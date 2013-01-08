Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'dan dünyanın en hızlı USB 3.0 belleği: Flash Voyager GT Turbo

6 yıl
2,3b
1
42
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair'dan dünyanın en hızlı USB 3.0 belleği: Flash Voyager GT Turbo
Tam Boyutta Gör
Önemli dosyalarımızı yanımızda kolayca taşıyabilmemize olanak tanıyan USB bellekler, 1 TB sınırına ulaşan kapasiteleriyle ve SSD'lerle yarışan performanslarıyla 2013 yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. Kingston'ın dünkü DataTraveler HyperX Predator 3.0 hamlesinin hemen ardından, Corsair, USB 3.0 arabirimini kullanan dünyanın en hızlı USB bellek serisini duyurdu.
Sürgülü yapısıyla dikkat çeken Flash Voyager GT Turbo, saniyede 260 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 235 MB'a varan yazma hızına çıkabiliyor. Bu yüksek performansı, bünyesinde barındırdığı ''Etron EV2669'' kontrolcüye borçlu olduğu dile getirilen yeni USB bellek, okuma ve yazma hızları bakımından SATA-II arabirimli SSD'lerle benzer bir tablo çizmekte. Hatta kağıt üzerindeki teknik özellikleri göz önüne alınırsa Flash Voyager GT Turbo, piyasadaki bazı SATA-II SSD'lerden daha bile hızlı.

Corsair, 32 GB'lık modeli 49.99$'dan, 64 GB'lık modeli 89.99$'dan, 128 GB'lık modeli ise 179.99$'dan satışa sunmayı planlıyor. USB bellekler önümüzdeki şubat ayından itibaren pazara giriş yapacak.
Corsair'dan dünyanın en hızlı USB 3.0 belleği: Flash Voyager GT Turbo
Tam Boyutta Gör

http://www.corsair.com/us/usb-drive/flash-voyager-gt-turbo/voyager-gt-turbo-usb-3-0-128gb-usb-flash-drive.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Morichannnn 5 ay
Vay be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Merhaba ben corsair voyager gt usb flash bellek aldım.sorun oldu, değişim yapıldı fakat verilen ürün tuhaf geldi bana.şunu sormak istiyorum bu ürünü kullanan arkadaşlardan.sizdeki ürünün dış kauçuk kısmı iç gövdeden ayrı durumdamı ? yani çıkarılabiliyormu? bana Verilen ürünün dış kauçuk kısmı ile içi aralı su felan sızabilir yani.uç kısmında oynama oluyormu? Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spleenish 6 yıl
Bu ürün ne zaman geliyor tr ye?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
alıp windowsmu kursam ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 6 yıl
usb 2.0 hızları kaç bunların
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
jakops.
32 gb alınır. 100 - 150 arası olursa.

O fiyata yani 150 liraya 32Gb 260/235 hızlarında bundan alacağıma
169 liraya kargo dahil ve 12 taksitle Sandisk Extreme 64Gb alırım.

Ama 32 olanı 100 lira civarında olursa ve 64Gb olanı da 190 lira falan kargo dahil olursa bu da olabilir.

Zaten 32Gb Sandisk Extreme aldım. Bu da gelsin, Sandisk Extreme 64Gb ı 169 a kargo dahil buldum. Bu da 185-190 lira falan olursa bunu tercih ederim. Yoksa Sandisk fazlasıyla yeter.

Film gibi şeyler kopyalanacağı için okuyacağım disk yani buna dosya (film) kopyalayacağım disk SSD olmayacak ve mekanik disk olacak. Kimse filmlerini SSD de tutmaz. O diskten de buna 235 ile yazabilmem için 235 ile takılmadan okuma yapabilmem lazım. O hıza erişmem tam mümkün olmayabilir mekanik disk ile ama Sandisk ile 170 yazabilmem için 170Mb/Sn. okuma hızına erişme şansım daha fazla. O yüzden fiyat farkı az olursa verilir ama çok olursa verilmez.
Yani 185 lira verilir 64 e ama 200 ve üstü verilmez...

Tasarım hoş. Umarım üzerinde led okuma bildirim ışığı vardır. Dosya okuma esnasında okuyup okumadığını anlamak açısından iyi oluyor.
Sandisk Extreme de var LED...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
jakops.
32 gb alınır. 100 - 150 arası olursa.

O fiyata yani 150 liraya 32Gb 260/235 hızlarında bundan alacağıma
169 liraya kargo dahil ve 12 taksitle Sandisk Extreme 64Gb alırım.

Ama 32 olanı 100 lira civarında olursa ve 64Gb olanı da 190 lira falan kargo dahil olursa bu da olabilir.

