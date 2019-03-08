Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu

Son dönemde oyuncu donanımları pazarına yönelik hamlelerini gördüğümüz Corsair eğlence dünyasını da boş geçmiyor. Corsair K83 Wireless kablosuz klavye oturma odasında eğlence arayanları hedefliyor.

Corsair K83 Wireless özellikleri ve fiyatı

İnce bir alüminyum gövdeye sahip olan klavyenin kenar kısmında dairesel bir touchpad ve analog joystick yer alıyor. Tuşlar ve touchpad LED arka aydınlatmalara sahip. Böylece karanlık ortamlarda da kullanabiliyorsunuz. Eğlence yanında oyunlar için de klavye ideal bir kontrolcü oluyor.

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Klavyenin kısa yollarını iCUE yazılımı ile özelleştirebiliyorsunuz. Tek şarj ile klavye 40 saate kadar kesintisiz kullanım süresi sunabiliyor. Batarya ise USB 3.0 Tip-A üzerinden şarj edilebiliyor.

USB adaptörü ile 2.4GHz üzerinden 1ms tepki süresinde iletişim kurabilen klavye ayrıca Bluetooth 4.2 ile birden fazla cihaza da bağlanabiliyor. Bağlantılarda 128-bit AES şifreleme kullanılıyor. Corsair K83 Wireless multimedya klavyesi için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.