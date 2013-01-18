Corsair'dan hepsi bir arada yeni su soğutma çözümleri: Hydro H90 ile Hydro H110

Bilgisayar bileşeni alanının önemli oyuncularından Corsair, Hydro serisi altında konumlandırdığı hepsi bir arada su soğutma çözümlerine Hydro H90 ve Hydro H110 modellerini eklediğini duyurdu.



Intel tarafında LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren su soğutma sistemlerinden Hydro H90'ın radyatörü 170 mm uzunluğunda, 140 mm genişliğinde, 27 mm kalınlığında tasarlanırken; Hydro H110'un radyatörü 312 mm uzunluğunda, 140 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında tasarlanmış.

Corsair'ın ürün yelpazesindeki diğer su soğutma çözümleriyle karşılaştırma yapmak gerekirse, radyatörlerin yüzey alanlarının arttırıldığını ve radyatörlere 140 mm çapında fan desteğinin geldiğini belirtelim. Bu sayede hem daha yüksek performanslı hem de daha sessiz şekilde soğutma sağlanabiliyor. Radyatörlerde materyal olarak alüminyum tercih edilirken, işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halindeki soğutma bloğunda ise bakır kullanılmış. Bakır sayesinde daha etkin ısı transferi gerçekleşebiliyor. Su soğutma sistemlerinin iki yönlü kauçuk hortumları ise kolayca bükülebildiği gibi buharlaşma düzeyini minimuma indirgiyor ve su sızdırmazlık garantisi veriyor.



Radyatörlerin üzerindeki 140 mm çapındaki fanlar, sabit 1500 devir / dakika (+ / - %10) hızında çalışıyor, 95 CFM performansında hava üflüyor ve maksimum 35 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.

Hydro H90'nın tavsiye edilen satış fiyatı 99.99$ iken; Hydro H110'un tavsiye edilen satış fiyatı 129.99$. Yeni modellerin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.corsair.com/us/hydro-series-h110-280mm-high-performance-liquid-cpu-cooler.html