klavye ideal bir kontrolcü oluyor.

Ayrıca Bkz. "Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor"

Klavyenin kısa yollarını iCUE yazılımı ile özelleştirebiliyorsunuz. Tek şarj ile klavye 40 saate kadar kesintisiz kullanım süresi sunabiliyor. Batarya ise USB 3.0 Tip-A üzerinden şarj edilebiliyor.

USB adaptörü ile 2.4GHz üzerinden 1ms tepki süresinde iletişim kurabilen klavye ayrıca Bluetooth 4.2 ile birden fazla cihaza da bağlanabiliyor. Bağlantılarda 128-bit AES şifreleme kullanılıyor. Corsair K83 Wireless multimedya klavyesi için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 

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RaptorFX 2 ay en beğenilen
USB alıcısı nano olmayan her tür alet sıkıntı oluyor. Ayrıca o ok tuşlarını daha küçük yapın da kürdanla falan basalım.
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Chagotta 2 ay
2 kere değişen k70 rapid fire dan sonra, dahada almam corsair.
Paramı iade ettiler, bu ürünün tamiri mümkün değil diyerek. Tamamen yazılımsal hüsran.
Yanıtla +1
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RaptorFX 2 ay en beğenilen
USB alıcısı nano olmayan her tür alet sıkıntı oluyor. Ayrıca o ok tuşlarını daha küçük yapın da kürdanla falan basalım.
Yanıtla +8
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