Zaten 32Gb Sandisk Extreme aldım. Bu da gelsin, Sandisk Extreme 64Gb ı 169 a kargo dahil buldum. Bu da 185-190 lira falan olursa bunu tercih ederim. Yoksa Sandisk fazlasıyla yeter.

Film gibi şeyler kopyalanacağı için okuyacağım disk yani buna dosya (film) kopyalayacağım disk SSD olmayacak ve mekanik disk olacak. Kimse filmlerini SSD de tutmaz. O diskten de buna 235 ile yazabilmem için 235 ile takılmadan okuma yapabilmem lazım. O hıza erişmem tam mümkün olmayabilir mekanik disk ile ama Sandisk ile 170 yazabilmem için 170Mb/Sn. okuma hızına erişme şansım daha fazla. O yüzden fiyat farkı az olursa verilir ama çok olursa verilmez.
Yani 185 lira verilir 64 e ama 200 ve üstü verilmez...

Tasarım hoş. Umarım üzerinde led okuma bildirim ışığı vardır. Dosya okuma esnasında okuyup okumadığını anlamak açısından iyi oluyor.
Sandisk Extreme de var LED...

Kardeşimebay'den alsana . 64gb Extreme 120tl. Ücretsiz karg .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

jakops.
32 gb alınır. 100 - 150 arası olursa.

O fiyata yani 150 liraya 32Gb 260/235 hızlarında bundan alacağıma
169 liraya kargo dahil ve 12 taksitle Sandisk Extreme 64Gb alırım.

Ama 32 olanı 100 lira civarında olursa ve 64Gb olanı da 190 lira falan kargo dahil olursa bu da olabilir.

Zaten 32Gb Sandisk Extreme aldım. Bu da gelsin, Sandisk Extreme 64Gb ı 169 a kargo dahil buldum. Bu da 185-190 lira falan olursa bunu tercih ederim. Yoksa Sandisk fazlasıyla yeter.

Film gibi şeyler kopyalanacağı için okuyacağım disk yani buna dosya (film) kopyalayacağım disk SSD olmayacak ve mekanik disk olacak. Kimse filmlerini SSD de tutmaz. O diskten de buna 235 ile yazabilmem için 235 ile takılmadan okuma yapabilmem lazım. O hıza erişmem tam mümkün olmayabilir mekanik disk ile ama Sandisk ile 170 yazabilmem için 170Mb/Sn. okuma hızına erişme şansım daha fazla. O yüzden fiyat farkı az olursa verilir ama çok olursa verilmez.
Yani 185 lira verilir 64 e ama 200 ve üstü verilmez...

Tasarım hoş. Umarım üzerinde led okuma bildirim ışığı vardır. Dosya okuma esnasında okuyup okumadığını anlamak açısından iyi oluyor.
Sandisk Extreme de var LED...

dostum,aynen katılıyorum sana...Bu arada Artıyı bastım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meposion 6 yıl
ssd mi alıyoruz arkadaş 90$ bu ne :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnRambo55 6 yıl
Haberi ilk okuyunca 1 tb sandım bu belleği. :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Türkiye fiyatları ne olacak merak ediyorum.Umarım alınabilir seviyede olursa bizde alırız.Okuma,yazma oranları çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 6 yıl
32 gb alınır. 100 - 150 arası olursa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 6 yıl
Yurtdışı fiyatları çok iyi 32 ve 64 için. 32'likten getirtmek lazım. Burada 150-200 arası olur 32'lik model. Kazıklardan kazık beğen! Hiçbir şey üretmiyoruz ve vatandaşın vergilerine bindirerek ekmeğini çıkaran bir işbilmez ordusu tarafından yönetiliyoruz. Vatan'ın yarım yamalak indirimlerini bekler herkes artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
ben yinede sandisk extreme diyorum.(güven açısından)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
KUM23
aman diyim uzak durun bi flash bellek aldım almaz olaydım corsair den bi ürün iki defa bozlupta değişim yapılıyor her seferinde yeniside bozuluyor verilerimi kaybetim birde şuan kullanmaya korkuyorum beş kuruş etmez marka bana göre..canavar gibi sandisk ve kingston kullanıyorum yıllardır corsair ancak kasa yapar başka hiç bişey yapamaz ram,güçkaynağı filan demeyin hepsi hikaye..

Ben corsair ssd kullanıyorum hiç bir sıkıntı yok sizin sorununuzda sadece o modele ait ve genel bir sorun olabilir) apple vs gibi markalarda bile bir sürü sorun çıkabiliyor olur o kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2340 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, corsair
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim