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Corsair'dan hepsi bir arada yeni su soğutma çözümleri: Hydro H90 ile Hydro H110

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
39
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan hepsi bir arada yeni su soğutma çözümleri: Hydro H90 ile Hydro H110
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Bilgisayar bileşeni alanının önemli oyuncularından Corsair, Hydro serisi altında konumlandırdığı hepsi bir arada su soğutma çözümlerine Hydro H90 ve Hydro H110 modellerini eklediğini duyurdu.
Intel tarafında LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren su soğutma sistemlerinden Hydro H90'ın radyatörü 170 mm uzunluğunda, 140 mm genişliğinde, 27 mm kalınlığında tasarlanırken; Hydro H110'un radyatörü 312 mm uzunluğunda, 140 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında tasarlanmış.
Corsair'ın ürün yelpazesindeki diğer su soğutma çözümleriyle karşılaştırma yapmak gerekirse, radyatörlerin yüzey alanlarının arttırıldığını ve radyatörlere 140 mm çapında fan desteğinin geldiğini belirtelim. Bu sayede hem daha yüksek performanslı hem de daha sessiz şekilde soğutma sağlanabiliyor. Radyatörlerde materyal olarak alüminyum tercih edilirken, işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halindeki soğutma bloğunda ise bakır kullanılmış. Bakır sayesinde daha etkin ısı transferi gerçekleşebiliyor. Su soğutma sistemlerinin iki yönlü kauçuk hortumları ise kolayca bükülebildiği gibi buharlaşma düzeyini minimuma indirgiyor ve su sızdırmazlık garantisi veriyor.
Radyatörlerin üzerindeki 140 mm çapındaki fanlar, sabit 1500 devir / dakika (+ / - %10) hızında çalışıyor, 95 CFM performansında hava üflüyor ve maksimum 35 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.
Hydro H90'nın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99$ iken; Hydro H110'un tavsiye edilen satış fiyatı 129.99$. Yeni modellerin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Corsair'dan hepsi bir arada yeni su soğutma çözümleri: Hydro H90 ile Hydro H110
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Corsair'dan hepsi bir arada yeni su soğutma çözümleri: Hydro H90 ile Hydro H110
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http://www.corsair.com/us/hydro-series-h110-280mm-high-performance-liquid-cpu-cooler.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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fbkaya 6 yıl
iyi olmuş 140mm fan
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SEO-Uzmanı 6 yıl
karbon temelli soğutuculara geçilse ne fan gerekecek nede su !
ama bilmeyenler ve sükse yapmak isteyenler gene bildiklerini okusun !
+1
2 Yanıt Yanıtla
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King ov Hell 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
karbon temelli soğutuculara geçilse ne fan gerekecek nede su !
ama bilmeyenler ve sükse yapmak isteyenler gene bildiklerini okusun !
+1

Bence sen biraz az konuş.
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poyraz_371 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

karbon temelli soğutuculara geçilse ne fan gerekecek nede su !
ama bilmeyenler ve sükse yapmak isteyenler gene bildiklerini okusun !

+1

karbon soğutucular nasıl bir teknoloji bilgi verir misiniz?
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mutercim 6 yıl
deepenergy
haswell mımarısı çıkınca bu soğutucular aparat destegı verır mı acaba?

Şimdilik bilindiği kadarıyla 1155 pin soket için üretilen soğutucular 1150 pin soketler ile uyumlu olacak. Herhangi bir aparat gerekmeme ihtimali yüksek görünüyor ama henüz Intel'den kesin bir ses çıkmadı.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Keşke Haswell ile uyumlu olsa, 1156 ile 1155 uyumlu çalışıyor bunlar da olsa ek masraf açmaz.
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2kol3bacak 6 yıl
Sıvı soğutmada en önemli faktörlerden biri radyatörde ne kadar yüzeye etkili soğutma yaptığınızdır. 120mmlere göre 140mm radyatörler %30 civarında daha fazla alan sunduğu için her zaman daha önde olur.

Statik basıncı iyileştirilmemiş fanlarla 30mmden kalın radyatörlerde kurtulmaya çalıştığınız gürültüyü tekrar kazanırsınız. Performans ve sessizliği karıştırmanın manası yoktur.

Radyatörün kalın olması yukarıda da belirtildiği gibi pompanın güçlendirilmesini gerektirir bu da maliyete yansır. Böyle bir durumdan kaçınmak için hem radyatörü büyütüp hem de fiyatı neredeyse aynı değerlerde tutmaları başarılı olmuş. Bunun NZXT Kraken serisiyle karşılaştırmalı incelemesini yapan biri olur umarım.
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knnkpln 6 yıl
Sonunda corsairde 140mm yaptı. Gelse de alsak.
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onder.t 6 yıl
Yaz başından beri zalman cnps20lq kullaniyorum. Şimdi bakıyorum bu yeni corsairlerin yapısı zalman ile aynı.
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Iron Mask 6 yıl
Lower noise / Low-RPM deyip 1500 rpm 2 tane 14 cm fan kullanmışlar.
Corsair mühendisleri ya sağır ya da milletle dalga geçiyorlar.
Bu kadar pahalı ürüne PWM fan koymak çok mu zor ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MxFxOx 6 yıl
pompası nasıl acaba esas önemli parça o harıl harıl ses yapmaya başlarsa çekilmez pahalı alet üstelik
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explorerAA 6 yıl
haswell mımarısı çıkınca bu soğutucular aparat destegı verır mı acaba?
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Umutcan 6 yıl explorerAA
deepenergy

haswell mımarısı çıkınca bu soğutucular aparat destegı verır mı acaba?

Bence verir ama abd veya avrupadan o aparatı satın almanız gerekecektir corsairden.

Bu arada modüler olmayan hazır bir sistemde 14cm fan kullanılmasını mantıksız buldum, hortumları sökemediğimize göre radyatörü kasa içine yerleştirmemiz gerekecek.
Radyatör mount desteği olan kasaların %90'ı 12cm'lik fan kullanan radyatörlere göre planlanmıştır. Bu durumda 14x2cm'lik yine eskisi gibi ince radyatör kullanmaktansa 12x2 kalın radyatör
kullanılsa çok daha mantıklı olurdu diyorum.
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