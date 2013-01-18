Corsair'dan hepsi bir arada yeni su soğutma çözümleri: Hydro H90 ile Hydro H110

Haber Editörü
Bilgisayar bileşeni alanının önemli oyuncularından Corsair, Hydro serisi altında konumlandırdığı hepsi bir arada su soğutma çözümlerine Hydro H90 ve Hydro H110 modellerini eklediğini duyurdu.
Intel tarafında LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren su soğutma sistemlerinden Hydro H90'ın radyatörü 170 mm uzunluğunda, 140 mm genişliğinde, 27 mm kalınlığında tasarlanırken; Hydro H110'un radyatörü 312 mm uzunluğunda, 140 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında tasarlanmış.
Corsair'ın ürün yelpazesindeki diğer su soğutma çözümleriyle karşılaştırma yapmak gerekirse, radyatörlerin yüzey alanlarının arttırıldığını ve radyatörlere 140 mm çapında fan desteğinin geldiğini belirtelim. Bu sayede hem daha yüksek performanslı hem de daha sessiz şekilde soğutma sağlanabiliyor. Radyatörlerde materyal olarak alüminyum tercih edilirken, işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halindeki soğutma bloğunda ise bakır kullanılmış. Bakır sayesinde daha etkin ısı transferi gerçekleşebiliyor. Su soğutma sistemlerinin iki yönlü kauçuk hortumları ise kolayca bükülebildiği gibi buharlaşma düzeyini minimuma indirgiyor ve su sızdırmazlık garantisi veriyor.
Radyatörlerin üzerindeki 140 mm çapındaki fanlar, sabit 1500 devir / dakika (+ / - %10) hızında çalışıyor, 95 CFM performansında hava üflüyor ve maksimum 35 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.
Hydro H90'nın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99$ iken; Hydro H110'un tavsiye edilen satış fiyatı 129.99$. Yeni modellerin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.corsair.com/us/hydro-series-h110-280mm-high-performance-liquid-cpu-cooler.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama bilmeyenler ve sükse yapmak isteyenler gene bildiklerini okusun !
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Bence sen biraz az konuş.
karbon soğutucular nasıl bir teknoloji bilgi verir misiniz?
Şimdilik bilindiği kadarıyla 1155 pin soket için üretilen soğutucular 1150 pin soketler ile uyumlu olacak. Herhangi bir aparat gerekmeme ihtimali yüksek görünüyor ama henüz Intel'den kesin bir ses çıkmadı.
Statik basıncı iyileştirilmemiş fanlarla 30mmden kalın radyatörlerde kurtulmaya çalıştığınız gürültüyü tekrar kazanırsınız. Performans ve sessizliği karıştırmanın manası yoktur.
Radyatörün kalın olması yukarıda da belirtildiği gibi pompanın güçlendirilmesini gerektirir bu da maliyete yansır. Böyle bir durumdan kaçınmak için hem radyatörü büyütüp hem de fiyatı neredeyse aynı değerlerde tutmaları başarılı olmuş. Bunun NZXT Kraken serisiyle karşılaştırmalı incelemesini yapan biri olur umarım.
Corsair mühendisleri ya sağır ya da milletle dalga geçiyorlar.
Bu kadar pahalı ürüne PWM fan koymak çok mu zor ?
Bence verir ama abd veya avrupadan o aparatı satın almanız gerekecektir corsairden.
Bu arada modüler olmayan hazır bir sistemde 14cm fan kullanılmasını mantıksız buldum, hortumları sökemediğimize göre radyatörü kasa içine yerleştirmemiz gerekecek.
Radyatör mount desteği olan kasaların %90'ı 12cm'lik fan kullanan radyatörlere göre planlanmıştır. Bu durumda 14x2cm'lik yine eskisi gibi ince radyatör kullanmaktansa 12x2 kalın radyatör
kullanılsa çok daha mantıklı olurdu diyorum.