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Nvidia iki yeni MX mobil ekran kartı tanıttı

Alt seviye performans amaçlayan dizüstü modelleri için hazırlanan Pascal MX250 ve MX230 önceki kartlara göre dikkat çekici bir gelişme sunmuyor. Sadece isim değişmiş gibi görünüyor.
2 ay
6,7b
1
3
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Masa üstü ve taşınabilir sistemlerde RTX 2000 serisi ekran kartları ile en iyi performansı sunmayı amaçlayan Nvidia, diğer taraftan alt seviye performans için de MX serisi mobil kartlarını devam ettiriyor.

Fark yok gibi

Nvidia hali hazırda bu cephede en yüksek performanslı kart olarak MX150 ile boy gösteriyordu. Seriye eklenen iki yeni model MX250 ve MX230 oldu. Her ne kadar üst seviye gibi görünüyor olsa da performans açısından fark yok gibi görünüyor.

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Ekran kartları Pascal tabanlı. Sadece GDDR5 bellek ve Boost özelliği haricine ekran kartlarının diğer özellikleri bilinmiyor. Nvidia sadece Intel UHD 620 entegre ekran kartı ile yapılan karşılaştırmalara yer vermiş.

Testlere göre Nvidia MX250 ile MX150 arasında pek bir fark yok gibi görünüyor. Hatta MX250 bir miktar daha geri diyebiliriz. MX230 ile MX130 arasında da bir fark yok. Halbuki MX130 ekran kartı Maxwell tabanlı iken MX230 Pascal tabanlı. Mimari farkı bu noktada etkili değil gibi.

Sonuçların testin özelliklerine bağlı olarak bu şekilde çıkmış olabileceği de değerlendiriliyor. Bu bakımdan ekran kartlarının CUDA çekirdeği sayısı gibi değerleri açıklandıktan sonra daha iyi fikir sahibi olabiliriz.

 

https://www.techpowerup.com/252881/nvidia-adds-new-options-to-its-mx200-mobile-graphics-solutions-mx250-and-mx230 Yorum Yaz
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Like a Sir 2 ay en beğenilen
aynı kartların adını değiştirmişler işte rekabet olmaz ise sonuç bu ...
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Guest-9CC7626BB 2 ay
"nasıl olsa almak zorundalar" kafası bu işte tekel olmak böyle birşey size aynı şeyi boyar 2 katı fiyat farkını dayar. alan alır der. orta halli alamaz zengin alır. bu kadar basit.
patlıcan 4.5 TL ye de alıcı buluyordu 14 TL yede 1 alıcı 3 kişiye bedel oluyor işte.
AMD nin birşeyler yapmasını beklemekten başka çare yok.
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Whippoorwill 2 ay
Radeon o taraflarda hiç yok ki. Bu gayet normal bir durum.
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Like a Sir 2 ay en beğenilen
aynı kartların adını değiştirmişler işte rekabet olmaz ise sonuç bu ...
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