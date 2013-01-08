Corsair'dan dünyanın en hızlı USB 3.0 belleği: Flash Voyager GT Turbo

Haber Editörü
Önemli dosyalarımızı yanımızda kolayca taşıyabilmemize olanak tanıyan USB bellekler, 1 TB sınırına ulaşan kapasiteleriyle ve SSD'lerle yarışan performanslarıyla 2013 yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. Kingston'ın dünkü DataTraveler HyperX Predator 3.0 hamlesinin hemen ardından, Corsair, USB 3.0 arabirimini kullanan dünyanın en hızlı USB bellek serisini duyurdu.
Sürgülü yapısıyla dikkat çeken Flash Voyager GT Turbo, saniyede 260 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 235 MB'a varan yazma hızına çıkabiliyor. Bu yüksek performansı, bünyesinde barındırdığı ''Etron EV2669'' kontrolcüye borçlu olduğu dile getirilen yeni USB bellek, okuma ve yazma hızları bakımından SATA-II arabirimli SSD'lerle benzer bir tablo çizmekte. Hatta kağıt üzerindeki teknik özellikleri göz önüne alınırsa Flash Voyager GT Turbo, piyasadaki bazı SATA-II SSD'lerden daha bile hızlı.
Corsair, 32 GB'lık modeli 49.99$'dan, 64 GB'lık modeli 89.99$'dan, 128 GB'lık modeli ise 179.99$'dan satışa sunmayı planlıyor. USB bellekler önümüzdeki şubat ayından itibaren pazara giriş yapacak.
http://www.corsair.com/us/usb-drive/flash-voyager-gt-turbo/voyager-gt-turbo-usb-3-0-128gb-usb-flash-drive.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O fiyata yani 150 liraya 32Gb 260/235 hızlarında bundan alacağıma
169 liraya kargo dahil ve 12 taksitle Sandisk Extreme 64Gb alırım.
Ama 32 olanı 100 lira civarında olursa ve 64Gb olanı da 190 lira falan kargo dahil olursa bu da olabilir.
Zaten 32Gb Sandisk Extreme aldım. Bu da gelsin, Sandisk Extreme 64Gb ı 169 a kargo dahil buldum. Bu da 185-190 lira falan olursa bunu tercih ederim. Yoksa Sandisk fazlasıyla yeter.
Film gibi şeyler kopyalanacağı için okuyacağım disk yani buna dosya (film) kopyalayacağım disk SSD olmayacak ve mekanik disk olacak. Kimse filmlerini SSD de tutmaz. O diskten de buna 235 ile yazabilmem için 235 ile takılmadan okuma yapabilmem lazım. O hıza erişmem tam mümkün olmayabilir mekanik disk ile ama Sandisk ile 170 yazabilmem için 170Mb/Sn. okuma hızına erişme şansım daha fazla. O yüzden fiyat farkı az olursa verilir ama çok olursa verilmez.
Yani 185 lira verilir 64 e ama 200 ve üstü verilmez...
Tasarım hoş. Umarım üzerinde led okuma bildirim ışığı vardır. Dosya okuma esnasında okuyup okumadığını anlamak açısından iyi oluyor.
Sandisk Extreme de var LED...
Kardeşimebay'den alsana . 64gb Extreme 120tl. Ücretsiz karg .
dostum,aynen katılıyorum sana...Bu arada Artıyı bastım
Ben corsair ssd kullanıyorum hiç bir sıkıntı yok sizin sorununuzda sadece o modele ait ve genel bir sorun olabilir) apple vs gibi markalarda bile bir sürü sorun çıkabiliyor olur o kadar.