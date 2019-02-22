Nvidia iki yeni MX mobil ekran kartı tanıttı

Masa üstü ve taşınabilir sistemlerde RTX 2000 serisi ekran kartları ile en iyi performansı sunmayı amaçlayan Nvidia, diğer taraftan alt seviye performans için de MX serisi mobil kartlarını devam ettiriyor.

Fark yok gibi

Nvidia hali hazırda bu cephede en yüksek performanslı kart olarak MX150 ile boy gösteriyordu. Seriye eklenen iki yeni model MX250 ve MX230 oldu. Her ne kadar üst seviye gibi görünüyor olsa da performans açısından fark yok gibi görünüyor.

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Ekran kartları Pascal tabanlı. Sadece GDDR5 bellek ve Boost özelliği haricine ekran kartlarının diğer özellikleri bilinmiyor. Nvidia sadece Intel UHD 620 entegre ekran kartı ile yapılan karşılaştırmalara yer vermiş.

Testlere göre Nvidia MX250 ile MX150 arasında pek bir fark yok gibi görünüyor. Hatta MX250 bir miktar daha geri diyebiliriz. MX230 ile MX130 arasında da bir fark yok. Halbuki MX130 ekran kartı Maxwell tabanlı iken MX230 Pascal tabanlı. Mimari farkı bu noktada etkili değil gibi.

Sonuçların testin özelliklerine bağlı olarak bu şekilde çıkmış olabileceği de değerlendiriliyor. Bu bakımdan ekran kartlarının CUDA çekirdeği sayısı gibi değerleri açıklandıktan sonra daha iyi fikir sahibi olabiliriz.