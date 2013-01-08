Corsair'dan dünyanın en hızlı USB 3.0 belleği: Flash Voyager GT Turbo





Corsair, 32 GB'lık modeli 49.99$'dan, 64 GB'lık modeli 89.99$'dan, 128 GB'lık modeli ise 179.99$'dan satışa sunmayı planlıyor. USB bellekler önümüzdeki şubat ayından itibaren pazara giriş yapacak.



Sürgülü yapısıyla dikkat çeken, saniyede 260 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 235 MB'a varan yazma hızına çıkabiliyor. Bu yüksek performansı, bünyesinde barındırdığı ''Etron EV2669'' kontrolcüye borçlu olduğu dile getirilen yeni USB bellek, okuma ve yazma hızları bakımından SATA-II arabirimli SSD'lerle benzer bir tablo çizmekte. Hatta kağıt üzerindeki teknik özellikleri göz önüne alınırsa Flash Voyager GT Turbo, piyasadaki bazı SATA-II SSD'lerden daha bile hızlı.